Lettre ouverte à Monsieur Le Président de la République (Par Le Collectif des Enseignants du Groupe Scolaire Yavuz Selim)

O¨temps, suspends ton vol ! Yavuz Sélim qui a presque vingt ans d’existence sur le sol Sénégalais est en passe d’être enterré!

Yavuz Selim, c’est cette jeune fille qui, à cet âge, pourrait prétendre à des noces nuptiales. Hélas! . les noces de Yavuz Selim sont acides, amères, elles ont un gôut de fiel !! La raison? Ce fameux message tombant tel un couperet un soir de décembre, brisant les ailes de cette jeune fille innocente, en plein vol, avec plein de projets encore en tête pour notre cher pays le Sénégal!

“L’Etat du Sénégal a décidé de fermer les écoles Yavuz Selim”!

Nous, enseignants sénégalais y officiant pendant toutes ces années, ne pouvons y croire! Passe – t-on “ d’un regard différent sur l’Education” , à un “regard indifférent sur l’Education, “ ?

Indéniablement oui, si l’on s’en tient à cette décision de l’Etat de transférer la gestion des écoles Yavuz Selim à la fondation Maarif.

Cette fondation peut-elle avoir le même regard sur l’Education que Yavuz Selim?

Si l’Education est vraiment importante, comment expliquer alors la fermeture de quinze universités en Turquie, le rapatriment de certains de nos étudiants Sénégalais, les empêchant ainsi de boucler leurs études, car beaucoup en étaient à leur dernière année?

Monsieur Le Président de la République, les enseignants que nous sommes, ne sont pas seulement mûs par des intêréts pécuniares. Vous nous assurez du maintien du personnel enseignant sénégalais. Certes, mais qu’en est- il du personnel enseignant Turc? Doit –on les transformer en ombres errantes à travers le monde avec leurs familles, surtout leurs enfants dont beaucoup sont nés sur le sol national, aprés avoir participé pendant presque vingt ans au développement de notre pays? Si le pays de la Téranga les expulse, peuvent- ils encore se sentir en sécurité et avoir confiance en un autre pays? Quelle image du Sénégal, de ses habitants et de ses autorités véhiculeront – ils ? Qui les remplacera dans les matières qu’ils dispensaient ( Maths – Anglais – Chimie Anglais – SVT Anglais ....)? Les “enseignants” turcs que Maarif est entrain de recruter, sans souci du diplôme académique, ni de la formation professionnelle ?

N’avez – vous pas tant décrié “ le niveau faible” des enseignants dans notre système?

Devrait-on accepter alors que des gens qui se réclament “ enseignants” viennent “FORMER” nos éléves, avenir de notre pays, intérêt supérieur de notre Nation?

Comment un bébé de 4mois peut-il se substituer à une jeune fille de vingt ans, dans la gestion d’une maison?

Quel résultat est sorti de la gestion de Maarif en Guinée?

Doit- on pousser l’Ecole sénégalaise, déjà “malade”, à l’agonie, en rayant du paysage éducatif, un fleuron de l’enseignement privé?

Toutes ces interrogations traduisent notre incompréhension face à ce séisme qui a secoué les fondements de notre vocation dans ce qu’elle a de plus profond. L’ on ne saurait comprendre qu’au moment où la majorité des Etats comptent dans leurs objectifs prioritaires l’atteinte de l’ODD4 qui vise surtout la qualité de l’enseignement, pilier du développement que le SENEGAL prenne cette mesure.

La mort subite est préférable à une longue agonie. Le moment est grave. Ne jouons pas sur les mots. Cette transmission de gestion est une fermeture déguisée, une programmation lente de la disparition des écoles Yavuz selim qui a déjà commencé en Gambie par la fermeture de cet établissement en 2013.

Monsieur Le Président de la République , une école ce n’est pas seulement des bâtiments, C’est une vision, un esprit, un projet éducatif. Changer de gestion, revient à adopter une nouvelle vision qui équivaut donc à éclipser ce “ regard différent sur l’éducation” slogan des établissements Yavuz Selim.

Faut- il le rappeler ? Yavuz Selim n’a pas atteint l’excellence en 4 mois:

“O Temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,

Suspendez votre cours !

Laissez- nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours !”

Que de cadres sortis de ces écoles Yavuz Selim!

Des pensionnaires de la prestigieuse Ecole Polytechnique de France.

Des Doctorants d’Etat en Economie

Des Pilotes

Des officiers dans l’Armée Sénégalaise

Des pensionnaires à Princeton

Beaucoup d’ingénieurs officiant partout, par exemple à Peugeot France . La liste est loin d’être exhaustive. Un de nos anciens éléves a été désigné meilleur jeune manager par le MEDES en 2014.

Monsieur Le Président de la République, Yavuz Selim a su petit à petit pendant presque vingt ans, “ cultiver (….) dans chaque génération, des facultés physiques, intellectuelles et morales” (Condorcet) pour contribuer au développement de notre pays.

Enseigner n’est pas seulement donner des connaissances. Ce système a su allier une conviction philosophique à une valeur intellectuelle. Ces deux valeurs comme socle l’ont toujours poussé à combattre l’ignorance en adoptant une vision humaniste de l’éducation. Cette vision, nous, enseignants sénégalais, avec nos collègues turcs, nous l’avons toujours portée, transmise à nos élèves, grâce à un bon management de l’administration.

La philosophie qui guide les écoles Yavuz Selim en matière d’éducation et de formation recoupe l’article 26 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme.

“l’Education doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux”

Alors que reproche t-on à Yavuz Selim ?

Mérite – t-elle de faire ce chemin de croix aprés 20 ans à former de jeunes Sénégalais ?

Comment pourrait- on reprocher à un groupe qui prône le multiculturalisme et la coopération pacifique des nations à travers le Festival des Langues et Cultures d’être en accointance avec des organisations suspectes?

Alors, logiquement nous, enseignants sénégalais qui avons mis en oeuvre la vision de Yavuz Selim pendant toutes ces années, aurions- nous formé des terroristes en toute responsabilité? C’est inimaginable !!!

En outre, il serait légitime de se demander pourquoi les USA où Yavuz Selim compte plus d’une centaine d’écoles, la France ou la Belgique, l’Allemagne, n’ont fermé aucune de ces écoles. Au contraire, aux USA elles ont même encore bénéficié, de bourses, de la part de l’Etat américain.

La CIA et le FBI sont-ils des enfants de choeur pour ne pas être en mesure de déceler depuis longtemps, le rapprochement qui existerait entre Yavuz Selim et des organisations supectes.

Monsieur Le Président de la République, l’Education est le pilier du développement. Vous avez toujours reproché aux enseignants officiant dans le public de prendre en otage les élèves, lors de leurs grèves. Avec cette décision, ce sont nos élèves qui sont pris en otage, par le ministére de l’Education nationale qui sert d’arme de destruction entre ex-alliés.

O temps, suspends ton vol !

Cette jeune fille s’attendait à recevoir au soir de ses noces, des présents exhalant l’encens , le musc, le jasmin, à être auréolée d’or pour sa contribution au développement de son pays d’adoption.

A la place qu’a – t-elle reçu ? Cette décision inattendue de l’Etat sénégalais de changer les responsables turcs chargés de la gestion!

Monsieur Le Président de la République, notre âme se meurt, notre coeur saigne. İl est encore temps d’arrêter cette hémorragie de notre système éducatif pour l’intérêt supérieur de la Nation.

Le Collectif des Enseignants du

Groupe Scolaire Yavuz Selim