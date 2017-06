L’étudiante Mame S. D ET son frère Adama S.D, au cœur d’un réseau de terrorisme

Faisant une enquête sur une affaire de trafic d’êtres humains vers la Lybie, la Division des Investigations criminelles (DIC) a démantelé un réseau de terrorisme dont une étudiante en première année au département Arabe de l’UCAD répondant au nom de Mame S. D et son frère étudiant licence 1 comptabilité à l’Itecom Adama S D, sont mouillés jusqu’au cou. La jeune étudiante, révèle Libération, est fiancée d’un combattant sénégalais de Boko Haram, Mouhamed M avec qui elle se serait mariée s’il n’y avait pas eu de divergence entre leurs deux familles.

Le chanteur n’a pas tort de dire que l’amour rend aveugle. Fiancée à un djihadiste Mouhamed M, la jeune étudiante Mame S. D s’est totalement fourrée dans un réseau non seulement d’émigration clandestine mais pire encore, elle se jette dans une affaire de terrorisme. Interrogés par la Dic, Mame Sow D et son frère se disent des » Akhlou Souna » qui signifie avoir pour référence le Prophète (PSL). A les en croire, ils ont été sollicités régulièrement par leur demi-frère parti en Lybie deux ans plutôt mais présentement en Algérie pour réceptionner des envois d’argent dont les montants varient entre 200 000 et 1 000 000 Fcfa. A l’issu de ce trafic, le jeune frère S D confirme : « il recevait de modiques sommes en guise de commission variant entre 2500f 10 000 et des fois 50 000 Fcfa ».

Mais ce qui est surprenant dans cette affaire, les investigations de la DIC ont prouvé que des documents en arabe relatifs à la libération des étudiantes de chey-book au Nigeria ont été trouvés lors de la perquisition. Sur ce, le jeune frère parle de support didactiques et la sœur de brouillon lors des examens de l’année derniers à l’UCAD. Des explications, d’après le quotidien, qui ne convainquent point les enquêteurs. Ce n’est pas tout, les deux soutiennent qu’ils connaissent le Djihadiste Mouhamed M, un proche de Makhtar Diokhané présumé aussi terroriste présentement en détention pour activités liées au terrorisme. Cerise sur le gâteau, Mame S de confirmer : « Mouhamed et elle, se seraient mariés s’il n’y avait pas eu de divergences entre les deux familles sur la dot ».

Safiyatou Diouf