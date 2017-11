Levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall Députés de l’opposition et non-inscrits boudent la séance

C’est encore dans une mésentente que les députés se sont réunis, hier, pour la constitution de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Les députés de l’opposition et les non-inscrits ont boudé la séance, parce que ne s’entendant pas avec le Président Niasse sur les dispositions de l’article 75 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Les députés de la 13ème législature se sont réunis, hier, pour la mise en place de la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar Sall. A l’ouverture de la séance, les députés de l’opposition et les non-inscrits ont invité le Président de l’Assemblée nationale à faire appel au règlement. Ce, en respectant les dispositions de l’article 75 du règlement intérieur qui, selon les parlementaires, leur permettent d’intervenir à tout moment des débats. C’est ainsi que le Président Niasse a précisé qu’il ne s’agit pas de proposition de loi ni de projet de loi, mais plutôt d’une affaire portant sur la levée de l’immunité parlementaire d’un collègue. Malgré les précisions de Moustapha Niasse, les non-inscrits et les députés de l’opposition ont continué à taper sur la table, perturbant ainsi le déroulement des travaux. Sur ce, le Président Niasse leur a intimé l’ordre de s’asseoir et de laisser les travaux se dérouler normalement. Cependant, le député Déthié Fall est monté au créneau en ces termes : « je ne m’assois pas. Vous faites honte à cette Assemblée ». Moustapha Niasse de rétorquer : « je vais appliquer la loi parce que je la connais. Et je vous assure que cette séance va se dérouler normalement ». Sur ce, il a invité le rapporteur Papa Badou Ndiaye à lire le rapport fait au nom de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains sur la constitution de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall.

Les membres de la commission ad hoc

Par ailleurs, dans sa lecture, le rapporteur a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 52 du règlement intérieur, la conférence des Présidents a saisi la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains aux fins de constituer la commission ad hoc. De l’avis de certains commissaires, leur collègue Khalifa Sall devrait d’emblée bénéficier d’une libération provisoire avant toute demande de levée de son immunité parlementaire. Ils ont, par conséquent, déploré la démarche du ministère public consistant à demander la levée de l’immunité parlementaire d’un député en détention provisoire. En revanche, d’autres commissaires ont bien apprécié la saisine de l’Assemblée nationale pour demander la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Selon eux, cette demande constitue un déclenchement de la procédure dont l’aboutissement constituerait une opportunité pour leur collègue de défendre ses droits devant le juge. Lors des travaux, une motion préjudicielle a été déposée par un commissaire, qui a été mise aux voix et a fait l’objet d’un rejet. Ce qui a permis de poursuivre les débats pour la constitution de la commission ad hoc. Cette commission est composée de huit membres pour le groupe parlementaire BBy, deux membres pour le groupe parlementaire « Liberté et démocratie » et un membre pour le groupe « des non-inscrits ». Il s’agit d’Aymerou Gningue, Pape Biram Touré, Papa Sagna Mbaye, Seydou Diouf, Cheikh Seck, Dieh Mandiaye Bâ, Awa Guèye, Ndèye Lucie Cissé, Madické Niang, Mamadou Diop et Déthié Fall. Hier, les députés ont procédé à l’adoption de ladite commission avec 116 voix contre 1. Auparavant, ils ont voté la motion préjudicielle et 28 ont voté pour et 116 contre.

Cheikh Moussa SARR