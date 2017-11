Levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall- Ratification de la commission Ad-hoc aujourd’hui

Le député-maire de Dakar sera encore l’absent le plus présent aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Le nom de Khalifa Sall va résonner pendant toute la séance plénière à l’hémicycle. En effet, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse a convoqué les députés à une séance plénière pour ratifier la Commission Ad-hoc qui doit statuer sur la levée de l’immunité parlementaire de maire de Dakar en détention depuis sept mois pour détournement de deniers publics présumés. C’est en effet le procureur de la République qui a saisi l’Assemblée nationale la semaine derrière pour demander la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa Sall. A ce propos, le président de la Commission des Lois, Seydou Diouf avait convoqué une réunion pour désigner les membres de la commission Ad-Hoc. En effet, après la ratification aujourd’hui, Seydou Diouf et ses dix autres collègues de la commission Ad-hoc vont entamer une procédure d’audition de Khalifa Sall. La commission aura un président, un vice-président et un rapporteur. La dernière commission ad hoc avait été présidée par Moustapha Diakhaté. Seulement tout porte à croire que l’audition du maire de Dakar n’aura pas lieu. Car, déjà ses avocats ont signifié à Moustapha Niass qu’il ne sera auditionné par la commission tant qu’il ne sera mis en liberté.

L’As