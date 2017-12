Lewis Hamilton présente ses excuses après s’être moqué de son neveu déguisé en princesse

Très vite, la colère gronde sur les réseaux sociaux. Les internautes n’hésitent pas à pointer du doigt ses « moqueries humiliantes« . Face à l’ampleur de la polémique, le Quadruple champion du monde de Formule 1, s’est empressé de faire son mea culpa sur Twitter : “Hier je jouais avec mon neveu et j’ai réalisé que mes paroles étaient inappropriées alors j’ai retiré mon post,. Je ne voulais blesser personne. Je suis content que mon neveu se sente libre de s’exprimer comme on devrait tous le faire. Mes excuses les plus sincères, je réalise que c’est inacceptable pour quelqu’un de marginaliser qui que ce soit, peu importent ses origines. J’ai toujours souhaité que chacun vive sa vie exactement comme il l’entend et j’espère que vous me pardonnerez ce manque de jugement “.