L’ex-manager d’Alanis Morissette condamné à 6 ans de prison pour avoir détourné des millions de dollars

L’ex-manager d’Alanis Morissettes’est servi dans les caisses de la chanteuse, mais il en paie maintenant le prix.

Jonathan Todd Schwartz, l’ex-manager de la chanteuse canadienne, a été condamné à six ans de prison mercredi par un tribunal pénal pour avoir détourné plus de 7 millions de dollars de ses célèbres clients en l’espace de six ans. Parmi eux se trouve l’interprète de « You Oughta Know ». Schwartz a été ordonné à restituer 8,6 millions de dollars.

Le comptable aurait volé près de cinq millions de dollars à la chanteuse en l’espace de quatre ans, une fraude orchestrée « à long terme sans date butoir, de façon systématique et sinistre » comme Morissette l’a décrit au tribunal. La chanteuse a aussi affirmé que s’il avait pu continuer, elle aurait fait faillite.

« Je suis le seul responsable de ce préjudice », a-t-il déclaré lors de son audience. « Je passerai le restant de mes jours à demander pardon. »

Deirdre Fike, assistant-directeur responsable du bureau du FBI à Los Angeles, à « M. Schwartz se servait de l’argent de ses clients comme d’un distributeur automatique personnel et, de ce fait, a escroqué ses clients et collègues », a déclaré, assistant-directeur responsable du bureau du FBI à Los Angeles, à CNN

Il a plaidé coupable d’évasion fiscale et de fraude en février et a cherché à expliquer sa descente aux enfers au Hollywood Reporter en rejetant la faute sur une inclinaison de plus en plus prononcée pour le jeu. Morissette a découvert la fraude quand elle a engagé un nouveau gestionnaire financier. Quand la compagnie de Schwartz, GSO Business Management, a été contactée pour ces allégations de fraude, Schwartz a lancé que Morissette était tellement accro à la drogue et mentalement instable et qu’elle lui avait demandé d’investir l’argent dans une compagnie illégale de marijuana. Il a été licencié par la suite.

« Au début, « j’empruntais » un peu à mes clients, dans l’espoir de les rembourser si je gagnais ce soir-là. Mais la situation a empiré. Plus je perdais, plus je volais d’argent », a-t-il expliqué. « Je n’arrêtais pas de me dire qu’il fallait que je gagne un gros coup pour rembourser tout le monde. Mais ça n’est jamais arrivé, heureusement. Je dis « heureusement » car quand on m’a pris la main dans le sac, je me suis rendu compte de ma conduite déplorable. Je ne pouvais plus me cacher. J’avais atteint le fond. » Morissette et les autres clients victimes de cette fraude ont été remboursés par la compagnie du compable, ou leur assurance. Enews