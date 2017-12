Le Forum du 1er Emploi

Le Forum du 1er Emploi en est à sa 16ème édition, en 2017. Avec la marche du temps, il est devenu une Institution et une tradition de solidarité à laquelle le MEDS est inextricable.

«Vous les savez tous, le monde dans lequel nous vivons est miné par le chômage. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, aucune portion de notre planète n’est épargnée par ce fléau. Et notre continent, notre pays sont aux premières loges malheureusement.

Inquiétant constat. Dans un pays avec une forte inadéquation entre la formation et l’emploi, il est un devoir citoyen d’imaginer des solutions alternatives afin que nos jeunes, à la fin de leurs études, ne soient pas happés par les vents sinistres du désespoir au point de mettre leur vie en péril, en se lançant à l’assaut du périlleux désert ou de la fougueuse méditerranée. Reconnaissez avec moi que les images de ces embarcations de fortune que recrache « le ventre de l’Atlantique », pour reprendre le titre poétique du roman de notre compatriote Fatou Diome, ces images nous ont été suffisamment ressassées pour qu’elles nous laissent indifférents. C’est pourquoi, le MEDS, depuis seize ans se bat, avec vous, pour l’organisation et la pérennisation du Forum 1er Emploi.

Les entreprises qui composent notre organisation entendent jouer pleinement leur rôle citoyen dans le développement socioéconomique de notre pays. La quête absolue et aveugle du profit, pendant que certains de nos concitoyens restent vulnérables, surtout les plus jeunes, est très loin de nos ambitions. Notre citoyenneté, pleine et entière, se révèle aussi et surtout à travers la solidarité que nous exprimons à l’endroit de ceux qui n’ont pas eu les mêmes chances que nous. Ceux qui ont besoin de la première chance pour éclore, les aider à révéler leurs talents cachés afin qu’ils inondent notre pays de leurs savoir-faire. Ainsi tout le monde y gagne : d’un côté, les entreprises dénichent des pépites brutes qu’elles n’auront plus qu’à polir pour en faire des joyaux, de l’autre, les jeunes décrochent un premier contrat qui leur servira de tremplin vers un avenir meilleur, tout ceci au service d’un Sénégal compétitif et émergent. Voilà la véritable opportunité économique pour notre pays qui se hisse, patiemment et courageusement, lentement et sûrement vers le peloton de tête de notre sous-région», avait déclaré Mbagnick Diop lors de la 16e édition, en février 2017 dernier.

L’Elégance !

La bonne mise d’une personnalité physique, professionnelle, d’une personne, nourrit et donne une vitalité à l’image de l’entreprise dans laquelle elle évolue.

L’Eloquence !

Cette bonne mise soignée ne saurait faciliter le contact avec les partenaires et serait une exigence à l’endroit de ses employés. Dans cette logique, articuler les mots et les sortir de la plus belle des manières réside dans le sens de savoir persuader et de convaincre ses interlocuteurs du milieu entrepreneurial.

L’Excellence !

Ces dites qualités managériales sont incontournables pour la bonne marche d’une entreprise et la mènent vers l’excellence qui la conduisent au succès.

Senegal7.com