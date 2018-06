L’homme retrouvé mort dans un bassin de rétention identifié

Le corps sans vie retrouvé mort mercredi dernier flottant dans le bassin de rétention aménagé pour recueillir les eaux pluviales à Yeumbeul Sud a été finalement identifié. Il s’appelle Oumar Ngalla Mbenque dit Ngalla, né en 1972 à Pikine. Il vivait chez sa mère au quartier. C’est un ancien militaire reconverti dans le comité de gardiennage Dass sécurité. Selon Les Echos, Ii assurait souvent la mission de patrouille et superviseur du comité de sécurité. Il combattait avec force la délinquance. Les gangsters l’accusaient d’être une taupe de la police. Il était un démolisseur des réseaux de dealers et d’agresseurs. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Son visage était méconnaissable à cause des blessures, rapporte le journal.