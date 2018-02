L’horoscope du 02 Février 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



Célibataires, patience. Ne précipitez rien avant d’être absolument sûr de vous. Dans les couples déjà formés, l’ambiance sera bonne. Vous serez comme débarrassé de votre ancien carcan un peu rigide, et vous voilà tout pimpant. Continuez sur cette lancée !Gérez sagement votre budget, et tout ira bien.Aujourd’hui, vous risquez d’avoir les yeux plus gros que le ventre.A la faveur de Mercure, vous serez en mesure de réaliser certaines de vos ambitions professionnelles. Une occasion à ne pas rater !Ne négligez pas certains problèmes familiaux qui doivent être réglés au plus vite.Des joies paisibles vous seront accordées ; sachez les apprécier.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

Jupiter et Pluton seront en mauvaise position. Vous risquez de passer par une phase plutôt difficile à vivre en couple, pendant laquelle un intense besoin de liberté entrera en conflit avec votre besoin de sécurité et de stabilité. Célibataire, l’amour cette fois ne sera le plus souvent qu’une passade, les aventures seront sans lendemain, et rien de durable ne verra le jour.N’écoutez surtout pas les conseils de vos amis en matière de placements.Sous la houlette de Mars, vous aurez cette fois une vitalité privilégiée.Galvanisé par Mars, vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses sur le plan professionnel.Au vu des excellents influx de Neptune, vous devrez pouvoir régler en douceur certains problèmes qui embrouillaient vos relations avec vos proches. Entamez des discussions dans le calme et la sérénité.Mercure vous promet des appuis, des sympathies, de bons contacts dans le monde des arts et de la politique.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Quelques difficultés. En couple, rien de catastrophique en perspective, mais des problèmes mineures, qu’il conviendra cependant de ne pas sous-estimer. Méfiez-vous des interventions intempestives de certains membres de la famille dans les affaires de votre couple. Célibataire, n’hésitez pas à faire vos valises et à partir à l’aventure !Jupiter aura sa préférence pour la pierre aux dépens des valeurs mobilières.Jupiter séjournera dans votre Ciel et décuplera votre gourmandise. Vous aurez un sacré coup de fourchette !Vous ne penserez qu’à développer votre activité professionnelle !Quelques efforts d’amabilité et de charme arrangeraient vos rapports avec vos proches.Vous serez tenté de faire la roue comme le paon pour vous mettre en valeur.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

En route ! Si vous êtes seul, vous n’hésiterez pas à vous lancer dans des aventures. Mais attention, ne mélangez pas tout, et ne prenez pas une attirance purement physique pour un grand amour. Uranus exercera une influence négative sur la vie de couple. Pour certains natifs, les difficultés conjugales seront accentuées par l’action de la famille d’origine de l’un ou de l’autre.L’influence de Saturne pourrait impliquer un certain coup de chance sur l’immobilier.Les effets de Mercure en cet aspect favoriseront le sommeil.Jupiter en bel aspect vous donnera les moyens de vous élever au top sommet de votre carrière, de connaître un avancement flatteur, d’assumer des responsabilités de premier plan et même de jouir de la célébrité.Saturne est une planète qui demande que l’on prenne ses responsabilités, et c’est ce que vous devrez faire vis-à-vis de vos parents et de vos enfants.Votre vie mondaine et sociale sera active.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Tout va mieux. Avec le petit coup de pouce d’Uranus, il est probable que vos rapports conjugaux s’améliorent considérablement. Notez cependant que cette amélioration est en partie due à la stabilisation de l’état de vos finances. Célibataire, le bel aspect de Pluton vous fera sentir de façon aiguë votre besoin de sécurité affective.De nombreuses activités liées aux finances seront particulièrement favorisées ce jour, notamment le commerce et les voyages.Vous aurez tout intérêt aujourd’hui à lancer une grande opération « décrispation et détente ».Le secteur travail vous donnera les plus grandes satisfactions.Vous refuserez les climats de crise en famille dans lesquels vous vous complaisez de temps en temps.Une chance sur deux vous sera accordée par les astres de rencontrer une personne avec qui vous allez vous entendre à merveille.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Planquez-vous ! Pour vivre amoureux en couple, vous aurez besoin plus que jamais de vivre caché. Si possible, prenez des vacances. En tout cas, prenez mille précautions pour échapper aux regards indiscrets. Célibataire, Mars accroîtra votre séduction et votre amour du flirt. Vous ne serez pas près de vous essouffler !Vous verrez loin en matière financière ! Eh oui, vous élaborerez une stratégie à long terme afin de consolider progressivement votre situation matérielle.Rien à signaler côté santé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ! Votre résistance physique sera bonne, et vous ne devriez en principe souffrir d’aucun trouble notable.Dans le travail, veillez à modérer vos élans imprudents, et ne vous lancez pas à l’aveuglette dans des projets trop audacieux.Mercure pourra provoquer des discussions animées chez vous.Relations difficiles avec vos amis, dans le domaine des idées surtout.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

Impacts célestes très différents selon que vous êtes en couple ou que votre coeur est libre. Les couples, en effet, vont subir l’influence de Pluton. Cela veut dire que tous ceux dont la vie conjugale est sérieusement dégradée devront prendre des décisions pas toujours faciles. Les natifs solitaires, au contraire, vont bénéficier de l’influence favorable de Saturne. Cette planète promet une belle histoire à nombre d’entre vous.Votre situation financière est dans son ensemble saine. Mais vous devrez vous méfier des mauvais aspects de Pluton. Evitez toute dépense importante.Votre santé dépendra cette fois essentiellement de votre comportement. Si vous êtes raisonnable, Mars vous dynamisera.Vous devriez garder certaines confidences pour vous.La vie de famille sera stable et harmonieuse.Aujourd’hui, toutes les échappées par l’imagination auront sur vous un effet bénéfique, que ce soit la musique, le théâtre ou la lecture.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Il y a de l’amour et des disputes ! Célibataire, la planète Vénus, celle des plaisirs sensuels, influencera heureusement votre vie amoureuse au cours de cette journée ensoleillée. La chance et le succès dans d’autres domaines viendront étayer cette état de grâce. Natifs vivant en couple, vos relations avec votre conjoint ou partenaire ne seront pas des plus reposantes. Il y aura même un sévère coup de semonce aujourd’hui. Attention, ne prenez pas le parti de fermer les yeux et de faire comme si tout allait bien ; la politique de l’autruche n’est jamais payante.Les astres n’auront cette fois pratiquement aucun impact sur votre équilibre financier. A vous donc de jouer ! Seule Vénus, modérément bénéfique, vous apportera un petit coup de pouce de la chance.Les influx de Jupiter seront tellement dynamisants qu’ils vous donneront littéralement des ailes !La Lune donnera un coup de fouet à votre imagination créatrice.Le Soleil influencera le secteur de votre thème lié à la vie de famille.Vous qui aimez faire de nouvelles connaissances, allez être servi. Mercure est prêt à faire les présentations.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Mettez de l’eau dans votre vin. Il faudra vous décider à plus de compréhension et, par conséquent, plus de tolérance en couple. Sachez que votre intransigeance est hors de propos. Le compromis doit être la règle d’or de la vie de couple. Célibataire, l’ambiance planétaire, dominée par l’hégémonie de la planète Mars, mettra vos amours sous les feux de la rampe, et vous vous y brûlerez peut-être les ailes, tant la passion vous bouleversera. Mais vous ne vous en plaindrez certainement pas !Attention ! Les charmants aspects de Vénus vous porteront à avoir le coeur sur la main et la main à la poche.Influençant les secteurs santé de votre thème, Vénus et Neptune laissent entendre qu’il faudrait mettre de l’ordre dans votre alimentation.De bonnes perspectives professionnelles s’annoncent : vous serez en mesure de prendre des contacts profitables et d’élargir vos horizons. Certains d’entre vous auront même la possibilité de partir travailler à l’étranger.Prenez la peine de vous occuper efficacement de vos enfants, sans les brusquer ou les culpabiliser.Un conflit d’intérêts vous opposera à votre meilleur ami.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Quel charme ! Célibataire, vos conquêtes feront bien des envieux. Dans le couple, ne laissez pas certaines de vos relations avec des membres de l’autre sexe se mêler de votre vie privée. Sachez être clair et ferme sur ce point quand cela s’avérera nécessaire, sous peine de connaître de brusques difficultés avec votre conjoint. Encore une fois, prenez conscience de ce qui est le plus important pour vous.Vous aurez intérêt à élaborer une stratégie à moyen terme. C’est elle qui vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats.Avec la culmination de Mars dans votre Ciel, vous serez très actif aujourd’hui.Vous serez soumis dans le domaine professionnel à l’influence de Mars. Voilà qui vous aiguillonnera et vous poussera à prendre des initiatives.Le secteur du foyer sera mis en vedette. La vie familiale ne devrait poser aucun problème.Sous l’impulsion de Neptune, vous ne vous embarrassez pas de subtilités ; vous prendrez plutôt plaisir à mettre de l’huile sur le feu. Ne vous étonnez donc pas si vous vous attirez des tas d’ennuis.

Verseau (du 21 janvier au 20 fevrier)

Gare à Vénus. La planète sera en mauvaise posture dans votre Ciel. Mais cet impact n’a aucune raison de se traduire par des difficultés concrètes dans votre vie amoureuse. Vous risquez peut-être de ne pas vous sentir très à l’aise dans ce domaine. Si vous êtes en couple, la vie quotidienne reléguera l’expression des sentiments au second plan ; tant vous que votre conjoint serez occupés à autre chose. Si vous êtes solitaire, vous douterez de ce que vous ressentez, vous sentant attiré par quelqu’un pour, très peu de temps après, redevenir indifférent.Sur le plan financier, la planète Neptune pourrait inviter certains natifs à s’engager dans des affaires louches.Avec la Lune en cet aspect, vous pourriez refaire le plein de sommeil, car vous devez en avoir besoin.Dans votre travail, ce ne sera pas le moment de négliger vos responsabilités en comptant sur la chance pour vous sauver la mise : elle ne le fera pas, et c’est vous et vous seul qui devrez faire face aux conséquences.Passez davantage de temps avec vos proches, surtout si vous avez des enfants. Attention à ne pas engager de travaux trop importants et trop coûteux dans votre domicile, sinon vous aurez du mal à équilibrer le budget familial.Une personne risque de vous mettre dans une situation pour le moins inconfortable.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Vénus va influencer très favorablement vos amours. Elle vous aidera à resserrer les liens déjà fort tendres avec votre conjoint. Tout risque de conflit sera écarté. Sous l’effet de cette configuration de Mercure, on peut dire que les solitaires du signe auront toutes les chances de tomber amoureux. Les rencontres qu’ils feront seront agréables, mais il est peu probable qu’elles se termineront par le mariage.Avec l’influence de Vénus dans votre Ciel, la chance financière devrait se manifester.Jupiter en cet aspect mettra vos nerfs à vif.Ça bougera dans votre vie professionnelle, et des opportunités intéressantes se présenteront à vous.Une personne de votre famille pourrait venir vous demander conseil aujourd’hui. Donnez votre avis en toute franchise.Vous aurez la désagréable impression d’être l’objet d’une hostilité générale.