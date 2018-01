L’horoscope du 10 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



Des éclaircies sur votre Ciel astral ! Célibataire, coup de foudre probable et durable, ce qui n’est pas toujours le cas. La réussite de votre vie amoureuse compensera les difficultés dans d’autres domaines de votre existence actuelle. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront cette fois plus faciles. Les problèmes de communication que certains d’entre vous ont connus dernièrement se résoudront rapidement. Vous parviendrez même à établir le dialogue avec l’autre.Avec Mercure, le moment ne sera pas idéal pour dépenser massivement.Les courses, les soirées télé, les mêmes histoires au bureau… Marre du train-train quotidien qui mine votre moral et affecte votre énergie ! Et si vous mettiez les voiles, le temps d’un week-end, histoire de casser la routine ? En famille ou entre amis, rien de tel qu’un petit voyage pour vous changer les idées ! Pensez-y !Dans votre travail, le climat général sera encore assez tendu. Mais les choses s’arrangeront pour vous si vous y mettez du vôtre.Quelques petits problèmes dans la vie de famille. Il vous faudra notamment veiller à ne pas vous montrer trop exigeant avec vos proches. Si vous retrouvez des membres de votre famille que vous voyez rarement, acceptez-les tels qu’ils sont et montrez-vous tolérant.Jupiter vous incitera à la lucidité et à la vigilance.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

Ce sera une journée favorable à l’amour! Célibataire, votre horizon amoureux semble plein de promesses.Tout sera merveilleux, et vous devriez en profitez au maximum. En couple, c’est le calme plat. Vous qui êtes d’habitude si romantique, vous aurez cette fois d’autres préoccupations en tête.Vous avez pris la fâcheuse habitude de dépenser beaucoup d’argent pour calmer vos angoisses ou compenser vos déceptions.Vous appréciez les plaisirs de la table, et vous savez en profiter avec modération ce qui ne peut être que bénéfique pour votre ligne!Sur le plan professionnel, vous aurez un esprit de compétition très développé. Vous vous battrez pour obtenir un poste que vous convoitez.Vous prendrez bien soin d’établir une nette distinction entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Au sein de votre famille, vous vous accorderez du bon temps.Mercure va semer la pagaille entre vos amis et vous. Vous avez tendance à obéir davantage à vos impulsions qu’à votre réflexion. Mais là, vous risquez de foncer tête baissée dans des conflits compliquées, alors que personne ne vous a rien demandé !

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Sur le plan professionnel, vous aurez un esprit de compétition très développé. Vous vous battrez pour obtenir un poste que vous convoitez.Vous prendrez bien soin d’établir une nette distinction entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Au sein de votre famille, vous vous accorderez du bon temps.Mercure va semer la pagaille entre vos amis et vous. Vous avez tendance à obéir davantage à vos impulsions qu’à votre réflexion. Mais là, vous risquez de foncer tête baissée dans des conflits compliquées, alors que personne ne vous a rien demandé !Rien n’est encore gagné, mais votre situation devrait commencer à s’améliorer. Saturne pourra vous valoir un surcroît de travail ou de responsabilités, mais Jupiter, empêchera ces aléas de prendre des proportions trop inquiétantes.Vous découvrirez que l’un de vos proches commence à vous apprécier à votre juste valeur, et cela vous fera très plaisir. Continuez à vous montrer gentil, attentionné, et vous serez récompensé.Si vous vous êtes connu pour votre gentillesse et votre douceur, aujourd’hui Mars vous rendra agressif et autoritaire et vous mettra en conflit avec plusieurs personnes de votre entourage amical.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Il y a de l’orage dans l’air ! Votre vie à deux risque d’être assez agitée. Méfiez-vous, ne sous-estimez pas une incartade que vous considérez sans importance. Célibataire, Vénus donnera à votre vie amoureuse ce petit regain de vigueur et de tendresse dont elle avait bien besoin.Vous bénéficierez des appuis solides des astres. Prenez quand même toutes les garanties nécessaires ; ne soyez pas négligent.Vous aurez tout intérêt aujourd’hui à lancer une grande opération « détente ». Trouvez une activité vous permettant de vous relaxer. Et puis, veillez à établir un vrai dialogue avec votre entourage : que du bonheur !Les planètes soutiendront vos initiatives dans votre profession et leur donneront d’excellents appuis. N’hésitez pas à innover, à mettre vos idées en pratique : le succès sera dans la poche.Après quelques mises au point, vous saurez faire naître entre les membres de votre famille une meilleure entente. Votre vie familiale connaîtra un temps de répit bien agréable.Vous aurez besoin de prendre du recul et de vous replier dans le confort de votre domicile !

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Mars tire le signal d’alarme ! En couple, prenez les choses au sérieux et ne laissez pas traîner les discussions. Avec Saturne, vous pourrez consolider vos liens par une certaine complicité très agréable. Célibataire, les amourettes, les flirts seront fréquents ; ils vous donneront la possibilité de vous faire remarquer et de renforcer votre côté social. Faites attention cependant à ne pas vous laisser prendre à votre propre jeu, car votre charme sera très efficace.Vous devriez revenir à une gestion plus raisonnable de vos finances. Bien sûr, il ne vous sera pas facile de réduire vos dépenses, mais savoir où vous en êtes vous évitera des soucis. Mars vous aidera à prendre de bonnes résolutions et à vous y tenir.Mars vous dopera de façon inhabituelle. Plein d’enthousiasme, vous voudrez tout caser dans votre emploi du temps : vos amours, votre travail, vos loisirs. Pensez quand même à vous reposer un peu, sinon votre organisme n’y résistera pas.Dans le travail, vous aurez la possibilité de concrétiser certains de vos désirs grâce à votre détermination et à une certaine chance qui vous accompagnera. Sachez en tirer parti d’une manière positive. Méfiez-vous de votre caractère plutôt impulsif, qui pourra cette fois vous attirer des difficultés inutiles, et faites un peu plus de confiance à votre flair pour vous débarrasser des mauvaises influences extérieures.Soucis en famille plus que probables. Mais vous saurez trouver l’attitude positive pour tout résoudre. Lorsque vous faites preuve de courage et de bonne volonté, vous vous révélez efficace.Moment rêvé pour faire la fête, pour s’amuser de tout, pour profiter au maximum des bonnes choses de la vie. Les chances seront de votre côté, à condition de ne pas refuser de sortir, de bouger, de vous extérioriser.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Conseil de Saturne : soyez très prudent! En couple, certaines questions délicates pourrait être sujets de conflit. L’erreur à éviter sera votre tendance à agir en despote. Célibataire, vous aurez des satisfactions d’amour-propre en recevant des marques d’affection qu’on vous témoignera.Excellente journée, qui peut vous valoir quelques succès sur le plan financier. Les efforts que vous avez jusqu’ici fournis s’avéreront payants. Songez à récompenser ceux qui vous ont apporté leur aide.Cette fois, vous devrez envisager comme objectif prioritaire la lutte contre la nervosité. Vos efforts seront récompensés. Pluton, de son côté, vous donnera l’envie d’améliorer votre look et d’affûter vos armes de séduction.Si vous rencontrez un obstacle dans votre travail, ce sera pour vous l’occasion de découvrir une solution à laquelle personne n’avait pensé.Prise entre vos obligations familiales et vos responsabilités professionnelles, vous serez tiraillée. Débarrassez-vous de tout sentiment de culpabilité, en vous disant que vous faites pour le mieux.Vous qui adorez vivre entouré de copains, vous n’aurez que l’embarras du choix : entre des discussions avec des amis de longue date, ou le plaisir de faire la fête avec votre bande habituelle, la solitude, ce n’est pas pour vous !

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

La chance ne vous abandonnera pas! En couple, cette journée apportera de très nombreuses satisfactions. Les relations seront bonnes, parce que vous serez enclin à vous montrer plus détendue et attentionnée. Célibataire, vous éprouverez en ce moment un délicieux sentiment d’insouciance et aurez envie de savourer l’instant présent. Le mariage, ce sera pour plus tard !L’heure pourrait être venue pour faire des économies. Pour certains natifs, la situation sera moins restrictive, mais la prudence restera de mise.Jupiter devrait vous offrir une superbe réserve d’énergie et d’optimisme.C’est une journée qui s’annonce difficile sur le plan professionnel ; il y aura beaucoup de contraintes et de retards. Faites preuve de patience. Même si, votre travail quotidien vous donnera assez de satisfactions.Quelques changements sur le plan familial se révéleront indispensables, et vous ne pourrez pas vous y dérober. Ne prenez pas de décision sans avoir exposé à votre famille la situation dans ses moindres détails.Sous l’influence de Mercure, vous vous laisserez emporter facilement tout au long de la journée. Essayez de rester maître de vous pour ne pas nuire à vos rapports avec vos proches par vos éclats de voix.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Mercure sera votre allié! En couple, vous vous épanouirez sans réserve dans la vie à deux. Vos relations seront faciles, détendues, harmonieuses et même romantiques avec l’être aimé. Célibataire, avec Vénus, c’est principalement dans la sphère professionnelle que va s’exercer votre charme. Un succès pourra vous attirer des louanges et vous rendre irrésistible parmi vos collègues.Il faudra veiller à ne pas vous laisser entraîner dans des dépenses exagérées.Vous n’aurez rien à craindre côté santé. Votre état dépendra principalement de votre hygiène de vie, et il vous suffira d’un petit effort pour bénéficier d’un excellent tonus, surtout si vous pratiquez une activité sportive.Au travail, le regain de dynamisme qui vous animera devrait vous autoriser à mettre les bouchées doubles et par conséquent à brûler certaines étapes. Ne gaspillez pas votre énergie dans des combats sans grande importance.Priorité aux questions familiales. Vous réglerez à merveille une délicate affaire concernant l’un de vos proches parents. Bravo !Avec Mars, c’est la promesse d’une vie amicale bien remplie. Mais prudence : la planète peut vous inciter à des excès de franchise qui ne seront pas appréciés de tous !

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Climat astral peu favorable ! En couple, la confusion et l’ambiguïté régneront. Ne prêtez pas à votre partenaire des intentions cachées ou des desseins secrets. Les choses sont beaucoup plus simples que vous ne l’imaginez. Célibataire, vous aurez des occasions de séduire. Mais cherchez d’abord à savoir si la personne qui vous plaît vous convient réellement. En commençant par exemple par être son ami…A cause de l’influence de Pluton, attention à ne pas vous prendre pour Crésus au moment où votre budget doit justement être revu à la baisse !Surveillez votre coup de fourchette ! Même si vous n’en êtes pas absolument convaincu, l’alimentation joue un rôle clé dans le maintien d’une bonne santé.Mars vous insufflera courage et témérité. Mais ce n’est pas une raison pour vous lancer dans des projets douteux. Faites appel à vos amis et relations pour qu’ils vous aident à trouver une solution.D’heureuses circonstances interviendront en votre faveur, vous permettant d’avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et chaleureuses avec vos proches. Cela est d’autant plus vrai si vous êtes né au premier décan.Vous serez tenté de vous mettre en valeur. Mais ce ne sera pas une bonne tactique. Pour aujourd’hui, du moins, la modestie s’avérera beaucoup plus payante. Pour vous donner le maximum de chance, soyez plus naturel.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Dites merci à Vénus ! Célibataire, le coup de foudre pourrait bien vous toucher! En tout cas, le bonheur amoureux passera à portée de la main. À vous de l’attraper ! Ne soyez pas timide au point de rater le coche et d’avoir ensuite des regrets. Même si vous avez décidé de fermer les portes de votre coeur, vous changerez d’avis cette fois ! En couple, les quelques petites tensions passagères qu’il y aura au sein votre couple mettrons du piment dans votre quotidien !Saturne, en harmonie avec les autres planètes vous sera utile : il va vous inciter à faire preuve de sérieux et de prévoyance, ce qui, habituellement, n’est pas votre fort.Jupiter dans votre Ciel devrait vous aider à retrouver un bien meilleur tonus. Il faudra cependant faire attention à Mars qui vous incitera à trop en faire ; attention au surmenage.Vous partirez gagnant sur le terrain professionnel. Vos activités ne poseront aucun problème, et tout le monde en sera satisfait. Votre meilleur atout sera une planification irréprochable.Quelques problèmes familiaux à prévoir. Malgré vos efforts, vous n’arriverez pas à les dominer. Ayez confiance en Saturne : elle vous aidera à prendre le taureau par les cornes. Ne cédez surtout pas à la tentation de pratiquer la politique de l’autruche. Si vous persévérez, la situation s’améliorera, lentement mais sûrement.Sociable et solitaire à la fois… Pas facile de vous situer cette fois. Avec cette position de Saturne, vous pourriez nouer une relation avec une personne plus âgée qui a beaucoup à vous apporter.

Verseau (du 21 janvier au 20 février)

Faites confiance aux Planètes ! Célibataires, vous aurez tendance à tourner le dos à l’amour et à vous replier sur vous-même en donnant de vous une image revêche à ceux qui vous attirent le plus. Faites un effort pour communiquer vos rêves, vos désirs, vos projets. Avancez vers l’amour avec confiance et optimisme. En couple, les orages vous seront épargnés, et vous pourrez savourer de délicieux moments de détente et de bien-être auprès de votre conjoint ou partenaire. Cette harmonie sentimentale vous procurera également un profond équilibre intérieur.La double influence du Soleil et de Mars vous permettra de déployer une formidable énergie, et vous serez sur tous les fronts. Les initiatives audacieuses seront favorisées.Pluton devrait vous remettre d’aplomb en un rien de temps en cas de petit coup de fatigue.Vous bénéficierez de la confiance et de la protection de vos supérieurs qui contribueront à vous pousser vers le haut. Vos collègues de travail seront des alliés puissants et efficaces.Vous manquerez de lucidité vis-à-vis des êtres que vous aimez. Il faudra respecter leur personnalité et leur liberté au lieu de chercher à les faire changer ; sinon, attendez-vous à des déceptions !A vous les réunions amicales et la convivialité ! Vous montrerez le caractère sociable de votre nature et gommerez soigneusement le côté provocateur. Mais il ne faudra pas vous titiller trop longtemps !

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Soyez à l’écoute des Planètes ! En couple, une plus grande compréhension vous permettra de discuter de façon approfondie avec votre conjoint de tout ce qui concerne votre vie à deux. Célibataire, rappelez-vous qu’il y a toujours un peu de folie dans l’amour, mais qu’il y a aussi toujours un peu de raison dans la folie.Vous serez protégé par la chance, et devriez pouvoir arrondir vos prochaines fins de mois.Avec Mars et Uranus, le moins que l’on puisse dire est que l’énergie ne vous fera pas défaut. Si la fatigue venait à se faire sentir, vous disposerez des meilleurs atouts pour récupérer en un rien de temps.Vous devez ralentir votre rythme de travail et faire preuve de plus de prudence et de calme si vous voulez éviter les tracasseries administratives ou autres. Prenez le temps de la réflexion, en pesant le pour et le contre.Jupiter et Saturne protégeront vos relations avec vos proches. Mais il faudra vous méfier de votre envie de mener votre existence sans tenir compte des besoins de vos êtres chers. Vos enfants, notamment, auront besoin de vous, de votre présence et de vos conseils.Aujourd’hui, votre chemin ne sera pas celui de la solitude. Vous serez comblé si vous vous rapprochez des êtres que vous aimez, si vous partagez et faites plaisir avec générosité et sincérité.