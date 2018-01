L’horoscope du 09 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



Vous serez bien perplexe aujourd’hui! Célibataire, vous vous poserez une foule de questions à propos de votre vie sentimentale, mais la plupart risquent de rester sans réponse. En couple, essayez d’avoir des discussions franches avec l’autre.Fiez-vous à votre intuition, vous aurez tout le pouvoir de persuasion souhaitable dans ce domaine.Votre organisme aura besoin de se dépenser, et votre énergie de bien se canaliser. N’hésitez plus : lancez-vous dans la pratique d’un sport ou d’un hobby qui vous permettront de vous défouler sainement.En affaires, si vous aimez la bagarre, vous allez être comblé. Mais la lutte promet d’être rude, et certains pourraient y laisser des plumes. Faites appel à tous vos atouts.Votre vie familiale pourra se dérouler comme un rêve si vous remplissez une condition essentielle : respecter la liberté de vos proches comme vous voulez qu’ils respectent la vôtre.Attention à l’égocentrisme ! Vous aurez besoin de croire que tout tourne autour de vous. Mais dès que vous établirez un vrai dialogue avec vos proches et que vous serez prêt à donner autant qu’à recevoir, tout ira mieux.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

La Lune vous portera chance ! Célibataire, vous serez épanoui et rencontrerez peut-être même de grand amour. En couple, vous avez consacré une grande part de vous-même et fait de nombreux efforts pour faire régner une parfaite harmonie. Cet objectif sera pleinement atteint aujourd’hui grâce à Jupiter. Votre joie sera sans ombre.Restez prudent pour garder l’équilibre ; évitez les achats trop onéreux.Vous aurez un tonus de tous les diables !Vous pourrez voir certaines de vos ambitions professionnelles contrariées par des circonstances indépendantes de votre volonté. Des déplacements prévus de longue date se trouveront retardés. Patience !Le climat astral de la journée vous incitera à consolider vos liens affectifs et à prouver par des actes votre attachement à vos êtres chers. Pensez toujours à extérioriser assez vos sentiments au lieu d’observer une trop grande réticence.Des idées de vengeance tourmenteront votre esprit. Bannissez-les si vous désirez retrouver votre sérénité.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Vénus vous protégera ! En couple, cette journée sera agréable à vivre, marquée par un regain de sensualité et de passion. Mais attention : si votre union traverse une crise importante, Vénus ne parviendra pas à redresser la situation, et vous ne devrez donc pas vous faire trop d’illusions. Célibataire, vous ferez de véritables ravages. Attention à ceux qui vous entourent ! Pourtant, même si vous jonglez avec les coeurs, vous vous arrangerez pour éviter les complications.Sur le plan financier, vous pouvez vous attendre à quelques difficultés si vous avez manqué de prudence dernièrement.Grâce à Jupiter, vous serez en bonne forme physique. Mais ne tirez quand même pas trop sur la corde.C’est à vous qu’il incombe d’agir pour faire avancer vos affaires.Vous aurez du mal à définir vos objectifs professionnels et à vous y tenir. Exigeant et perfectionniste, vous aurez pourtant du mal à voir clairement où vous allez. De plus, Uranus pourra tout à coup provoquer des événements indépendants de votre volonté qui viendront bousculer tous vos plans.Vos relations avec vos parents seront agréables et faciles. Si vous avez de jeunes enfants, ils vous donneront beaucoup de satisfactions. Si vos enfants sont adultes, ils seront en une forme superbe, et il n’est pas impossible que l’un d’eux vous annonce son prochain mariage !Vous aurez le vent en poupe sur le plan socioprofessionnel. Les relations vous ouvriront des portes et faciliteront votre ascension. Votre personnalité attractive et votre spontanéité, bien aiguisées par les soins de Mercure, représenteront de bons atouts pour vous et vous permettront de vous mettre en valeur.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Vénus et Mars seront bienveillants! A deux, les petits différends s’estomperont peu à peu, et votre couple planera sur un nuage.Célibataire, côté coeur vos affaires auront toutes les chances de s’arranger et les âmes solitaires trouveront un sens à leur vie !Mars vous rendra exagérément optimiste dans votre métier et vous incitera à sous-estimer les difficultés. Alors, efforcez-vous, même devant des propositions alléchantes, de garder la tête froide et d’examiner à fond le problème.Le Soleil laisse espérer une très bonne vitalité. Votre résistance sera excellente. Mais attention au petit risque de nervosité !Vous aurez vraisemblablement tendance à voir les choses superficiellement et à juger selon les apparences au lieu d’examiner les situations sous toutes leurs coutures. Cela ne sera pas sans incidences néfastes sur l’évolution de votre métier. Tâchez d’être plus réfléchi.Certaines planètes vous aideront à apaiser les querelles dans le cercle de votre famille et à rendre le climat environnant plus serein, plus chaleureux malgré l’agressivité de certains membres. En fin de journée, vous pourrez savourer une paix délicieuse, conquise à la pointe de votre gentillesse. Vous aurez peut-être des nouvelles d’un parent qui vit au loin.Vous allez avoir besoin d’un peu de solitude pour pouvoir vous recentrez sur vous-mêmes et sur vos ambitions personnelles et relationnelles. C’est le moment de faire le bilan.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Vénus donnera des couleurs à votre vie! En couple, il faudra quand même continuer à faire des efforts pour maintenir l’équilibre qui règne entre vous. Célibataire, pour ceux d’entre vous qui ont eut des difficultés sentimentales, cette fois, c’est fini ! Vénus devrait vous valoir une vie amoureuse pleine de bonnes surprises. La passion sera au rendez-vous. De nombreux solitaires feront une rencontre très importante.Mercure vous obligera à vous montrer économe en limitant vos dépenses. Cependant, vous pourrez quand même vous autoriser quelques loisirs et gâter votre moitié.Tout ira bien pour vous, mais surveillez votre nervosité.Vous aurez des relations très conflictuelles avec votre entourage professionnel. Maîtrisez-vous ou la situation pourrait finir par échapper à votre contrôle.Le cercle de famille va se restreindre ou s’élargir. Quelqu’un partira, ou quelqu’un arrivera. Les habitudes seront chamboulées, et il va falloir vous résigner à redéfinir votre rythme ou votre espace.Ayez le courage d’être ce que vous êtes réellement en toutes circonstances. Si ça ne plaît pas à certains, tant pis, vous devez vivre pour vous et pas pour les autres.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

La passion est au rendez-vous ! En couple, titillez un peu la jalousie de votre conjoint ou partenaire, afin de lui montrer que vous pouvez tout à fait lui échapper. Célibataire, après une courte période calme, vous aurez cette fois de grandes chances de faire une rencontre marquante.N’ayez pas peur de négocier, de marchander.Vénus vous conseillera de lever le pied. De temps en temps, il est bon aussi de savoir dire « stop ».Vos projets novateurs seront particulièrement appréciés et, à condition de vous adapter vite et bien, vous pourrez profiter des nouvelles propositions qui vous seront faites.Aujourd’hui, sous l’influence de Vénus, vous accorderez la priorité à vos relations avec les êtres que vous aimez. Relation très tendre avec vos enfants.Vous serez très attiré par les activités intellectuelles.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

Le Soleil brille sur votre Ciel ! En couple, vous ferez preuve de bon caractère, de joie de vivre. Vous serez très heureux de la vie à deux, profitant pleinement des joies que cela apporte. Célibataire, Vénus, la déesse de l’amour, vous fera vivre dans un climat agréable. Plus sociable que d’habitude, vous aurez envie de sortir et pourrez donc saisir l’occasion de faire de nouvelles rencontres. Votre charme agira de manière efficace, et vous pourriez vous laisser séduire par quelqu’un.Splendides perspectives sur le plan matériel.Ce n’est pas le travail qui manquera. Autant dire que votre emploi du temps sera chargé. Reposez-vous, ne serait-ce que quelques minutes à la fois, histoire de vous détendre.Pluton vous rendra ambitieux, très ambitieux même. Avec de nettes chances de succès. Vous irez au bout de vos idées et de vos projets. Mais attention : vous allez devoir défendre vos idées.Bonnes relations avec l’ensemble de votre famille. Attention cependant à ce que des problèmes d’argent ne viennent pas envenimer vos relations avec vos proches. Avec vos enfants, vous vous montrerez assez exigeant. Vous instaurerez des règles de vie un peu plus strictes, qu’il leur faudra bien, bon gré mal gré, respecter.Mars vous laisse craindre quelques désaccords avec vos amis. Rien de grave, rassurez-vous ; mais commencez par éviter les sujets qui fâchent !

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Jupiter vous portera chance! Vous aurez droit à une vie conjugale très sereine: vous retrouverez une véritable complicité avec votre conjoint, et la joie de vivre régnera au sein de votre couple. Célibataire, avec Mercure, il y aura de l’animation dans votre vie amoureuse. Cette journée vous réservera sans doute une bonne surprise. Pour une fois, laissez-vous aller et vivez au jour le jour sans vous demander ce que l’avenir vous réserve.Songez à faire des économies. Cela est plus facile à dire qu’à faire, bien entendu !Vénus vous encouragera à prendre soin de vous!Vous ne devrez pas vous attendre à une période de facilité. Vos efforts seront récompensés, mais les natifs trop insouciants ne pourront pas compter sur la chance pour leur assurer une promotion.Si vous éprouvez des difficultés pour communiquer avec vos enfants, ne laissez pas la situation s’envenimer. N’hésitez pas à faire les premiers pas, à briser le mur d’incompréhension qui se dresse entre vous. Uranus soutiendra vos efforts.Invitations et rencontres agréables? Tout le monde cherchera à vous faire plaisir. La Lune épanouira votre charme et vous attirera les sympathies. Partagez vos joies avec ceux qui vous sont chers, et ils vous le rendront bien !

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

L’harmonie avant tout ! En couple, vous serez bien d’accord sur ce point. Vous vous attacherez à construire un bonheur à deux solide et durable. Il y aura bien quelques tensions, mais avec votre détermination vous gagnerez la partie. Célibataire, vous aurez du succès et vous aurez toutes les chances de vous faire remarquer d’une manière avantageuse.Avec cette configuration astrale, vous aurez à faire des dépenses importantes et parfois imprévues.La journée se présentera plutôt bien. Ce sera le moment de prendre des mesures énergiques contre vos habituels petits ennuis.Les astres aiguiseront votre intuition. Vous aurez donc intérêt à promouvoir vos idées les plus novatrices, à présenter vos projets de création : vos supérieurs sauront les apprécier et les prendre en compte.Dans votre foyer, tout ira pour le mieux ; l’atmosphère sera à la détente et à la compréhension. Vous recevrez vraisemblablement des nouvelles d’un membre de votre famille qui habite loin de vous.Des rivalités rendront les contacts difficiles, même entre amis de longue date. Essayez de dédramatiser la situation.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Des nuages sur votre Ciel ! Célibataires, vous vivrez une période creuse. Profitez-en pour vous recentrez sur vous-même. En couple, tant que vous ne serez pas disposés à faire un peu plus de concessions, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront conflictuelles.Attention à ne pas déséquilibrer votre budget en faisant de petits achats inutiles. Apprenez à être économe.Faites le plein de vitamines pour vous éviter les baisses d’énergies.Journée très positive et enrichissante. Des propositions intéressantes vous seront faites. Vous aborderez des domaines nouveaux où vous vous sentirez bien.Vous découvrirez avec satisfaction que l’un de vos proches commence à vous apprécier à votre juste valeur, et même à avoir des sentiments très profonds pour vous.Soyez moins brutale dans votre manière d’exprimer vos opinions. Celles-ci peuvent être valables, mais ce n’est pas une raison pour froisser les susceptibilités. Vous convaincrez d’autant mieux si vous faites preuve de diplomatie, et aussi de modestie.

Verseau (du 21 janvier au 20 février)

Votre Ciel astral sera dominé par Vénus! En couple, vous attacherez beaucoup d’importance à vos liens affectifs. Vous ressentirez une grande envie d’aimer et d’être aimé de plus en plus fort. Célibataire, vous ne le serez bientôt plus; à vous de saisir la chance au passage !Neptune vous aidera à trouver le moyen d’améliorer votre situation matérielle.Tous les natifs du signe auront un excellent tonus.Pluton aura un impact négatif sur le plan professionnel. Résultat : d’un côté, votre ambition sera en hausse, et vous aurez envie de réussir ; mais de l’autre, des obstacles imprévus pourront momentanément vous gêner. Ces désagréments seront passagers et sans conséquences graves.Vous pourriez avoir quelques difficultés en famille. Mars entraînera un risque de conflit avec vos enfants. Ne vous énervez pas, seul le dialogue vous aidera à sortir de l’impasse actuelle.Contrôlez-vous, autrement la moindre conversation, le plus petit dialogue pourraient tourner en bataille et en polémique futiles et désastreuses.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Les planètes vous sont favorables ! En couple, ceux d’entre vous qui viennent de traverser une période un peu conflictuelle seront ravis de retrouver des relations plus sereines, et feront tout pour qu’elles le restent. Chaleureux et prévenant, vous serez aux petits soins pour votre conjoint, créant un climat fait de tendresse et de complicité. Célibataire, coup de foudre en réunion de travail ou devant la machine à café… Dans tous les cas, amour et travail s’annoncent étroitement liés.Avec le Soleil et Vénus, vous n’aurez pas de souci à vous faire. Faites simplement attention à lire attentivement tout ce que vous allez signer.Grâce à Pluton, la journée s’annonce plutôt bonne sur le plan de la santé.Enfin un déblocage à l’horizon, grâce à la planète Uranus ! Les efforts que vous avez fournis depuis longtemps commenceront à porter leurs fruits. Vous surmonterez un obstacle qui vous aura donné du fil à retordre.Vos proches parents se montreront bien envahissants. Il y en aura toujours un pour vous demander un service. Efficace, vous réglerez tous les problèmes, mais la moutarde finira par vous monter au nez !De nouvelles relations, assez brillantes, sont en vue. Elles se révéleront très bénéfiques pour vous et vous serviront lorsque ce sera nécessaire.