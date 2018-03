L’horoscope du 20 Février 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



Possibilité de coup de foudre, si vous êtes célibataire ! Une nouvelle orientation de votre vie amoureuse pourrait remettre en cause bien des choses acquises. En couple, vos instants seront tous consacrés à l’amour, et il y aura peu de place pour autre chose.Le rythme et le volume de vos dépenses augmentera. Prenez les devants et établissez un budget serré pour les semaines à venir.Vous vous sentirez capable de déplacer des montagnes ! Veillez tout de même à ne pas en faire trop et à respecter les limites de votre corps.Si vous voulez réussir dans le travail, jouez au maximum la carte du long terme en faisant des projets à échéance éloignée, basés sur une stratégie logique, cohérente et audacieuse.Vous aurez tout intérêt à prendre fermement en main les rênes du foyer. Si vous donnez l’impression à vos proches d’être démissionnaire, votre image en sera altérée, et vous perdrez votre prestige.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

Si la distance, la confusion ou la lassitude se sont installées entre vous et votre conjoint, il est grand temps de réagir ! Pour les célibataires, cette ambiance astrale vous donnera des envies de flirts et de rencontres légères. Les possibilités de rencontres seront nombreuses, mais il sera davantage question d’amitié que d’amour.Vous aurez tendance à vous lancer dans des opérations financières risquées. Soyez prudent.Votre environnement influera sur votre forme générale. Adoptez un mode de vie plus sain, et prenez le temps de respirer.Cette journée aura des chances d’être marquée par une amélioration de votre travail, voire par une promotion imprévue qui vous enchantera. Si vous êtes au chômage, surtout poursuivez vos recherches, on pourrait vous proposer un emploi qui corresponde à ce que vous souhaitez.Il semble que ce ne soit pas le moment de vous attaquer à des problèmes familiaux de fond. Le dialogue sera trop difficile avec votre entourage.Vous faites constamment de louables efforts pour rendre ce monde meilleur mais votre excès de zèle vous attirera des complications dont il vous sera assez difficile de sortir

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Journée décisive pour les célibataires ! En couple, la joie de vivre à deux sera au rendez-vous et, pour certains, l’envie de faire quelque chose avec leur conjoint, peut-être sur le plan professionnel ou des loisirs.Certains déplacements s’avéreront rentables aujourd’hui et vous ne pourriez vous y soustraire sans un manque à gagner. Hélas, les sorties tardives et les voyages d’affaires pourront éveiller les soupçons de votre conjoint ou partenaire et amener de vifs reproches.Vous serez en pleine forme ! Continuez sur cette voie.Bonne journée au travail dans l’ensemble mais tout ne sera pas si simple. Autant vous aurez envie de réussir et bénéficierez d’une certaine chance, autant vous devrez batailler pour vous imposer.Vos relations avec vos proches pourront par moments se révéler assez tendues. Evitez les sujets polémiques.Vous serez hypersensible aujourd’hui. Vous aurez envie que l’on vous comprenne à demi mots, qu’on vous ménage avec soin. Si ce n’est pas le cas, votre susceptibilité risque alors d’être blessée.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

En couple, vous allez découvrir votre partenaire sous un nouveau jour ! Vous éprouverez un véritable regain de passion à son égard. Célibataire, vous pourriez bien faire une rencontre marquante. Vous aurez d’autant plus intérêt à ne pas vous engager trop vite car le grand amour pourrait bientôt faire irruption dans votre vie.Profitez de cet aspect de la Lune pour vous pencher sérieusement sur la gestion du budget familial. Bonne journée aussi pour effectuer une importante transaction immobilière.Vous déborderez d’énergie, à tel point que vous aurez tendance à imposer des efforts trop intensifs à votre organisme. Soyez plus raisonnable, sachez doser vos forces.Il régnera pas mal d’agitation d’ordre professionnel autour de vous, et ce sera assez fatiguant. Vous aurez besoin de conserver votre calme, votre égalité d’humeur, et de ne pas vous laisser miner le moral.Vous vous renfermerez vite sur vous-même au moindre heurt avec votre entourage familial. Pour vous tirer un mot, il faudra déployer des trésors de patience. Mais vous serez le premier à souffrir de cette situation !

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Une redécouverte mutuelle donnera un nouveau souffle à vos relations de couple. Célibataire, ce sera le calme plat aujourd’hui.Situation favorable côté financier. Attention, simplement, à ne pas céder à des envies d’achats dépassant vos possibilités budgétaires.Un manque de tonus se fera ressentir. Réveiller votre corps et votre esprit en allant vous dépenser ne vous ferait pas de mal.Vous aurez besoin du concours de votre partenaire pour résoudre certains problèmes professionnels. Exprimez votre désir tout simplement, sans fausse modestie ni agressivité.Evitez d’aborder aujourd’hui des sujets épineux avec votre conjoint. Chacun de vous resterait sur ses positions, convaincu de son bon droit, et vos relations prendraient un ton orageux.Vos amis vous solliciteront pour sortir, discuter, et, pourquoi pas, mettre au point un projet de vacances ou de voyages.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Votre vie conjugale semble vouée à une grande stabilité. La vie de couple se déroulera sans accroc mais aussi sans grande passion. Célibataire, vous vous épanouirez comme une fleur sous l’influence d’un Jupiter en pleine forme. Votre charme sera très apprécié, et vous saurez en jouer avec beaucoup de brio.Les natifs du premier décan éprouveront sans doute une forte contrainte financière. L’heure est venue de faire des économies sévères, surtout en cas de diminution du salaire réel. Pour les autres natifs, la situation sera assurément moins restrictive, mais la prudence restera de mise.Si vous vous êtes laissé aller ces derniers temps, c’est le moment de se reprendre en main.Vous saurez canaliser votre énergie vers des buts positifs et faire preuve d’une remarquable combativité. Alors, mettez les bouchés doubles, et vous pourrez atteindre de très ambitieux objectifs professionnels.Vous saurez vous montrer gentil et affectueux avec vos proches. Vous consacrerez le maximum de temps à vos enfants, sachant qu’ils ont particulièrement besoin de votre attention en ce moment.Faites attention à vos élans de générosité qui seront multipliés aujourd’hui. Alors qu’il est parfaitement louable d’ouvrir ses mains pour aider les malheureux et les défavorisés, il ne faut pas non plus oublier que charité bien ordonnée commence par soi-même.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

Vous aurez la possibilité de repartir sur de nouvelles bases avec votre partenaire. Ne ratez pas cette belle occasion. Célibataires, vous serez très sollicités mais vous n’aurez guère envie de vous fixer. Pour certains d’entre vous, il y aura du coup de foudre dans l’air.L’appel de l’argent facile résonnera à vos oreilles comme un chant de sirène. Ressaisissez-vous, ne courez pas après un leurre !Adoptez une alimentation plus saine dès maintenant.Votre redoublerez de créativité au travail. Pour que votre mérite soit bien reconnu, soyez méthodique et discipliné. Prenez suffisamment de recul par rapport aux événements quotidiens afin d’éviter des craintes injustifiées qui freineraient votre élan.Vous attacherez beaucoup d’importance au climat qui règne dans votre foyer. Vous chercherez à régler certains problèmes qui nuisaient à ce climat. Vous pourrez aussi éclaircir une affaire de succession.Vous prendrez un goût exagéré à l’indépendance, et tout ce qui ressemblera de près ou de loin à une contrainte vous mettra dans tous vos états.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

En couple, journée très enrichissante si votre union est solide. Vous aurez suffisamment confiance en votre conjoint pour lui faire part de vos fantasmes. Si votre couple bat de l’aile, vous risquez de craquer pour quelqu’un d’autre ! Célibataire, il sera temps de réfléchir sérieusement à l’organisation et à la consolidation de votre avenir amoureux, surtout si vous estimez que votre situation actuelle ne vous donne pas entière satisfaction.Un petit coup de chance est possible aujourd’hui. Vous pourrez avoir une bonne surprise : par exemple, voir quelqu’un vous rembourser une dette que vous aviez oubliée, ou une personne compétente vous accorder une prime imprévue, sur laquelle vous ne comptiez pas.Vous ne serez pas au meilleur de votre forme. Si cela se fait ressentir, prenez le temps de vous reposer.Vous serez très sûr de vous, conscient de toutes vos capacités, et vous parviendrez à mettre sur pied vos plus ambitieux projets. Toutefois, de nombreux obstacles devront être surmontés, et les astres vous donneront assez de courage et de persévérance pour accomplir vos tâches.Des questions d’héritage pourront déclencher des heurts au sein de la famille car certains de vos proches, plus à tort qu’à raison, auront l’impression de se faire déposséder.Au lieu de garder pour vous toutes vos pensées idéalistes, discutez-en avec vos amis et essayez de les intéresser. Vous passerez en leur compagnie une soirée animée au cours de laquelle des vérités agréables vont jaillir.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Vous aurez besoin de briller et de séduire. Si vous êtes un coeur solitaire, vous serez prêt à prendre feu à la moindre étincelle. Pour les couples, journée harmonieuse : tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période de bouderies et de petites disputes devraient pouvoir trouver un terrain d’entente.Evitez les dettes : vous pourriez avoir du mal à les rembourser, et cela vous mettrait dans une situation très pénible. Savez-vous que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Publilius Syrus) ?De la fatigue et une tendance à ressasser des idées lugubres… Ressaisissez-vous !Grande efficacité dans le travail. Vous marquerez des points importants dans votre carrière, et ceux qui comptaient vous mettre des bâtons dans les roues en auront pour leurs frais.Vous n’aurez aucune raison de craindre une catastrophe, mais vous ne serez pas à l’abri de problèmes concernant vos parents ou vos enfants. Si vous avez des décisions à prendre les concernant, n’attendez pas trop pour agir.Vous pourrez clarifier pas mal de choses avec vos amis et relations. Un climat de bienveillance et de compréhension vous permettra d’obtenir facilement ce que vous voulez des autres ou de prendre des décisions utiles en commun.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Grande efficacité dans le travail. Vous marquerez des points importants dans votre carrière, et ceux qui comptaient vous mettre des bâtons dans les roues en auront pour leurs frais.Vous n’aurez aucune raison de craindre une catastrophe, mais vous ne serez pas à l’abri de problèmes concernant vos parents ou vos enfants. Si vous avez des décisions à prendre les concernant, n’attendez pas trop pour agir.Vous pourrez clarifier pas mal de choses avec vos amis et relations. Un climat de bienveillance et de compréhension vous permettra d’obtenir facilement ce que vous voulez des autres ou de prendre des décisions utiles en commun.Les rapports avec vos collègues de travail auront des chances d’être bons, voire même excellents. Veillez à éviter toute discussion qui n’aurait pas un caractère strictement professionnel, sinon des heurts surviendront contre votre gré.Vos efforts d’apaisement n’auront pas été vains : vous en remarquerez aujourd’hui les effets très positifs dans vos relations avec votre entourage familial. Continuez dans cette bonne voie et vous goûterez aux joies les plus profondes.Les rapports avec vos collègues de travail auront des chances d’être bons, voire même excellents. Veillez à éviter toute discussion qui n’aurait pas un caractère strictement professionnel, sinon des heurts surviendront contre votre gré.Vos efforts d’apaisement n’auront pas été vains : vous en remarquerez aujourd’hui les effets très positifs dans vos relations avec votre entourage familial. Continuez dans cette bonne voie et vous goûterez aux joies les plus profondes.

Verseau (du 21 janvier au 20 fevrier)

En couple, notez un renforcement de vos rapports conjugaux. Votre vie à deux s’épanouira et votre charme opérera de façon irrésistible. Célibataire, votre pouvoir de séduction s’avérera diablement efficace, et vous serez bien décidé à vous en servir pour faire le maximum de conquêtes. Vous aurez un succès fou, et vous profiterez pleinement de votre liberté.Financièrement, vous n’aurez pas de souci, car vos gains ou vos revenus seront constants. Néanmoins, vous serez enclin à grever votre budget pour vous faire plaisir et faire plaisir à qui vous aimez.Vous serez particulièrement fragile aujourd’hui, aussi bien physiquement que psychiquement. Veillez à ne pas vous surpasser.Cette journée au travail sera pleine d’ambition et de succès. Vous vous démènerez pour réussir, ne mesurant ni votre énergie ni notre enthousiasme. Mais nombre d’entre vous risquent malgré tout de se heurter à un obstacle important, venant dans la plupart des cas de décisions et de choix faits par le passé.Si vous avez des enfants, vous essaierez d’être plus indulgent à leur égard, un peu moins à cheval sur la discipline, et votre conjoint appréciera vos efforts.Des discussions oiseuses entre amis vous feront perdre votre temps et entameront dangereusement votre capital patience. Essayez de garder votre calme malgré tout puisqu’il vous est impossible de vous dérober à cette nuisance. « Ce qui ne peut être évité, il le faut embrasser » (Shakespeare).

Poisson (du 21 février au 20 mars)

En couple, rien de tel qu’un dîner aux chandelles pour retrouver la complicité et la joie de vivre de votre lune de miel ! Si vous vivez une histoire secrète ou délicate, c’est le moment où la situation pourrait enfin s’éclaircir. Célibataire, l’idée du mariage et de la fondation d’un foyer vous séduira, même si jusqu’ici elle vous faisait horreur.Soyez très circonspect dans le choix des affaires à traiter. Ne vous jetez pas dans des trafics illicites ou des entreprises à la limite de la légalité. Toute entorse aux lois vous sera préjudiciable à plus ou moins longue échéance. Sachez aussi qu’il y a des moments où votre instinct est capable de vous jouer de mauvais tours. Ne vous fiez pas trop à lui en ce moment !Votre meilleure thérapeutique en ce moment sera le calme et la tranquillité. Ne faites pas d’excès et laissez-vous vivre de la façon la plus décontractée possible. Faites du sport et ayez un sommeil suffisant.Au travail, vous aurez la possibilité de réaliser de belles performances et de prendre d’excellentes initiatives. N’hésitez pas à mettre les bouchées doubles. Evitez les défaitistes, qui essaieront de vous décourager.Les conflits entre parents et enfants seront difficilement évitables. Mais les influx de la Lune atténueront les tensions et aideront à dénouer les crises.