L’horoscope du 21 Février 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



En couple, vous retrouverez une solide complicité avec votre partenaire. Célibataire, vous allez croiser quelqu’un qui vous touchera sur tous les plans : esprit, coeur et sexe. Laissez-vous aller à cette passion, qui naît sous d’excellents auspices.Attention aux opérations financières très risquées au cours de cette journée. C’est tout l’équilibre de votre budget qui pourrait être compromis. Il sera plus sage de renoncer aux transactions importantes et d’attendre des jours plus propices.Vous aurez un très bon moral et ce sera l’élément essentiel pour conserver une excellente forme physique et une santé florissante. Toutefois, attention aux excès gastronomiques. Soyez gourmet et non gourmand.Vous obtiendrez d’excellents résultats dans votre travail. Le concret, le réel, qui sont vos domaines favoris, auront la bénédiction des astres. Seulement, vos opinions tranchées et votre refus de faire des concessions risquent de provoquer des heurts avec votre entourage professionnel.Vos relations avec vos proches, tant les enfants que les parents, seront sans histoire. Il vous faudra simplement veiller à ce que vos sautes d’humeur ne déstabilisent pas ceux qui vous entourent. Méfiez-vous en particulier des réactions de vos enfants, surtout s’ils sont encore petits : ils pourraient ne pas comprendre certaines de vos attitudes.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

En couple, l’ambiance risque d’être assez morose. Les couples en crise profonde risquent d’envisager une séparation. Les autres seront souvent au bord de la dispute, chaque partenaire exigeant un peu trop de l’autre. Célibataire, vous ne serez pas d’humeur à tomber facilement amoureux, vous mettrez même la barre si haut que très peu de personnes auront des chances d’attirer votre regard !Certains de vos projets financiers pourront être remis en question. Pour la plupart d’entre vous, il s’agira simplement de modifications mineures à apporter à un projet concernant un achat, un placement ou un investissement. Mais quelques natifs pourront être dans l’obligation de tout revoir au dernier moment, alors qu’ils pensaient avoir enfin bouclé une opération financière importante. A vous de mesurer les risques.Vous traverserez cette journée sans connaître de problèmes de santé notables si vous vous disciplinez et respectez un rythme régulier. Le sommeil sera votre plus précieuse arme contre toutes les agressions. Surveillez votre tension.Ce sera le moment de mettre concrètement en chantier les projets professionnels qui vous tiennent à coeur. Sollicitez des appuis, proposez vos idées : vous obtiendrez gain de cause. Restez en même temps ouvert à l’imprévisible, qui peut vous porter chance.La famille, il n’y a que ça de vrai ! Voilà en tout cas ce que vous penserez. Vous vous arrangerez pour réunir le plus souvent possible autour de vous vos proches parents et aussi ceux que vous voyez moins souvent.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

En couple, l’amour sera au centre de vos préoccupations. Célibataire, vous pourriez faire une rencontre qui vous déstabilisera profondément, tomber amoureux de quelqu’un qui n’a rien à voir avec vos aspirations habituelles par exemple. Quoi qu’il arrive, la journée sera féconde pour vos amours, même si, dans un premier temps, vous êtes déboussolé.Quelle que soit votre situation, vous aurez la sagesse d’adopter un comportement particulièrement raisonnable : vous qui vous comportez souvent de façon un peu farfelue lorsqu’il est question d’argent, vous saurez pour une fois mettre en place une réelle gestion financière, intelligente et fructueuse.Vous ne risquez pas de manquer de ressort ! Veillez simplement à ne pas trop tirer sur la corde : être toujours sur la brèche, sans prendre le temps de souffler vous est fortement déconseillé.Cherchez à imposer de votre personne une image aussi favorable que possible, et cela avec l’aide des personnes qui se sont déjà révélées de véritables alliées. Epargnez-vous des recherches inutiles en recourant à des services compétents.Vous envisagerez sérieusement d’augmenter le confort matériel de votre foyer. Il pourrait même être question de changer de lieu de résidence dans le but de continuer à profiter des facilités de la vie moderne sans en subir les inconvénients. Allez-y, les circonstances sont favorables.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

La vie à deux devrait vous valoir des moments faciles et agréables. Vos relations avec votre partenaire seront harmonieuses, et chacun épaulera solidement l’autre. Si des malentendus ou des frictions surviennent, ils seront vite réglés sans laisser de trace. Célibataire, cette journée donnera le top départ à une phase très faste pour vos amours. Vous pouvez vous attendre à une rencontre placée sous d’excellents auspices. Si vous aspirez au mariage, vos voeux pourront être exaucés rapidement.Que la satisfaction de voir se remplir votre compte en banque ne vous rende pas trop dépensier ! Couvrir votre entourage de cadeaux est certes très gentil, mais veillez à ce que votre générosité ne compromette pas l’équilibre de votre budget.Votre besoin intense d’action contribuera à l’équilibre général de votre organisme. Vos aptitudes sportives en seront améliorées. Si vous venez de subir une intervention chirurgicale, rassurez-vous, votre rétablissement sera rapide. Surveillez votre coup de fourchette si vous ne voulez pas voir votre ligne s’empâter.Essayez de voir plus loin que le bout de votre nez ! Il pourra être de votre intérêt de renouer des relations que vous aviez laissées de côté depuis longtemps. Tenez compte du fait que les résultats immédiats ne sont pas toujours les plus importants. Sachez patienter pour gagner davantage.Vous devriez avoir droit aujourd’hui à un climat de confiance et de complicité sans faille en famille. Vos proches, tant vos parents que vos enfants ou frères et soeurs, seront tous en bonne forme, et établiront avec vous des relations pleines de tendresse et de confiance.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Le goût du fruit défendu pourrait subitement vous paraître tout à fait savoureux, et vous aurez bien du mal à résister à la tentation. Mais gare aux représailles de la part de votre conjoint ou partenaire attitré ! Célibataire, le grand amour pourrait bien faire irruption dans votre vie. Si vous parvenez à surmonter ces obstacles momentanés, cette relation nouvelle aura alors toutes les chances de résister à l’épreuve du temps.Dans l’ensemble, vous aurez intérêt à être très prudent dans la gestion de vos finances. Ne dépensez pas pour ce qui est utile, mais uniquement pour ce qui est absolument indispensable. Evitez d’effectuer des transactions financières durant toute cette journée.Côté santé, vous ressentez un très net soulagement. Si vous étiez fatigué et nerveux, vous allez récupérer un excellent tonus. Si vous avez été malade, vous allez rapidement retrouver la santé.Journée d’une grande activité au travail. Vous ne devrez pas vous laisser guider par vos impulsions, car elles ne feraient qu’entraîner ennuis ou erreurs. Si vous canalisez votre énergie dans le sens de la raison, vous pourrez, par contre, faire progresser vos affaires.Journée placée sous le signe de la concorde familiale. Vous vous entendrez parfaitement avec vos proches. Vous trouverez une solution appropriée en famille.Quelques malentendus, discussions animées, ou conflits pourraient survenir aujourd’hui. Si vous savez faire preuve de compréhension et de tolérance, tout se passera le mieux du monde.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

N'hésitez pas à remettre en cause certains des choix que vous avez arrêtés. Cela vous permettra de mieux faire vos preuves et de réussir plus rapidement.Des soucis familiaux pourraient vous perturber. Vous aurez du mal à dialoguer avec vos enfants. Par réaction, vous vous enfermerez dans un silence réprobateur. Ce ne sera malheureusement pas la bonne solution ! Ouvrez-vous plutôt.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

L’harmonie régnera dans votre vie de couple. Vous vous attacherez à construire lentement mais sûrement un bonheur conjugal qui résistera à l’épreuve du temps. Célibataire, un peu de nerf côté amour, s’il vous plaît ! Trop de timidité pourrait vous faire perdre une jolie occasion cette fois.Vous vous démènerez pour améliorer votre standing, car il vous plaît toujours de montrer des signes extérieurs de richesse pour épater la galerie. Comme la chance sera de votre côté aujourd’hui, cela marchera fort pour vous. Attention cependant à ne pas continuer dans cette voie : « On se ruine souvent pour soutenir qu’on est riche » (Gustave Le Bon) !Vous serez en forme, d’humeur joyeuse et active, prêt à expérimenter mille choses nouvelles.Sur le plan professionnel, pensez positif, et vous viendrez à bout des obstacles qui vous paraissaient insurmontables hier encore. Vous devez absolument partir gagnant si vous voulez avoir toutes les chances de réussir.C’est le foyer qui sera au centre de vos préoccupations, car il ne vous donne pas toute la chaude ambiance que vous en attendez. Montrez-vous un peu moins égoïste, plus disponible et plus expansif, et alors les choses s’amélioreront.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

L’homme ou la femme de votre vie n’aura aucune raison de douter de vos sentiments. Plein d’attentions à son égard, vous lui donnerez mille preuves de votre attachement. La Lune renforcera votre complicité. Pour les célibataires, les rencontres amoureuses seront un domaine qui sera tout, sauf tranquille, puisqu’il sera placé sous le signe de l’aventure. Pour vous qui êtes toujours en quête de sensations fortes, il y aura de quoi faire…Vite, arrangez-vous pour traiter les affaires importantes et effectuer des transactions financières d’envergure aujourd’hui même. Bientôt vous manquerez de sens des réalités et vous risquez de perdre gros.Bonnes perspectives côté santé. N’en faites pas un prétexte pour vous négliger. La vie au grand air, le contact avec la nature satisferont en vous un besoin profond, et vous y puiserez un force nouvelle qui vous régénérera. Pour vous sentir vraiment en pleine forme, chassez de votre esprit toute rancune, toute idée de vengeance, toute pensée négative.Vous ne tergiverserez plus dans votre travail. Vous adopterez une attitude résolue pour atteindre vos objectifs. Vous penserez aussi à améliorer vos conditions de travail.Faites preuve de plus de sens des réalités dans vos rapports avec vos enfants, surtout si ceux-ci sont des adolescents. Essayez de comprendre leur point de vue et de leurs aspirations, car même si leurs idées sont opposées aux vôtres, il serait téméraire d’en conclure qu’ils ont forcément tort.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Votre vie de couple ne sera pas de tout repos. Essayez de ne pas imposer votre volonté ou vos points de vue. La tolérance est une vertu que vous ne pensez pas assez à cultiver, et pourtant elle est une nécessité incontournable dans la vie à deux. Célibataire, la Lune vous rendra instable et impulsif. Méfiez-vous des solutions extrêmes que vous aurez tendance à apporter à vos problèmes amoureux.Le front financier risque d’être touché du mauvais côté. Mais vous vous en sortirez si vous restez vigilant. Evitez par exemple de vous lancer dans un achat important. Attention, aussi, aux décisions trop risquées concernant des placements ou des investissements.Votre énergie sera décuplée et votre santé resplendissante. Malgré une vie sociale très active, essayez de vous ménager quelques moments de calme et de réflexion au cours de la journée. D’autre part, vous pourriez décider d’entreprendre avec succès un régime amaigrissant ou un programme de remise en forme.Il serait vain de trop chercher à forcer le destin, alors que vous n’êtes pas encore prêt. Laissez mûrir la situation, et sachez que « le plus grand péril se trouve au moment de la victoire » (Napoléon).Si vous avez eu quelques différends avec des parents proches, vous pourrez vous réconcilier avec eux de façon définitive. Dans l’ensemble, vos rapports avec votre entourage familial seront beaucoup plus harmonieux.Vous risquez d’être poussé dans les orties de la polémique ! Vous gâcherez les belles amitiés si vous ne cessez pas d’ergoter. Parlez des choses neutres, celles qui ne provoqueraient pas de polémiques.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Professionnellement, un « tiens » vaut mieux que deux « tu l'auras ». Même si vous n'êtes pas très satisfait de l'état actuel des choses, ou si vous souffrez d'une ambiance agitée, instable, insatisfaisante, ne quittez pas votre job sur un coup de tête ou sans vous être assuré au préalable de la fiabilité d'un autre.Vous manifesterez beaucoup de joie de vivre et un entrain contagieux dans votre foyer. C'est vous qui prendrez les initiatives, et vos proches vous suivront volontiers, subjugués par votre attitude résolue et enthousiaste.

Verseau (du 21 janvier au 20 fevrier)

En couple, votre partenaire sera à vos petits soins. Vous rencontrerez chez lui une compréhension et une tendresse tout à fait inhabituelles. Célibataire, vous serez particulièrement chouchouté par des membres de l’autre sexe. Un bonus pour les solitaires du sexe masculin : ils constateront l’évolution d’une amitié vers une relation beaucoup plus tendre et plus intime.Gardez-vous d’être trop optimiste en prenant des risques financiers excessifs.Votre énergie et votre vitalité seront en hausse, à un point tel qu’elles pourraient même, à certains moments, vous déborder. Ne prenez pas de risques, quelle que soit leur nature. Il vous faudra, à la fois, utiliser cette énergie dans tout son potentiel, mais aussi la limiter dans ses excès éventuels. Evaluez au plus juste vos possibilités réelles.Si vous devez prendre une décision importante concernant votre carrière, attendez de préférence deux jours encore. Vous disposerez alors de plus d’informations et, surtout, vous aurez un jugement beaucoup plus objectif grâce au soutien de Mercure.Quelques tensions ou de vieux désaccords mal réglés pourraient empoisonner l’atmosphère. Vous devrez faire beaucoup d’efforts pour assumer vos responsabilités familiales.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

En couple, montrez un peu plus d’attention envers votre partenaire. En cas de conflit ou de malentendu, oubliez votre amour-propre ou votre fierté, et faites le premier pas vers une réconciliation avec votre bien-aimé. Célibataire, vous qui aimez les flirts originaux et agréables, vous serez bien servi cette fois. Mais n’espérez pas en tirer une quelconque possibilité de vous stabiliser sur le plan amoureux.Les opportunités financières qui vous ont échu dernièrement se feront plus rares. Ne soyez pas trop optimiste.Votre résistance physique sera au top, et vous ne devriez en principe souffrir d’aucun trouble notable. Attention simplement à ce que votre forte agressivité naturelle ne se retourne pas contre vous : vous risqueriez alors de vous sentir stressé ou angoissé !Le chemin de la réussite professionnelle sera semé d’embûches. Vous aurez droit aujourd’hui aux obstacles de toutes sortes, et les lauriers, ce sera pour plus tard. Aussi, essayez de prendre les choses du bon côté, et n’attachez pas une importance excessive à un demi-échec qui pourrait survenir.Relations faciles dans l’ensemble avec vos proches. Si vous voyez vos parents, attention, ce ne sera pas le moment de mettre sur le tapis des sujets de discussion épineux : des disputes risquent d’éclater. Avec vos enfants, climat facile et porteur.