L’horoscope du 25 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



En couple, vous risquez d’avoir des désaccords avec votre partenaire. Et pourtant, il suffirait d’un rien pour que vous vous sentiez sur la même longueur d’onde. Célibataire, ce cocktail planétaire vous promet l’une des journées les plus porteuses de l’année sur le plan amoureux. Une rencontre importante pourrait bien vous surprendre.Profitez de cet aspect de la Lune, pour vous pencher sérieusement sur la gestion du budget familial. Bonne journée aussi pour effectuer une importante transaction immobilière.Côté santé, les planètes faisant preuve d’une bienveillante neutralité à votre égard, vous pourrez vous laisser aller quelque peu à la gourmandise. Cependant, vous ferez bien de ne pas trop craquer sur les gâteaux et les friandises : attention à l’excès de sucre dans le sang !Les relations dans le travail risquent d’être perturbées. Vos discussions porteront surtout sur l’argent et les problèmes concrets. La prudence sera nécessaire dans les engagements de toute sorte.Mener de front une activité professionnelle absorbante et une vie de famille équilibrée n’est pas toujours un jeu d’enfant ! Mais vous réussirez cette gageure grâce à un très bon sens de l’organisation insufflé par Mercure.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

Célibataire, vous vous sentirez d »humeur légère. Cela vous redonnera des ailes, et envie de butiner de fleur en fleur, sans même vous en rendre compte. Méfiez-vous de tout ce qui brille et gardez la tête froide, même si l’on vous fait des promesses attirantes. Demeurez sur une prudente réserve malgré les bonnes paroles qui vous seront prodiguées. En couple, aujourd’hui la routine ne vous déplait pas, au contraire !Excellente nouvelle : Jupiter influencera un secteur financier de votre thème natal. Voilà qui donnera le top départ à une longue période favorable sur le plan financier.La journée sera particulièrement faste sur le plan de la santé. Tous les natifs du signe trouveront des possibilités de guérison ou auront un excellent tonus.Au travail, vous serez en une bonne période pour prendre des engagements et vous impliquer plus avant avec vos associés.Ambiance familiale globalement favorable, grâce à cette position de Saturne, propice à des liens durables autant que réussis.Votre sensibilité sera très vive, et vous éprouverez le besoin de vous sentir entouré.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Soyez généreux ! Uranus vous donnera l’occasion d’offrir une belle preuve d’amour à l’homme ou la femme de votre vie. Saisissez cette opportunité. Cela resserrera les liens que vous entretenez avec l’autre. Célibataire, le mouvement céleste vous sera très favorable. Rendus moins exigeants, ils auront, en outre, davantage d’occasions de croiser la personne qui éveillera leur désir. Il y aura donc de l’engagement sentimental et même du mariage dans l’air !Vous bénéficierez d’opportunités intéressantes dans les affaires et les finances. Mais il faut s’attendre à quelques dépenses incompressibles. Que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir dans la vie !Le Soleil en superbe aspect jouera favorablement sur votre santé. Et comme il parle de rayonnement et de vitalité, vous serez de très bonne humeur et plutôt en forme. Mais pour certains d’entre vous, sans que rien de grave ne les menace, ils risquent d’être un tantinet patraques.Au travail, examinez dans les moindres détails ce que l’on vous proposera aujourd’hui. Cet aspect de Saturne vous permettra d’y voir plus clair, ce qui vous évitera erreurs ou malentendus. Vous aurez intérêt à ne rien précipiter.Vos relations avec vos proches, placées sous le patronage d’Uranus, ne devraient poser aucun problème en ce moment. Vos enfants revendiqueront peut-être une plus grande liberté, mais vous trouverez rapidement un compromis avec eux.Vous aurez envie de rester enfermé chez vous. Soit vous serez plongé dans des recherches personnelles, soit vous n’aurez pas le moral. Cédez tout bonnement à votre penchant, car il ne sera que très passager.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Vénus et Pluton mettent en effet pleins feux sur votre vie amoureuse. Célibataire, soyez attentif et disponible car l’amour frappera à votre porte ! Cela ne se refuse pas, d’autant plus qu’une telle configuration astrale devrait vous rendre sentimental et exalter vos ardeurs. La journée particulièrement favorable aux célibataires endurcis. La planète Vénus en vedette les aidera à savoir exactement ce qu’ils veulent côté coeur et à remuer ciel et terre pour l’obtenir. En couple, vous connaîtrez une journée heureuse en compagnie de votre conjoint.Vous vous trouverez dans un certain embarras pour avoir trop facilement sorti votre carte bancaire ces derniers temps. Mais Saturne viendra à votre secours, en vous donnant les moyens de vous en sortir.Apparemment, vous connaîtrez un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous offrira une occasion inespérée de faire un grand bond en avant dans votre carrière. Vous devrez donc gérer sagement vos forces, en vous ménageant des moments de repos durant la journée, sinon vous ne tiendrez pas le coup.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Vénus protège votre vie conjugale. En couple, les tensions s’évaporent et la situation se détend. Mais vous devriez veiller à ne pas laisser votre conjoint s’enfermer dans le refus de tout dialogue ou de toute concession. Le dialogue sera la bonne voie de cette journée. Les célibataire se sentiront seuls et penseront à une vie à deux. Mieux vaudrait cependant reporter ces projets, car actuellement les influences astrales ne sont pas très favorables.Vous aurez plutôt de la chance ce jour. Sans gagner des sommes d’argent conséquentes, vous bénéficierez d’une certaine aisance matérielle, ce qui vous libérera l’esprit. Des chances amplifiées sont prévues pour les natifs du premier décan : de quoi arborer un large sourire !Aucun problème de santé à prévoir, grâce à Jupiter. Seuls les natifs imprudents, qui mangent trop ou pratiquent des sports à risques, pourront connaître quelques petites complications, sans gravité, heureusement. Pour les autres, ce sera la grande forme.Pluton et Jupiter vont vous aider à vous affirmer et à assouvir vos ambitions. Moins timide que d’habitude, plus sûr de vous et de vos compétences, vous n’hésiterez pas à vous mettre en avant. Mais attention : ce ne sera pas le moment de prendre des risques excessifs, ni d’afficher trop ouvertement des revendications.Une dispute avec l’un de vos parents proches pourrait prendre des proportions insoupçonnées à cause de cet aspect de Saturne. Mais si vous montrez de la bonne volonté, vous trouverez une occasion pour vous réconcilier.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Vos amours seront placées sous le signe du succès : chance et joie de vivre sur toute la ligne. Si vous êtes en couple, l’ambiance sera tendre et complice. Si vous vivez seul, il y aura de fortes chances pour que vous fassiez une rencontre marquante, promise à un bel avenir ; alors, soignez votre look et ouvrez l’oeil !Les influences astrales vous resteront encore assez favorables. Mais la chance pure vous tournera le dos. Méfiez-vous donc de vos moments d’euphorie que vous distillera le climat lunaire de la journée, ceci afin de ne pas dépenser l’argent que vous n’avez pas !Ne doutez pas de l’influence bienfaisante de Vénus. Votre réserve et votre prudence vous rendront sûr de votre équilibre vital et des choix que vous faites ou des décisions que vous prenez en ce qui concerne votre santé. Votre dynamisme et votre joie de vivre seront à leur comble.La planète Saturne séjournera dans votre Ciel et vous poussera à améliorer votre situation professionnelle. Vous ferez le maximum pour obtenir une augmentation de salaire ou une promotion. Pensez à être plus diplomate et plus adroit dans vos tentatives.Vos relations avec vos proches seront sous la protection toute puissante du Soleil et de Vénus. Vous passerez des moments délicieux avec vos parents et vos frères et soeurs. Ces retrouvailles se dérouleront dans un climat de bonheur et de solide complicité. Si vous avez des enfants, ils seront en pleine forme, et vous passerez de bons moments en leur compagnie.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

Des orages affectifs en perspective. Le climat sera d’autant plus tendu entre votre conjoint et vous que, soutenu par des aspects astraux négatifs, vous ne serez pas prêt à reconnaître vos torts. En revanche, les personnes séparées ou divorcées auront des chances de connaître un nouvel amour. Elles devront toutefois clarifier rapidement leurs intentions sous peine de passer à côté de cette belle promesse.Votre envie de shopping sera grande ! Montrez-vous prudent dans vos dépenses, ou votre compte risque de se vider rapidement.Sur le plan purement physique, vous serez en assez bonne forme et à l’abri d’ennuis de santé. Ceci dit, Pluton pourra vous valoir un peu de nervosité ou de découragement. Mais tout cela sera purement psychologique ; alors, ne jouez pas les malades imaginaires !Vous aurez sans doute des décisions à prendre, des choix à faire, sur le plan professionnel. Evitez la dispersion car, avec cet aspect de Mercure, vous manquerez un peu d’énergie et de stabilité.Excellente complicité avec votre conjoint. Vous discuterez ensemble de toutes les questions concernant votre vie familiale, des plus insignifiantes aux plus fondamentales. De ce dialogue jaillira la lumière ! Belle complicité avec les enfants.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

En couple, votre vie conjugale risque d’être mouvementée aujourd’hui ! Pluton vous donnera des envies d’évasion et peut-être même d’infidélités. Mais tout dépendra de vous, car la présence de la Lune pourra au contraire vous incliner à approfondir votre relation actuelle. Célibataire, vu cet aspect de Vénus, l’amour sera au centre de vos préoccupations. Votre charme fera des ravages, et vous vivrez des moments passionnés qui vous galvaniseront.Uranus sera bien aspecté : voilà qui vous permettra d’utiliser efficacement vos dons en matière d’argent et de trouver enfin des solutions pour équilibrer votre budget.Vu cet aspect de Neptune, vous serez sans doute en assez petite forme. Ne vous affolez tout de même pas : cette configuration astrale ne sera pas assez néfaste pour provoquer des problèmes graves. Vous devriez retrouver rapidement une meilleure résistance et un bon tonus.Vous aurez intérêt à présenter vos projets de création aujourd’hui. Il y a de grandes chances pour qu’ils soient approuvés. Votre travail quotidien vous donnera plein de satisfactions.Aucune planète ne viendra perturber votre vie familiale. Cette position de Mercure laisse présager de très bonnes nouvelles. Tout vous sera permis d’espérer, vous serez comblé et très fier.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

En couple, le temps se gâte sur votre ciel amoureux… Avec cet aspect d’Uranus, il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience et de tolérance pour éviter l’orage. Surveillez surtout vos paroles. Célibataire, vous serez davantage motivé par l’amour-propre que par l’amour, probablement sans vous en rendre bien compte. Éprouvant un grand besoin d’être admiré et loué, vous accorderez volontiers votre confiance à la personne qui sait vous flatter et vous estimer.Impôts, factures, traites, tout vous tombera en même temps sur le dos ! Mais cet aspect de Neptune vous fera réagir de façon positive. Vous trouverez le moyen de gérer les problèmes avec une grande maturité.Votre forme dépendra des planètes qui passeront dans votre signe. Et comme elles sont aussi nombreuses que positives, vous n’aurez pas réellement de souci à vous faire.Vous aurez tout intérêt à vous remonter les manches, à ne pas ménager vos efforts pour mettre en oeuvre une création, produire ou réaliser quelque chose de neuf dans votre vie professionnelle. Il est à prévoir qu’on se mettra parfois en travers de votre route. Mais vous pourrez compter sur des appuis sérieux, solides, fiables, et même envisager une union ou une association.Si votre vie familiale s’est déroulée dernièrement sans histoire, vous pourrez cette fois dormir sur vos deux oreilles. En revanche, si vous faites partie de natifs qui ont connu des conflits familiaux, ou qui se sont fait du souci à propos de certains de leurs proches, il vous faudra rester encore un peu vigilant. Ces difficultés trouveront bientôt des solutions.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

En couple, si vous voulez éviter les disputes, prenez du recul.. Surtout dans les moments de tête à tête avec votre partenaire : ne vous laissez pas entraîner dans de trop longues discussions qui risqueraient de tourner au vinaigre. Il sera aussi sage d’éviter certains sujets. Célibataire, vous pourriez rencontrer celui qui saura vous donner envie de vous stabiliser. Pourtant, le premier contact sera plutôt décevant. Ce n’est que progressivement que vous vous attacherez, soyez patient.Les natifs du signe bénéficieront d’un des aspects financiers les plus prestigieux qui soient. Cela pourra représenter la fortune, le succès et la réussite des affaires importantes, ou encore une chance aux jeux. Toutes mes félicitations !Les influences conjuguées des planètes Uranus et Pluton vous inciteront aujourd’hui à des excès alimentaires. Tâchez d’être plus gourmet que gourmand !Vous êtes en ce moment un grand travailleur, rapide et efficace. Méfiez-vous toutefois de la précipitation. En réalité, votre parcours sera sans doute plus sinueux que vous ne le supposez. Il ne faudra pas agir de façon irréfléchie, sinon de bonnes opportunités pourraient se transformer en situations défavorables.Bonne entente au foyer, qui sera pour vous un véritable havre de paix. Un peu plus de tendresse et de générosité de votre part serait cependant souhaitable. Ne cherchez pas à dissimuler vos sentiments.

Verseau (du 21 janvier au 20 février)

Mars vous offre une journée pleine de sensualité.. Le maître du désir influence en effet le secteur amour et réveille votre besoin de séduire. En couple, votre partenaire devrait être ravi ! Célibataire, vous attirez tous les regards. Quelques solitaires feront même aujourd’hui une rencontre très importante, qui a de fortes chances de se concrétiser par une union stable.Côté finances, vous allez entrer dans une période privilégiée. Avec Jupiter en excellent aspect, vos revenus vont s’améliorer, et les dettes et autres obligations qui alourdissaient vos dépenses vont s’alléger.Une belle journée pour commencer à suivre un nouveau régime alimentaire et faire plus attention à votre hygiène de vie. Faites du sport !Les astres en présence devraient vous aider à aller de l’avant et à vous imposer dans votre travail. Attention toutefois à l’aspect un peu agressif de Pluton. Si vous vous montrez trop ambitieux ou exigeant, vous risquez de retourner contre vous ceux qui ne demandaient qu’à vous aider. Restez donc calme et discret, et tout ira bien.Ambiance agréable en famille. Vénus promet de très bonnes relations, c’est la tendresse qui prévaudra, une tendresse que rien ne pourra altérer.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Vénus réveille les couples, et Mars, le maître du désir, les gâte ! Quand ces deux planètes accordent ainsi leurs violons, l’on retrouve une complicité à la fois affective et sensuelle. Les célibataire, quant à eux, devraient rencontrer celui ou celle qui leur convient à la fois sentimentalement et sexuellement. Et comme Uranus, la planète des surprises, sera aussi de la partie, la journée promet une rencontre amoureuse surprenante !Mercure vous apportera de petites rentrées d’argent, mais il pourra vous inciter à les dépenser aussitôt. Par chance, il est accompagné par le Soleil, ce qui devrait vous doter d’intuition pour vos placements.L’influence de Neptune pourrait se répercuter quelque peu sur votre moral et vous donner un état d’esprit négatif. Ce sera le moment de vous entourer de personnes toniques, qui vous aideront à surmonter ce petit passage délicat.Quelques tensions autour de vous. Si vous êtes le patron de votre entreprise, vous pourriez avoir quelques sueurs froides.Vos rapports avec votre entourage familial seront placés sous le signe de la détente et du bien-être. Finies les discussions qui tournaient systématiquement à la tragédie grecque ! Vous apprécierez à nouveau la vie de famille.Dans vos relations sociales, évitez de vous perdre dans d’interminables discussions. Parlez peu mais parlez bien, et surtout sachez écouter.