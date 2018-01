L’horoscope du 24 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



En couple, vous serez en quête d’émotions fortes! Votre conjoint comprendra vite que vous n’êtes pas du tout disposé à lui offrir un confort affectif bien tranquille. Ce sera tout le contraire. Vous le mettrez sur des charbons ardents, vous provoquerez sa jalousie, afin qu’il réagisse vivement… et que tout se termine par des réconciliations passionnées ! Célibataire, vous vous transformerez en spécialiste de coups de foudre à répétition, et vous affirmerez que la personne qui vous mettra la corde au cou n’est pas encore née !Neptune vous incitera à consacrer le maximum de temps à la gestion de vos biens matériels. Méfiez-vous seulement des conseils d’un de vos proches.Vous devriez ménager votre foie. Mettez frein à une éventuelle consommation d’alcool pendant les repas.Votre force de volonté, soutenue par Mars, vous aidera à triompher de tous les obstacles. Vous devrez cependant travailler dur, tout en essayant de ménager certaines personnes haut placées.Vous manifesterez très probablement un comportement léger, désinvolte et superficiel, qui risque de gâcher la bonne entente avec les vôtres : vos parents, vos enfants, vos frères et soeurs. Par négligence, vous pourriez peiner vos proches ; aussi, de fâcheux malentendus pourraient naître d’une pensée mal exprimée. Entourez de précautions votre correspondance et surveillez vos propos.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

En couple, Neptune vous rendra romantique. Célibataire, Uranus vous prédisposera au coup de foudre. Sous ces auspices planétaires, vous pourriez donc faire une rencontre susceptible d’animer fort agréablement une tranche de votre vie. Il n’est pas certain cependant que cette relation se poursuive beaucoup plus loin, et cela pour une raison majeure : Saturne laisse présager que, passé un début de relation enflammé, vous pourriez déchanter rapidement.Grâce à Mercure, vous entrerez dans une période favorable aux investissements. S’ouvrira donc un moment privilégié pour ceux qui veulent acheter des tableaux ou des meubles.Revoilà Vénus ! Cette planète est plutôt bénéfique, et elle va vous aider à retrouver une bonne forme, si vous sortez d’une période fatigante ou stressante.Avec Mars, l’heure sera toute à l’ambition : ambition de réussir les examens chez les étudiants, de monter en grade et d’occuper un poste plus important chez les salariés, ambition de pouvoir se lancer dans une profession indépendante… Cet aspect vous aidera à combiner habilement la prudence et l’audace, en frappant haut et fort.L’atmosphère familiale se détendra brusquement parce que les astres vous auront incité à admettre que vous n’avez pas toujours raison.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Le Soleil va décupler votre magnétisme et votre envie d’être admiré. Il n’est pas impossible que vous croisiez aujourd’hui quelqu’un qui vous fera battre le coeur très vite. Vous serez le plus sensible à l’appel de l’aventure. Si vous êtes marié, attention, ne flirtez pas sous le nez de votre conjoint !Des dépenses inattendues et incompressibles vous obligeront probablement à réaliser de sérieuses coupes sur d’autres postes de votre budget.Cette fois, vous aurez tendance à trop tirer sur vos réserves, ce qui peut finir par mettre à mal votre belle énergie.Dans votre travail, le soutien de Jupiter vous incitera à l’action et vous aidera à appliquer votre énergie à des buts concrets.Soyez à l’écoute de vos enfants. Ils auront besoin de votre soutien. S’ils ont l’impression que vous les négligez, ils vous en voudront profondément. Vu cette ambiance astrale, ce ne sera pas le moment de les décevoir ; montrez-vous disponible et tolérant.Faites toujours preuve de rectitude et de moralité dans vos activités, même si des moyens tortueux vous semblent pour l’heure beaucoup plus rentables. En agissant ainsi, vous vous éviterez des complications toujours possibles, et, ayant une conscience tranquille, vous pourrez avancer de pied ferme.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Il y a de belles choses au programme de votre journée ! Dans votre vie à deux, la tendresse, la confiance mutuelle sous-tendront la passion. Vous monterez au septième ciel avec votre partenaire et n’en descendrez plus ! Célibataires, le moment pourra être l’occasion de sortir des difficultés amoureuses apparemment inextricables dans lesquelles certains d’entre vous se débattaient depuis longtemps. En prime, il y aura la possibilité de construire ou reconstruire sa vie amoureuse sur des bases bien plus solides qu’auparavant.La Lune vous donnera d’assez bons espoirs d’amélioration de votre standing, surtout si vous êtes du troisième décan.Avec Mars, vous bénéficierez d’une certitude tranquille d’être protégé contre toute atteinte sérieuse à votre vitalité.Vous devrez faire de sérieux efforts pour maîtriser vos élans imprudents, sinon vous commettrez des erreurs qui vous coûteront cher.Vous devriez avoir droit aujourd’hui à un climat de confiance et de complicité sans faille en famille. Vos proches seront tous en bonne forme, et établiront avec vous des relations pleines de confiance.Moins d’esprit de critique et plus de confiance en vos amis vous aideront ce jour à renverser les obstacles qui se dresseront sur votre route.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Vénus aide vos amours à prospérer. La bonne influence de cette planète jouera, vous offrant un climat de sensualité et de complicité. Célibataire, le présent aspect de Saturne sera celui d’harmonie. Il créera un désir de briller et vous fera jouer les vedettes. Les festivités vous inspireront. Au théâtre, au cinéma, dans les concerts, vous pourrez rencontrer une personne avec laquelle vous aurez beaucoup d’affinités.Avec la protection de Jupiter, vous ne devriez pas avoir de souci majeur côté finances.Rien de bien important, pour vous, dans le mouvement astral actuel. Sinon, peut-être une légère baisse de vitalité.Vous aurez beaucoup de mal à oublier vos soucis personnels et à vous concentrer sur votre travail. Prenez du recul.Vous exigerez beaucoup des êtres que vous aimez. Attention ! Si votre affection est trop étouffante, vos proches auront tout naturellement tendance à prendre de la distance.Ne craignez pas de laisser déborder votre imagination créatrice dans vos loisirs. Si, par exemple, vous avez toujours rêvé de faire de la sculpture, jetez-vous à l’eau !

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Rien n’est plus exaltant que l’amour impossible. C’est ce que vous, célibataires, allez probablement découvrir aujourd’hui. Vous risquez, avec la présence de la planète Saturne dans votre Ciel, de vous éprendre d’une personne qui n’est pas libre mais dont le charme vous semble irrésistible. En couple, attention, votre partenaire ne tolérera pas que vous le traitiez par-dessus la jambe. Si vous dépassez les bornes, vous n’échapperez pas à une grave crise conjugale.Si vous prenez un minimum de précautions, le domaine financier ne devrait pas vous causer de soucis.Du sport, oui, mais sans trop forcer : voilà ce qu’il vous faut. Faites de la gymnastique douce, du stretching, de la natation…On vous fera une proposition qui paraît intéressante, mais qui implique une nouvelle orientation professionnelle.Malgré quelques soucis, vous vous sentirez très bien en famille, et vous suivrez de très près les activités de vos enfants, si vous en avez.Vous bénéficierez d’aspects particulièrement positifs sur le plan relationnel. Il faudra donc profiter de ces bonnes dispositions pour reprendre contact avec des personnes perdues de vue.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

La température monte sur votre Ciel amoureux aujourd’hui. A vous les exploits sans précédent, les découvertes sensuelles et les performances inédites ! Vous vous régalerez plus que jamais, et l’amour n’aura pas fini d’exciter votre curiosité. Célibataire, profitez de ce climat et amusez-vous ! En couple, attention, vous ne serez pas forcément sur la même longueur d’onde que votre conjoint. Inutile de vous dire que les risques de conflits en seront multipliés !Les influx astraux permettront d’espérer un accroissement de vos revenus. Vous le devrez en particulier aux investissements liés à votre outil de travail ou à votre ouverture à des technologies de pointe.Jupiter vous promet dans l’ensemble une bonne résistance physique de base. Attention simplement aux excès. Cette planète a en effet habituellement pour conséquence de décupler l’appétit et la gourmandise.Sur le plan professionnel, il faudra savoir agir au bon moment et adopter un profil bas lorsque le besoin s’en fera sentir.Le sens de l’hospitalité sera mis en relief, et la vie au foyer connaîtra une joyeuse animation. Vous serez disposé à vous rendre plus disponible envers vos enfants si vous en avez.Le secteur relationnel sera sous les meilleurs auspices. Profitez-en pour vous créer des liens nouveaux ou pour contacter des amis influents.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Votre vie conjugale sera calme et sereine. Les serments enflammés, les passions dévorantes, les aventures enivrantes ne seront pas pour vous cette fois. Ce serait plutôt une complicité tendre et discrète, mais qui vous rendra heureux. Les célibataires bénéficieront de l’influence de Vénus pour faire une rencontre à laquelle l’austère Saturne donnera un lendemain enchanteur.Compte tenu de la présente configuration astrale, les temps seront davantage tournés vers les économies que vers des dépenses inconsidérées.Tout ira bien côté santé si vous adoptez une bonne hygiène de vie. Mais ceux d’entre vous qui se laisseront aller à des excès risquent de le payer.Au travail, vous pourrez être créatif et concret en même temps, réussissant dans vos démarches les plus audacieuses.Si vous désirez changer de résidence, profitez des influx bénéfiques de cette journée pour prospecter.Des opportunités et des occasions se présenteront spontanément à vous aujourd’hui. Profitez-en vite pour réaliser vos projets les plus chers.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Soyez romantique ! Les astres vous donneront la possibilité, aujourd’hui, de prouver votre amour et votre tendresse à votre conjoint ou partenaire. Et il sera très réceptif à vos attentions. Mais gardez tout de même les pieds sur terre ou vous risquez d’être déçu. Pour vous, célibataire, l’amour pourrait passer au premier plan : coup de foudre dans une réunion ou en voyage. Votre coeur va s’emballer. La sensualité sera aussi de la partie.Profitez de l’influence de Vénus pour tenter le sort, demander une prime quelconque, faire des paris. Mais ne perdez pas le sens de la mesure.Votre énergie et votre vitalité seront en hausse, à un point tel qu’elles pourraient même, à certains moments, vous déborder.Ne laissez pas vos affaires s’embourber dans la routine. Intervenez énergiquement si vous ne voulez pas les voir prendre une tournure peu conforme à vos souhaits.Votre vie familiale sera influencée par Vénus. Vous serez donc plus attentif à la qualité de vos relations avec vos proches.Le moment sera bien choisi pour faire régner une parfaite harmonie autour de vous. La planète Vénus sera là pour soutenir vos efforts dans ce sens.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Le Soleil mettra en vedette votre vie amoureuse. Mars, planète du désir, va de son côté décupler votre esprit de conquête. Tout ira bien si vous êtes libre : votre séduction en hausse fera des ravages. Mais si vous êtes en couple, attention, vous risquez d’être tenté par une infidélité qui pourrait mettre votre couple en danger. Mieux vaudrait utiliser l’énergie de Mars sur le plan sportif, ce serait plus sage !En matière d’opérations financières, l’impulsivité sera mauvaise conseillère. Adoptez une attitude prudente.Risque de nervosité. Organisez votre emploi du temps de manière à ne pas être débordé.Jupiter vous placera devant une situation complexe où les obstacles ne manqueront pas. Ne vous engagez que sur des bases parfaitement claires et précises, et faites soigneusement le point avant de vous emballer.Vos efforts ne sont pas vains : vous en remarquerez les effets très positifs dans vos relations avec votre entourage familial.Vous dépendez de la bonne volonté d’autrui et cela vous sera très profitable. Mettez-vous donc bien avec tout le monde et déployez tous vos charmes et vos pouvoirs de séduction !

Verseau (du 21 janvier au 20 février)

Gare à Uranus ! Il pourra faire surgir des difficultés dans votre vie amoureuse. Pas de panique pourtant : seuls les couples dont l’entente laisse déjà nettement à désirer pourront passer par une phase critique. Mais si c’est votre cas, faites attention, il y aura de la rupture dans l’air. Pour les célibataires, cet impact de Mercure se traduira simplement par une plus grande exigence. Vous ne serez alors pas d’humeur à tomber amoureux de n’importe qui !Prudence sur le plan financier ! Les astres risquent en effet de vous jouer des tours. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises.Si vous avez eu les nerfs à vif, vous constaterez une nette amélioration ce jour. Mars influencera votre thème, vous aurez beaucoup de tonus et d’endurance.Vous devriez garder certaines confidences pour vous. En effet, vos activités professionnelles ne concernent que vous, gare aux oreilles qui trainent.Cette configuration d’Uranus n’est pas négative ; elle risque simplement d’entraîner des bouleversements dans votre vie quotidienne en famille.Vous subirez les aspects difficiles du Soleil, et vous découvrirez que par moments vous avez envie de tout casser ou d’exprimer vos sentiments sans retenue.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Votre coeur est à l’honneur aujourd’hui ! D’excellents influx célestes protégeront votre vie amoureuse. Célibataire, l’action simultanée de trois planètes promet une rencontre importante. Si votre couple est déjà constitué, ces planètes seront également favorables : elles vous aideront à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec votre partenaire.Vos finances vont reprendre un souffle nouveau. Vous voilà prêt à réaliser de nouvelles affaires. Vous trouverez des solutions à vos problèmes financiers.Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo ! Mais Uranus vous recommandera quelques précautions. Alors, n’oubliez pas de vous échauffer correctement.Fringant, fougueux dans le travail, vous serez partant pour tous les projets audacieux. Mais allez-y posément aujourd’hui.Votre vie familiale devrait se dérouler dans une ambiance sereine et sans souci. Vos relations avec vos parents et vos enfants ne poseront sans doute pas de problème particulier.Sous l’impulsion de Mercure, vous vous ouvrez sur le monde. Et vous ne pourrez que vous en féliciter. Que de satisfactions et de plaisirs vous allez connaître !