L’horoscope du 27 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



Les astres vous gratifient d’une journée bien calme en couple. La sérénité prévaudra. Vous aurez malgré tout l’impression de faire du surplace avec votre partenaire, vous qui rêvez d’amours enflammées et de passions débordantes. Mais cela vous reposera un peu et vous permettra de faire le point. Célibataire, Vénus en cet aspect vous vaudra une journée agréable sur le plan sentimental. Vous serez d’humeur badine et charmeuse, et n’aurez peut-être pas très envie d’aller plus loin que quelques échanges de regards. Le grand amour, ce sera pour plus tard !Qui va lentement va sûrement. Voilà la devise que vous devriez avoir en tête.Ménagez votre foie, sous peine de vous sentir anormalement fatigué, même en ne faisant pas grand-chose.Avant de faire des projets très coûteux, assurez-vous que vous avez pleinement les possibilités financières de vos ambitions.Les auspices de Neptune amèneront des difficultés de compréhension entre parents et enfants.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

Mercure protège votre vie conjugale. Vous établirez ou approfondirez des relations complices et chaleureuses avec votre partenaire. Célibataire, vous risquez de perdre la tête, de vous laisser emporter dans le tourbillon d’un amour fou, passionné, mais risqué. Pour faire les bons choix, prenez du recul.Vous ne songerez qu’à profiter des plaisirs de l’existence. Mais si vous dépensez sans compter, certain de retomber sur vos pieds, vous irez au-devant de sérieux problèmes.Vos défenses naturelles fonctionneront très efficacement, et vous lutterez activement contre les maladies saisonnières. De plus, vous ferez preuve d’une belle endurance et d’une grande résistance physique.La tendance planétaire générale semble très favorable aux professions libérales.Vous aurez à coeur d’établir l’harmonie où que vous soyez, et votre vie privée sera émaillée de dialogues enrichissants.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

En couple, réservez-vous des moments d »intimité avec votre conjoint. Vous ressentirez le besoin de vous rapprocher et d’ouvrir votre coeur. D’ailleurs, vous pourrez facilement lui exprimer tous vos sentiments. Célibataire, les rencontres amoureuses seront nombreuses, les flirts et les aventures ne manqueront pas. Toutefois, ne vous laissez pas trop prendre à ce jeu, car, malgré tout, vos aspirations intimes seront toujours de réaliser une union stable.Des gains inattendus pourront vous arriver à point nommé aujourd’hui pour vous permettre de réaliser certaines choses dont vous rêviez depuis longtemps, que ce soit pour améliorer vos affaires ou pour vous offrir un voyage.Variez votre alimentation et privilégiez les légumes. Votre organisme en a besoin en ce moment.Le climat astral de la journée paraît, pour beaucoup, très favorablement orienté sur le plan professionnel. Le travail, la persévérance et les appuis utiles seront les clés de votre réussite. Vous pourrez compter sur des amitiés solides qui, dans certains cas, se révéleront déterminantes.Vos responsabilités familiales vous paraîtront bien lourdes à assumer. Malgré tout, vous tiendrez bon, et vous serez récompensé de vos efforts : vous proches sauront vous manifester leur reconnaissance et leur soutien.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Vénus met votre vie conjugale en vedette ! Vous vous donnerez du mal pour que votre union soit la plus réussie possible. Célibataire, votre sensualité va se réveiller, sous l’impulsion de Mars en bel aspect. Vous qui faites partie des grands amoureux du Zodiaque, vous serez particulièrement bien armé par le Ciel pour combler votre gout du romantisme, avec à la clé, un moment de poésie entre vous et un bel inconnu…Avec cet aspect de Neptune, vous devrez rester vigilant concernant vos finances, vous méfier des mauvais choix et réfléchir longuement avant de signer le moindre contrat ou le moindre engagement.Des influences astrales conjuguées vous inciteront aujourd’hui à des excès alimentaires. Le grand problème que vous aurez à affronter sera de dominer votre appétit.Réussite professionnelle garantie. Vous mènerez habilement votre barque et vous pourrez développer votre situation grâce à d’excellentes initiatives. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.Le domaine familial sera favorisé. L’entente sera bonne, car tout le monde y mettra du sien pour rendre la vie agréable. Il faudra profiter de ce havre de paix pour vous détendre au foyer et y trouver le repos qui vous est tellement nécessaire.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Cet environnement astral va apporter un regain de passion pour nombre d’entre vous. Un coup de coeur sera dans l’air pour les célibataires, d’autant plus qu’Uranus, le maître des bonnes surprises, sera bien aspecté. En couple, profitez de cette belle humeur pour passer du temps avec l’être cher et parlez de vos projets. La communication sera votre fort.Sur le plan financier, la planète Neptune mal aspectée pourrait inviter certains natifs à s’engager dans des affaires louches. Ce ne sera pas sans risque, bien entendu, prenez garde !Vous serez en assez bonne forme. Cet aspect de Mars vous permettra de retrouver un meilleur tonus que dernièrement. La vitalité ne sera pas encore exceptionnelle, mais l’amélioration générale sera tout de même très notable.Votre intelligence vive et votre petit côté génial feront des merveilles. On vous permettra même d’exercer vos talents dans une nouvelle situation professionnelle intéressante.Vous serez enclin à accorder la priorité à votre vie de famille. Vous vous consacrerez essentiellement aux êtres que vous aimez, en ne ménageant pas vos efforts pour entretenir un climat tendre et chaleureux.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Jupiter vous promet une journée bénie des dieux sur le plan conjugal ! Complicité et sensualité seront au rendez-vous ! Célibataire, avec l’influence du Soleil sur votre secteur d’amour, c’est l’une des meilleures journées de l’année qui s’annonce. Les configurations astrales ont de fortes chances de se traduire par une rencontre importante et même décisive…Vous vous trouverez assailli de toutes parts par des soucis matériels. Il faudra réagir énergiquement contre cette atmosphère négative, par exemple en fréquentant des gens enthousiastes.Bonne résistance de base. Aucune planète ne vous cherchera sérieusement noise.La forte teneur martienne vous insufflera l’ardeur et l’enthousiasme nécessaires à une belle réussite, et en même temps vous distillera une intuition appréciable.Vous aurez probablement des sujets de mécontentement à propos de l’un de vos enfants, si vous en avez. Ne vous montrez pas trop inquisiteur à son égard. Cherchez plutôt à capter sa confiance.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

Saturne n’aidera pas les couples à s’épanouir aujourd »hui… Heureusement, Vénus vous proposera la carte de la conciliation. A vous de la jouer ou non. Si vous êtes seul, vous aurez du mal à savoir ce que vous voulez : entre votre envie de séduire, et une exigence qui vous pousse à mettre la barre toujours plus haut, pas évident de rencontrer quelqu’un qui vous convienne !Sur le plan financier, votre côté plutôt rêveur et insouciant pourra vous faire rater d’excellentes occasions que vous offrira Saturne. Aussi serait-il utile aujourd’hui de vous adjoindre l’aide d’une personne plus réaliste et plus compétente.Votre résistance physique ne sera pas exceptionnelle. Même si vous avez beaucoup à faire, prenez quelques précautions : couchez-vous tôt, et veillez à absorber une dose suffisante de minéraux, notamment de magnésium.Les planètes vous gâteront aujourd’hui dans le domaine du travail. Vous devriez en effet bénéficier de circonstances favorables, vous garantissant une bonne autonomie et un meilleur emploi de vos dons personnels.La Lune mettra en lumière les divergences de vues importantes avec votre famille. Refrénez-vous de monter sur vos grands chevaux pour des questions qui, en fin de compte, sont très secondaires.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Neptune vous donne envie de multiplier les projets en commun avec votre conjoint, afin d’accentuer la complicité existante entre vous. Vous vous sentirez physiquement très proche de l’être cher et aurez un grand besoin d’affection. Célibataire, une charmante rencontre pourrait donner lieu à une relation stable. Mais n’en perdez pas la tête pour autant. Vous aurez besoin de toute votre lucidité pour faire face à de possibles difficultés inattendues.Premier point qui va favoriser votre équilibre financier : le départ de la Lune qui, jusqu’ici, vous poussait à des dépenses importantes et impérieuses. Désormais débarrassé de cet impact, vous pourrez enfin améliorer votre pouvoir d’achat.Avec Mars et Jupiter qui se partageront vos secteurs santé, le dynamisme ne vous fera pas défaut. Mais vous aurez aussi tendance à repousser inconsidérément vos limites.Vous avez beau être perspicace, vous n’aurez pas intérêt à vous fier à votre intuition et votre jugement aujourd’hui. Vous pourriez faire totalement fausse route à propos d’une personne de votre entourage professionnel.Les troubles dans votre vie familiale s’expliqueront par les vibrations venues de Neptune. Vous ne vous sentirez pas assez aimé et soutenu. Tâchez de dédramatiser la situation, qui n’est vraiment pas aussi catastrophique que cela !Les mondanités et les relations superficielles sont susceptibles de vous amuser plus que d’habitude. L’influence de votre premier décan sera en effet mis en valeur. Laissez-vous aller un peu, ne serait-ce que pour pouvoir faire les choses sérieuses plus efficacement.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Vénus met l’amour au centre de vos préoccupations ! Votre charme fera des ravages, et vous vivrez des moments passionnés qui vous galvaniseront. Si vous vivez seul, attendez-vous à faire une rencontre qui comptera beaucoup dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous n’aurez que l’embarras du choix entre les élans romanesques promis par Neptune et les étreintes sensuelles qu’apportera Pluton.Côté finances, vous pourrez compter sur quelques petits coups de pouce de la chance. Ainsi, vous aurez la possibilité de réaliser des opérations financières fructueuses et des placements très rentables.Vous vous sentirez bien dans votre peau. Votre vitalité sera à la hausse et vous ne reculerez pas devant les efforts. Toutefois, certains d’entre vous doivent s’attendre à une petite baisse de régime. Ne vous laissez pas aller.Au travail, vous bénéficierez d’un bon esprit d’observation et de réactions rapides. Tâchez de les exploiter au mieux pour pallier les contretemps imprévus qui seront assez nombreux aujourd’hui.A la une de vos préoccupations : votre vie familiale. Même si vous semblez souvent soucieux de conserver une forme d’autonomie, le bien-être de vos proches est l’un de vos soucis majeurs. Vous essaierez de l’améliorer.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Le calme est de retour sur votre vie conjugale et vous ne vous en plaindrez pas ! En effet, même si vous détestez la routine, vous n’appréciez pas les climats de tension, et cette ambiance explosive qui régnait sur votre couple. Il est temps maintenant, de renforcer vos liens de complicité avec votre conjoint. Si vous êtes libre, vous commencerez la traversée d’une période romanesque. Une discussion vous donnera des idées pour trouver l’amour.Comme d’habitude, vous serez relativement bien protégé sur le plan matériel. Sachez apprécier votre privilège et prenez-le comme une compensation pour vos possibles déboires dans d’autres domaines de la vie.Mars, le maître de l’énergie, vous inclinera à retrouver un bon dynamisme. Mais comme vous serez toujours influencé par Saturne, ne vous prenez pas pour Superman (ou Wonder Woman).Qu’on ne s’avise pas de vous reprocher aujourd’hui d’être velléitaire ou peu persévérant ! Vous aurez beaucoup de suite dans les idées. Vous aurez aussi beaucoup de courage et de ténacité. A vous les succès !Vous pouvez vous attendre à une journée très agréable à vivre si vous avez des enfants. Ils seront en très bonne forme. Vos relations avec eux seront placées sous le signe du bonheur d’être ensemble et du dialogue.

Verseau (du 21 janvier au 20 février)

Vénus vous aide à résoudre certains problèmes qui perturbaient votre vie de couple. Si vous faites preuve de patience et de douceur, vous vous en tirerez superbement. Célibataire, vous aurez l’impression d’être sous l’effet d’un pouvoir magique. Vos émotions et vos pensées pourront changer du tout au tout. Une idylle se développera et vous réservera des attentions charmantes. Profitez au maximum de ces moments privilégiés !Ne soyez pas en retard dans vos paiements et surveillez attentivement votre budget. La chance ne sera pas dans votre camp pour combler les trous.Malgré un emploi du temps très chargé et le nombre impressionnant de vos petits soucis de tous ordres, vous aurez un tonus vraiment époustouflant grâce au soutien musclé des astres.Pour réussir dans la vie professionnelle, vous aurez besoin de plus d’assurance et de confiance en vous. Un moyen efficace pour développer cette confiance, c’est l’entraînement à la prise de parole en public.Bien soutenu par Saturne, vous pourrez prendre de bonnes décisions à propos de problèmes familiaux délicats. Votre jugement sera très sûr, et vous saurez faire appel à votre excellente intuition.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Votre sensibilité, plus vive que jamais, pourra provoquer quelques tensions. Aussi aurez-vous tout intérêt à maîtriser vos émotions, et à faire un effort d’objectivité, afin de ne pas commettre d’erreurs de jugement vis-à-vis de l’autre. Célibataire, vous vivrez une journée de transition. Vous aurez des coups de coeur successifs, mais vous ne serez guère disposé à vous fixer. L’heure est à la réflexion plus qu’à l’action, analysez vos vrais envies.Vous aurez l’opportunité d’améliorer votre situation financière. Ce sera le moment de revoir vos placements ou d’envisager de nouveaux investissements. Ne signez rien à la légère.Cet aspect de Saturne aura une excellente influence sur les habitudes de vie.Dans le domaine professionnel, les bonnes occasions vous viendront surtout de l’extérieur. Vous aurez donc intérêt à cultiver aujourd’hui les relations qui peuvent vous ouvrir des portes. Vos efforts seront ainsi plus payants et vous pourrez élargir votre champ d’action.Les désordres planétaires ne seront pas en faveur d’un changement de domicile aujourd’hui. De toute façon, tout déménagement ne devra être envisagé qu’après mûre réflexion.