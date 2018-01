L’horoscope du 30 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



En couple, vous repartirez sur de bonnes bases. Excellente initiative ! De cette manière, en effet, vous pourrez donner un nouveau souffle à votre couple et faire naitre de nouveaux projets qui pourront vous faire grandir. Célibataire, Mars réveille votre sensualité et vous donne envie de contacts humains ! Sortez, échangez, rencontrez, mais prenez garde au grand méchant loup !Vénus étant une planète par nature bénéfique, elle vous protégera et vous évitera les difficultés financières importantes. Mais attention à Pluton : remettez à plus tard les achats qui ne sont pas indispensables.Avec Uranus et Mars en bonne position pour s’occuper de votre forme, la fatigue ne risque pas de vous guetter. Pour bien évacuer ce trop-plein d’énergie, pourquoi ne pas vous mettre au sport ?Plusieurs de vos collègues de travail prétendront que vous devenez insupportable. Laissez parler ces jaloux et poursuivez votre petit bonhomme de chemin sans modifier votre actuel comportement. Vous êtes sur la bonne voie de la réussite !Vous aurez envie de vous rendre plus disponible envers vos enfants qu’à l’habitude. Le sens de l’hospitalité sera mis en relief, et la vie au foyer connaîtra une joyeuse animation.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

Si vous êtes en couple, attention : votre mauvais caractère sera votre pire ennemi ! Sous l’effet de Pluton, votre esprit critique sera exacerbé : vous aurez l’art de chercher la petite bête et de la trouver. D’où certains heurts plus que probables avec votre conjoint ou partenaire, qui n’appréciera guère vos remarques acides ! Célibataire, en amour, évitez de prendre vos désirs pour des réalités. Certes, vous êtes absolument irrésistible, mais la personne qui vous plaît a peut-être tout simplement mauvais goût !Vos finances seront protégées dans l’ensemble. Mais attention : Pluton, la planète qui influence en ce moment le secteur argent de votre thème, est une planète qui ne fait pas dans la demi-mesure. Ne dépensez pas sur un coup de tête.Avec Jupiter en cet aspect, vous serez plutôt gâté sur le plan santé, à condition de prendre un minimum de précautions. Mieux vaudrait, par exemple, proscrire les repas trop riches et faire surveiller votre cholestérol.Vous aurez à faire face, dans les affaires, à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Votre intérêt sera de mettre tout en oeuvre pour y voir clair. La négligence dans ce cas pourrait entraîner des conséquences désastreuses.Le secteur famille devrait jouir d’un bon climat général. Vous aurez à coeur de rendre votre maison plus chaleureuse et plus accueillante en procédant à quelques aménagements. Des discussions animées ayant pour thème un projet de voyage auront lieu.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Vénus vous aide à résoudre vos problèmes de couple. Si vous faites preuve de patience et de douceur, vous vous en tirerez superbement, et votre bonheur conjugal se verra consolidé. Célibataire, vous aurez ce jour l’impression d’être sous l’effet d’un pouvoir magique. Vos émotions et vos pensées pourront changer d’une heure à l’autre. Une idylle se développera et vous réservera des attentions charmantes. Profitez au maximum de ces moments privilégiés !Sur le plan financier, il faudra vous attendre à une journée morose, car Uranus en cet aspect non seulement ne vous concédera aucune chance mais encore vous obligera à faire des dépenses tout à fait inattendues.Priorité à vos cheveux ! En effet ils risquent de devenir ternes, secs et fragiles aujourd’hui avec le transit de Saturne dans votre Ciel. Il leur faudra absolument des remontants !Sans être exceptionnelle, cette journée saura vous apporter de multiples satisfactions sur le plan professionnel. Prenez des initiatives hardies, vous serez favorisé. Tous les travailleurs effectueront aujourd’hui leur activité avec succès.Certains problèmes familiaux sous-jacents risquent d’éclater au grand jour. Ne regrettez pas trop cette situation. Au moins, les choses seront claires, et il sera alors possible de trouver une bonne solution grâce au soutien de Mercure en belle configuration.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Cette journée sera animée côté coeur! Soit parce que vous ferez une rencontre importante, soit parce que vous consoliderez de façon spectaculaire une relation existante. Votre partenaire idéal sera insaisissable comme vous, et s’intéressera à beaucoup de choses car, passés les premiers instants de découverte, la passion ne saurait, pour vous deux, se suffire à elle-même. Si vous êtes célibataire, ouvrez l’oeil, surtout lors de vos trajets ou pauses déjeuner.Côté finances, le flou artistique ne sera pas autorisé cette fois. En d’autres termes, vous devrez surveiller de très près l’état de vos comptes et vous assurer que vous vous êtes correctement acquitté des factures, traites, et impôts.L’exercice physique devrait faire partie intégrante de vos occupations quotidiennes. Faire travailler vos muscles permettrait de vous oxygéner et de vous donner une hygiène de vie plus saine.Avec cet aspect de Pluton, vous aurez intérêt à rester vigilant au travail : votre carrière pourra en effet prendre un tour nouveau, à condition que vous preniez vos responsabilités. Si vous prenez l’initiative, si vous postulez pour un emploi nouveau, la chance vous sourira, car Neptune vous assurera une progression allant bien au-delà de vos prévisions !Le climat familial sera très agréable. Et pour rompre le train-train, pourquoi ne pas trouver un bon prétexte pour amener tout votre petit monde dîner au restaurant ?

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

La Lune calme les tensions des couples, apaise, mais ne dynamise pas vraiment votre quotidien. Vous serez donc sans doute ravi de pouvoir partager sereinement une vie sans histoire avec votre conjoint car le calme ne vous fait en général pas peur ! Les célibataires du signe ne penseront qu’à augmenter le nombre de leurs conquêtes et hésiteront plus que jamais à se laisser piéger. Pas de grande histoire d’amour dans l’air donc !Si vous souhaitez obtenir d’importants appuis financiers, votre requête aura de grandes chances d’être acceptée à la faveur de cet aspect de Pluton. Vous pourrez aussi effectuer une excellente affaire.Ambiance astrale favorable à votre ligne. Pour éliminer un ou deux kilos de trop, c’est justement le moment de vous y mettre !Votre manque de réalisme risque de vous faire commettre de graves erreurs dans le domaine professionnel. Essayez de limiter au maximum les dégâts en attendant quelques jours pour traiter d’importantes affaires.Votre vie familiale retrouvera une certaine chaleur. Vous vous montrerez compréhensif, tolérant et séduisant. Aucun risque de rivalité avec votre conjoint. Vos enfants feront l’objet de toute votre attention. Et les dernières tensions seront vite oubliées.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

En couple, Vénus vous fera vivre une véritable lune de miel ! Votre sensualité et votre générosité seront mise en avant par la planète de l’amour qui vous fera vivre une journée pleine de belles surprises. Célibataire, influencé par cet aspect du Soleil, vous emploierez une bonne partie de votre temps à rechercher une façon originale d’exprimer vos sentiments. Vous profiterez d’une occasion offerte aujourd’hui pour faire une belle déclaration, passionnée et romantique.Vous rencontrez en ce moment des difficultés financières ? Ne comptez pas sur les astres, car aucun d’eux ne semble disposé à vous sortir du présent bourbier. La seule solution qui vous reste sera de limiter vos dépenses au minimum, pour faire de sévères économies.Vous aurez beau user de votre volonté pour afficher une forme inébranlable, vous aurez tout de même du mal à éviter les attaques sournoises de Saturne. On dirait que cette planète prendra un malin plaisir à vous causer des petits maux qui vous importunent.Votre progression professionnelle marquera un petit temps d’arrêt. De nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin, et il vous faudra beaucoup de lucidité et d’efforts pour les surmonter. Ne perdez pas courage.Les secteurs de votre thème liés à la vie de famille sont influencés en ce moment par des planètes très bénéfiques. Vénus, Jupiter, le Soleil et Mercure se ligueront pour privilégier vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants. La vie quotidienne sera émaillée de moments de joie partagée.Prudence, l’habit ne fait pas le moine, méfiez-vous donc des apparences aujourd’hui.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

Célibataire, sortez de votre isolement ! Et si vous souhaitez vivement une chaleureuse relation amoureuse, apprenez à faire le premier pas, cette démarche s’avérera payante. L’essentiel sera d’avoir le courage de briser la glace ; la bonne planète Vénus s’occupera du reste. En couple, quelques petites hésitations sont à noter. Vous vous posez des questions sur la sincérité de votre partenaire ? Ecoutez votre instinct !En raison de la présence inopportune de Saturne, vous serez en proie à des tracasseries diverses en relation avec un héritage, une succession ou un litige très compliqué à démêler.Nette amélioration côté santé. Cette fois, vous devriez retrouver un bon tonus. Ceux d’entre vous qui souffrent d’insomnies, notamment, pourront enfin avoir un vrai sommeil réparateur.Bien soutenu par Pluton sur le plan professionnel, vous pourrez foncer sans hésiter. Vos initiatives audacieuses seront favorisées par la chance et donc couronnées de succès.Une certaine froideur pourra se manifester dans les rapports que vous entretiendrez avec la proche famille.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Vénus influence gaiement votre relation amoureuse ! Multipliez les activités en commun avec votre conjoint ou partenaire. Votre couple pourra ainsi évoluer vers un chemin paisible, positif et constructif. Célibataire, voici pour vous un climat amoureux empreint de douceur et de légèreté, sous l’égide de Vénus. Vous serez d’humeur dragueuse et séductrice, et pencherez pour l’aventure agréable ou le petit flirt. La vie amoureuse sera gaie, fluide, sans tensions ni drames.En présence de deux influences contradictoires, celle de Pluton et celle de Saturne, vous devrez vous montrer prudent dans vos dépenses et dans vos transactions. C’est à cette seule condition que vous pouvez espérer une amélioration de vos revenus.Avec Mars, maître de l’énergie, et Jupiter, planète de bien-être, influençant en ce moment les secteurs de votre thème liés à la santé, vous ne devriez pas manquer de vitalité.Soutenu par Mars bien aspecté, vous aurez la possibilité de travailler avec une meilleure efficacité. Cela dit, sachez aussi vous entourer de personnes compétentes et leur déléguer des responsabilités.Vos rapports avec votre entourage familial seront placés sous le signe de la détente et du bien-être. Finies les discussions qui tournaient systématiquement à la tragédie grecque ! Vous apprécierez à nouveau la vie de famille.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Saturne vous donnera envie de stabilité et d’engagement. Si vous tombez amoureux, vous ne précipiterez rien, et ne vous lancerez que si vous pouvez envisager une vie à deux. Si vous êtes déjà en couple, vous partagerez avec votre conjoint un quotidien harmonieux et heureux. Une météo amoureuse sans nuage en somme !Cette influence du Soleil dans l’un des secteurs de votre thème liés à l’argent devrait être positive pour vos finances. Mais il vous faudra tout de même vous méfier de la Lune. Pour l’instant, votre situation financière est saine ; mais les jours à venir pourront être un peu plus difficiles.Les superbes influx de Mars vous rendront débordant d’énergie et de vitalité. Vous aurez envie de faire des tas de choses : commencer un nouveau sport, faire du bricolage. Ne vous retenez pas, mais ne dépassez pas non plus vos limites.Vous verrez loin et aurez des projets audacieux. N’hésitez pas à les présenter : vos idées auraient toutes les chances d’être acceptées. Vous saurez persuader votre entourage professionnel.L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos parents ou de vos enfants favorisera une ambiance riche en promesses de bonheur. L’ambiance familiale sera idyllique.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

En couple, vous vous attèlerez à consolider vos liens amoureux. Pour cela, ne prêtez pas l’oreille à des personnes mal intentionnées qui cherchent à vous influencer. Célibataire, on ne pourra pas vous reprocher de tout prendre au sérieux. En amour au moins, vous montrerez principalement la facette légère de votre caractère, et vous vous amuserez justement à flirter et à papillonner. Faites attention tout de même de ne pas vous attirer de fâcheuses complications…Les aspects matériels et financiers seront prioritaires. Certains natifs recevront une somme d’argent imprévue. Ce sera une journée favorable à la recherche d’un logement ou à la conclusion d’affaires immobilières.Avec Mars comme conseiller santé, vous n’aurez aucun mal à faire preuve de volonté. Parfait, si vous avez décidé de vous mettre au sport ou d’arrêter de fumer. Pour vous donner les meilleures chances de réussite, ne placez pas la barre trop haut et avancez par étapes.Vos rapports avec certaines de vos relations d’affaires risquent d’être tendus en raison d’épineuses questions d’argent. Evitez pour le moment de traiter avec des Scorpion, surtout s’il s’agit de vous engager par contrat.Vous aurez à coeur de faire régner l’harmonie. Vos proches, parents et enfants, seront de leur côté en une forme superbe. La vie au foyer aura des chances d’être animée et chaleureuse.

Verseau (du 21 janvier au 20 fevrier)

Célibataire, vous devriez faire une rencontre intéressante. Cette rencontre pourrait, indirectement vous rapprocher de votre âme soeur… Ne refusez pas les sorties, soyez sociable ! Pour les couples, c’est le bonheur tranquille qui prévaudra. Vous n’aurez d’ailleurs pas besoin de longs discours pour vous comprendre mutuellement. Votre couple reposera sur la confiance et le respect mutuels. De très solides bases, donc.Evitez de vous lancer dans des transactions financières importantes aujourd’hui. Vous auriez une fâcheuse tendance à tout compliquer, bref, à vous mélanger un peu les pinceaux.Vous aurez tendance à trop vous découvrir. Soyez prudent, vous pourriez attraper froid.Concentrez votre attention sur certains problèmes professionnels. Si vous niez leur évidence, vous ne tarderez pas à vous retrouver dans une situation sans issue à cause des mauvais influx neptuniens.Mars sèmera de la pagaille dans vos relations familiales. Vous serez en proie au doute, aux angoisses et même à l’agressivité. Prenez du recul et détendez-vous le plus possible.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Côté coeur, vous serez ouvert à tout et à toutes propositions ! Vous papillonnerez avec conviction, et vous éprouverez le besoin de vous renouveler dans des amours nouvelles, souvent simultanées. Vous déploierez des trésors d’éloquence pour arriver à vos fins. En couple, vous avez peut être besoin de prendre un peu de recul aujourd’hui. Faites le point sur vos envies, vos attentes, et celles de l’être cher. Pensez au chemin déjà accompli.Attention, les tensions astrales se feront directement sentir dans le domaine financier. Cela pourra se traduire par des modifications imprévues et gênantes concernant votre compte. En outre, ne prenez aucune décision financière importante : vous risquez de faire le mauvais choix.Pour la plupart d’entre vous, Mars en cet aspect sera positif, se traduisant avant tout par un excellent tonus physique et un bon moral.Avec Mars en cette position dans votre ciel, vous allez déployer une énergie sans faille au service de votre carrière. Mais il vous faudra éviter de prendre des décisions trop hâtives, et vous méfier comme de la peste des situations confuses.Vie familiale sans histoire. Vos relations avec vos enfants seront excellentes, de même qu’avec les personnes plus âgées de votre famille.