L’horoscope du 31 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



Vous aurez carte blanche pour organiser votre vie à deux. Si vos activités vous en laissent le temps, vous aurez sans doute envie de privilégier votre confort domestique. Tout se passera bien. Célibataire, vous rêvez de rencontrer l’amour. Mais de ce point de vue, la situation reste ambiguë. Neptune risque de vous souffler le chaud et le froid. Prenez garde à ne pas vous emballer sans réfléchir sur le premier sourire qui passe !Occupez-vous de vos comptes, rencontrez votre banquier, réorganisez vos placements. Bref, mettez vos cellules grises au service de l’amélioration de votre situation financière.Soignez votre sourire ! C’est peut-être le bon moment de prendre votre rendez-vous annuel chez le dentiste.Veillez à dominer votre crise d’autorité en milieu professionnel. Conscient de votre faiblesse sur certains points, vous serez peut-être tenté de réagir en adoptant l’attitude opposée, une soumission exagérée, tout en avalant votre rage. Il en résulterait des conflits dont vous ne pourriez prévoir les répercussions à long terme sur votre avenir. Essayez de bien doser votre comportement en vous rappelant que le juste milieu est le meilleur.Vos relations avec vos proches devraient se dérouler dans le calme. Il faudra toutefois veiller à ne pas faire peser sur votre entourage familial les accès de doute ou de mauvaise humeur que pourra vous souffler Saturne.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

Les rayonnements de Vénus assureront aux couples une activité amoureuse tout à fait gratifiante, libérée de toute inhibition ou de toute agressivité. Célibataire, vous pourriez rencontrer l’âme soeur chez des amis communs. Vous aurez envie de plaire et mettrez le paquet pour cela. Par ailleurs, la personne que vous avez vainement tenté de prendre dans vos filets pourrait bien finir entre vos bras !Vous serez empêtré dans des difficultés pécuniaires apparemment inextricables. Ne perdez pas les pédales pour autant ! Dites-vous que bien des gens sont passés par là, à un moment ou à un autre. Réfléchissez pour trouver une bonne solution. En tout cas, les choses s’éclaireront et prendront une meilleure tournure dans quelques jours. L’essentiel sera de ne plus commettre les erreurs qui vous ont réduit à l’état actuel.Votre secteur santé sera sous la bonne garde de la planète Mars, ce qui devrait vous valoir du punch. Profitez de cette bonne forme pour faire un maximum de choses que vous n’avez pas le temps de faire d’habitude.Profitez bien de l’influence positive et euphorisante de Mercure. Grâce à elle, vous serez plus dynamique sur le plan professionnel. Le succès vous sourira, à coup sûr.De petits problèmes sans gravité sont possibles en famille. Si vous avez des enfants, méfiez-vous de votre tendance à rechercher la perfection. Certes, vous avez raison de vouloir le meilleur pour eux, mais n’oubliez pas que la vie n’est jamais absolument parfaite.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Votre vie conjugale vous procurera de belles satisfactions. Vous éprouverez un profond sentiment de bien-être et de sécurité affective. Célibataire, c’est surtout dans le secteur sentimental que les influx de Jupiter se feront sentir. Leur action se traduira par une montée d’affection ou de désirs, par un témoignage de sympathie ou d’amour, ou encore par l’heureuse solution d’un problème affectif. En somme, votre coeur sera en fête.Dans le domaine matériel, vous aurez intérêt à vous surveiller de très près. En effet, l’influence euphorisante de Jupiter pourrait bien avoir sur vous des effets pervers. Vous dépenserez à tort et à travers, et votre boulimie d’achats risque de prendre des proportions catastrophiques. Heureusement, Jupiter favorisera aussi les coups de chance et les opportunités très intéressantes.Veillez à ménager vos intestins.Aujourd’hui, grâce aux influx de Jupiter, toutes les activités commerciales seront favorisées. En particulier, les transactions commerciales vous apporteront des avantages très encourageants. Un petit voyage pourra constituer le clé de la réussite d’un projet en souffrance depuis quelque temps.La vie familiale, influencée par Uranus et Neptune, sera agréable. Vos enfants, notamment, se montreront créatifs et entreprenants, et vous donneront toute satisfaction.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Vu cet environnement planétaire, quelques problèmes de couple sont à craindre. Ils surviendront surtout à cause de divergences d’opinion sur l’utilisation de l’argent commun et le sens qu’il faut donner à vos ambitions. Mais tout cela ne tirera pas à conséquence, et une très nette amélioration de vos rapports interviendra rapidement. Célibataire, une rencontre est possible et même probable dans l’immédiat. Ce ne sera sans doute pas un coup de foudre de cinéma, mais une histoire profonde et importante, qui a des chances de se traduire par une longue aventure à deux.Vous aurez sans doute des choix financiers importants à faire. Ne vous décidez pas à la légère. Pour certains, cet impact de Mercure se traduira par une profonde remise en question de leur attitude vis-à-vis de l’argent. Soit vous vous en désintéresserez, soit, au contraire, vous consacrerez toute votre énergie à en gagner davantage.Le Soleil et Jupiter influençant les secteurs santé, vous devriez vous sentir en bonne forme. Même si vous êtes en bonne santé, attention aux excès de table, toujours possibles quand Jupiter est en jeu.N’hésitez pas à vous déplacer, même par mauvais temps, si votre présence est utile ailleurs pour faire avancer vos affaires. Si vous avez un contrat à signer, vérifiez-en soigneusement toutes les clauses. Bon rendement pour tous les travailleurs.Le foyer sera très important dans la journée que vous allez traverser. Tout le monde semblera bien disposé à votre égard. Evitez de vexer par une trop grande indifférence. A dire vrai, vous êtes suffisamment sentimental, mais une certaine pudeur vous empêche souvent d’être assez démonstratif. Tâchez d’être plus ouvert, plus chaleureux avec vos proches.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Afin de préserver l’harmonie de votre couple, vous devrez multiplier les concessions. Sans quoi, vous n’arriverez pas à vos fins. Même si votre partenaire rentre tard ou sort beaucoup, ne le soupçonnez pas injustement : il aura seulement besoin de se changer les idées. Célibataire, la Lune favorisera les coups de foudre. Mais si l’amour pourra venir de façon soudaine, il pourra aussi partir de la même manière. Vous clamerez que vous en avez assez de votre solitude et que vous désirez fonder une famille.Le climat astral de la journée incitera à la prudence dans le domaine financier. Vous risquez de ne pas voir les choses comme elles sont en réalité, et de commettre de graves erreurs en vous lançant inconsidérément. Vous pourrez cependant éviter la plupart des déboires possibles en faisant passer la réflexion avant l’action. N’essayez surtout pas de tricher, de jouer au plus fin : les dégâts risqueraient d’être considérables.Votre énergie vitale sera excellente, et vous fera enchaîner les activités avec un dynamisme qui fera l’admiration de tous. Si on vous propose de tester une activité sportive ou de partir en voyage, sautez sur l’occasion !Le travail sera intense, et vous risquez de souffrir de surmenage si vous n’avez pas assez de volonté pour vous imposer des moments de repos dans la journée. Sous réserve de détente suffisante, la persévérance et la ténacité vous permettront de progresser à pas de géant et de réaliser vos objectifs dans les meilleurs délais.Vous serez ouvert au dialogue, vous aimerez discuter avec votre conjoint et vos enfants, et vous échafauderez en commun des tas de projets d’avenir. En un mot, l’harmonie et la complicité régneront au foyer.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Si vous vivez une union stable, c’est Jupiter qui donnera le ton, vous permettant d’établir avec votre conjoint des relations chaleureuses, pleines de tendresse et de complicité. Célibataire, Mars vous inspirera les meilleures initiatives amoureuses. Si votre désir est de séduire, vous irez de succès en succès ; vous pourrez batifoler à votre aise, sans aucun risque de vous retrouver pris au piège. Mais si vous voulez mettre fin définitivement à votre solitude, vos voeux seront aussi exaucés.Avec Mars, il y aura de fortes chances pour que vous décidiez de consacrer une bonne part de votre énergie à améliorer votre équilibre financier. Et vous y arriverez sûrement, car l’influence de Mars sera renforcée par Jupiter, maître des opportunités, notamment financières. Il faudra cependant rester vigilant en raison des mauvais aspects de Pluton ; cette configuration pousse en effet à voir trop grand, à dépenser trop, à choisir des placements trop risqués.Les planètes vous inclineront cette fois à tous les excès, mais c’est à vous de vous contrôler ! A plus forte raison, si vous avez quelques soucis de circulation, il faudra mettre un bémol sur les plaisirs de la table.Vous bénéficierez d’un climat qui vous permettra de faire preuve d’une confiance en vous-même à toute épreuve. Aucun obstacle ne pourra vous résister si vous vous fixez des buts précis et accessibles et si vous montrez de la persévérance.Vos relations avec vos parents, affectées depuis quelque temps, seront désormais plus faciles, notamment pour tous ceux qui ont dû s’occuper d’un parent malade. Ceux qui ont des enfants petits vont devoir assumer leurs responsabilités d’éducateurs. Ceux dont les enfants sont plus âgés vont les voir se comporter de façon plus mature.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

L’ambiance astrale de la journée vous sera très avantageuse sur le plan amoureux. Elle vous rendra plus ouvert, plus séduisant et plus jeune d’allure que d’habitude, ce qui vous permettra non seulement de faire des rencontres sans lendemain mais aussi poser les bases d’une relation affective sérieuse. Vue de l’extérieur, votre vie de couple donnera l’impression d’être plutôt sereine. Cependant, de sérieux désaccords risquent de se produire avec votre conjoint. Vous aurez l’impression de ne plus du tout être sur la même longueur d’onde que lui.Jupiter va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Une rentrée d’argent surprise est même possible pour certains. Mais attention à cet aspect de Neptune : ne prenez pas trop de risques, et évitez les dépenses exagérées.Mars, le maître de l’énergie, vous inclinera à retrouver un bon dynamisme. Mais comme vous serez toujours influencé par Saturne, ne vous prenez pas pour Superman ou Wonder Woman.L’action de Neptune aura pour résultat d’aiguiser votre intuition. Celle-ci vous sera une aide précieuse dans votre travail. Les initiatives que vous prendrez aujourd’hui vous conduiront droit au succès car vous saurez prévoir et éviter les risques. Abstenez-vous toutefois de changements brusques et impulsifs.La vie de famille sera sans histoire. Vous n’aurez rien de grave à redouter. Mais vos relations avec vos proches seront dans l’ensemble assez monotones. Une exception : vos frères et soeurs, ou cousins et cousines, seront en excellente forme et prêts à resserrer leurs liens avec vous. Si jamais un différend vous oppose à l’un d’entre eux, ce sera le moment d’opérer un rapprochement.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Vos rapports avec votre conjoint deviennent beaucoup plus sereins. En effet, vous serez totalement libéré de l’influence de Pluton, qui vous poussait à déstabiliser l’autre par des critiques incessantes. Vous retrouverez cette fois un état d’esprit nettement plus positif. Célibataire, vous éprouverez en ce moment un délicieux sentiment d’insouciance et aurez envie de savourer l’instant présent.Vous vous trouverez assailli par des soucis matériels : charges, frais, capitaux prêtés, héritages, responsabilités financièr… Cela pourra vous conduire à vous replier sur vous-même en ressassant des pensées funestes. Il faudra réagir énergiquement contre cette atmosphère trop enfermée et débilitante par divers moyens, par exemple en fréquentant des milieux jeunes et dynamiques.Bonne résistance de base. Mais cela suffira-t-il à préserver votre équilibre ? Sous l’impact de Jupiter, vous serez en effet plus gourmand que jamais et cette gourmandise pourrait se retourner contre vous.Saturne veillera à vous voir enfin réaliser quelques-unes de vos ambitions professionnelles les plus chères. Pas d’emballement excessif, cependant, car tout n’est pas joué : il vous faudra lutter encore, ne serait-ce que pour maintenir les positions acquises. La concurrence est rude, et vos adversaires ne vous feront pas de cadeau.Bonnes relations avec les personnes âgées de votre famille, qui sauront vous conseiller utilement. Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne laissez pas vos enfants se montrer trop insolents ; mais évitez d’autre part de les mettre carrément à la baguette, sinon vous iriez droit au-devant d’une rébellion !

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Avec Jupiter vous risquez des conflits amoureux. Celui-ci s’étonnera de vos réactions et n’appréciera pas forcément les nouvelles facettes de votre personnalité, qu’il découvrira tout à coup. Célibataires, vous vivrez des heures inoubliables sous la férule de Pluton.Vous aurez intérêt à rester vigilant et à surveiller de près ce qui se passe dans le domaine financier. Vérifiez vos factures de manière à éviter de laisser traîner des impayés, faites attentivement vos comptes avant toute dépense et, si vous souhaitez réorganiser vos placements ou vous lancer dans un achat important, méfiez-vous de ce qui manque de clarté et vérifiez attentivement ce que vous allez signer.Incité par Mars, vous vous sentirez en excellente forme et capable de déplacer des montagnes. Ne surestimez pas pour autant vos capacités physiques. Soyez raisonnable et évitez de jouer au yo-yo avec votre organisme.Evitez, pour le moment, les transactions ou les argumentations trop longues, sinon, ne les supportant pas, vous risquez de commettre des erreurs de jugement et d’utiliser des moyens violents pour arriver à vos fins, ce qui n’est certainement pas une bonne solution. Organisez-vous, et vous saurez alors trouver des aides appréciables pour mener à bien vos affaires.Excellente atmosphère familiale : compréhension, affection, gaieté, force des liens. Embellissement du cadre de vie. Le moment sera bien choisi pour faire la paix avec les membres de votre famille.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Soyez patient! Si vous êtes amoureux en secret, ne précipitez pas les choses. Les astres veilleront à ce que la chance tourne en votre faveur, un peu plus tard. En couple, vous ne cesserez de donner de nouvelles preuves d’attachement à l’être aimé. Et si des soucis familiaux surviennent, ces épreuves contribueront à renforcer les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire.Excellente journée pour effectuer des placements à moyen et à long terme. Grâce aux influx favorables de Pluton, vous aurez aussi la possibilité de réaliser une opération immobilière lucrative.La bonne planète Vénus influencera cette fois le secteur lié à la santé. Pensez à aider le Ciel en adoptant une bonne hygiène de vie. Vous emmagasinerez ainsi du tonus pour longtemps !Une épreuve de force pourrait se produire dans votre vie professionnelle. Vous devrez faire face à l’hostilité ouverte de certains collègues. Mais, soutenu par Mars, vous serez en mesure de contre-attaquer.Votre vie familiale sera influencée par Vénus. Vous serez donc plus attentif à la qualité de vos relations avec vos proches, et ferez tout pour régler les conflits qui gênent l’harmonie. Nombre d’entre vous pourront aussi songer à déménager, à entreprendre d’importants travaux chez eux, ou même à acquérir une résidence secondaire.

Verseau (du 21 janvier au 20 fevrier)

Pour ceux d’entre vous qui ont subi quelques remous dans leur couple, la sérénité sera de retour. Vous vous poserez beaucoup moins de questions angoissantes sur votre avenir conjugal, et c’est bel et bien un regain de passion que vous éprouverez pour votre partenaire. Célibataire, vous vivrez au jour le jour. Cependant, une rencontre décisive devrait se produire cette fois et marquer un tournant dans votre vie amoureuse.Les influx astraux vous apporteront stabilité et aisance matérielles. Plus vous viserez haut, plus vous obtiendrez ce que vous souhaitez, à condition d’observer sérieux, réflexion, circonspection et sagesse. En somme, vous aurez le vent en poupe.Vénus vous vaudra en principe un excellent équilibre physique et psychique. Mais attention, elle rend aussi très gourmand.Avec cet aspect de Mercure, tenez-vous prêt à profiter d’occasions très intéressantes sur le plan professionnel. Vous pourriez diversifier vos activités, ou changer d’orientation.Les rapports avec votre entourage familial seront tendus. Malgré votre bonne volonté, vous n’arriverez pas à faire plaisir à tout le monde. N’encouragez pas un vent de discorde en tenant des propos agressifs.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Avec Uranus la vie de couple risque de vous ennuyer. Une lassitude qui, évidemment, pourrait vous donner envie de reconsidérer votre relation ! Célibataire, c’est le calme plat dans le secteur rencontres. Mais, rassurez-vous, ce n’est pas pour autant qu’il ne se passera rien dans votre vie. L’amour a ses détours ; et, cette fois, c’est par le biais de l’amitié qu’il pourrait se manifester.La chance en argent sera là, mais vous devrez tout de même faire un effort. Ne soyez pas trop dépensier.Pour bien vous porter, privilégiez les aliments à haute teneur protéique, tout en réduisant les graisses et l’alcool.Journée excellente pour ceux qui sont en contact avec une clientèle. Grâce à Neptune, vous serez dans de si bonnes dispositions que vous assumerez sans peine les nombreuses tâches qui vous sont dévolues.Vos parents et vos enfants seront tous en une forme superbe, et vous vous sentirez en harmonie avec eux. En revanche, Neptune pourra valoir à quelques-uns d’entre vous des difficultés inattendues avec leurs frères ou soeurs.