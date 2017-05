LIBÉRATION DU MAIRE DE DAKAR : Les mouvements de soutien à Khalifa Sall se regroupent en fédération

Se multipliant de plus en plus, les mouvements de soutien au maire de Dakar incarcéré, font commune mesure et se regroupent en fédération pour sa libération .



Les mouvements de soutien comme «And dolel Khalifa», «Fal Khalifa», «Khalifa Président» se sont ligués pour la libération sans condition du maire de la capitale et ses collaborateurs. Ainsi ces deniers ont mis sur pied une fédération de mouvements de soutien à Khalifa Sall. Parmi les membres, l’on peut citer Babacar Diop, Aminata Diallo et Idrissa Diallo.

Dans un souci d’élargir leur fédération, ils demandent aux « autres mouvements de soutien de venir s’associer à la libération de Khalifa Sall dans l’union et la force.

Safiyatou Diouf