Libération ‘’recalée’’ de Gbagbo: La CPI joue sa crédibilité

Ah, qu’elle est difficile à mettre en œuvre la justice internationale. En l’absence d’un Etat supranational, d’une police qui a des pouvoirs étendus, il est presque impossible de prétendre exercer une justice à l’échelle internationale.

Eh bien, la Cour pénale internationale (Cpi), dans ses atermoiements actuels, en est l’illustration parfaite.

La libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, annoncée par les médias du monde entier, vient d’être retardée par le Bureau du Procureur de cette cour qui ne cesse d’introduire des appels contre lesdites décisions.

Hier mercredi, un autre recours de Fatou Bensouda a donné un coup de frein à la frénésie des partisans de l’ex-Président ivoirien qui, déjà, le voyaient libre.

La décision de libération a été ainsi suspendue.

Ce qui se passe à la Haye, c’est que la Cpi joue sa crédibilité.

Après les affaires retentissantes de Jean Pierre Bemba de la Rdc, libéré, du président Omar El Béchir, inculpé mais libre parce que personne ne peut encore l’arrêter, et de bien d’autres cas, notamment de suspects en fuite, au nombre de quinze, la Cpi est la cible de nombreuses critiques.

Surtout celles liées au fait que l’essentiel de ses dossiers concernent des Africains. On dirait une Cour pénale africaine.

Il s’y ajoute qu’avec les affaires Gbagbo et Bemba, beaucoup ont eu le sentiment que les enquêtes ne sont pas bien menées et que les coopérations souhaitées des Etats et des institutions compétentes en la matière ont fait défaut.

Il y a eu en effet incapacité matérielle et juridique pour le Bureau du Procureur, de donner assez de preuves de la culpabilité des inculpés, et surtout de démontrer assez éloquemment le lien d’imputabilité, c’est-à-dire de causalité entre les faits et les auteurs. Or, le Droit pénal, qu’il soit national ou international, s’appuie justement sur cette imputabilité qui en est le talon d’Achille.

L’autre faiblesse de la Cour, c’est que les principaux Etats qui dirigent l’économie mondiale, comme la Chine et les Etats-Unis, ne sont pas signataires de la charte de Rome.

Elle regroupe néanmoins 123 pays et fait travailler 18 juges et 800 personnes venues de 100 pays.

En dehors de l’Afrique, le seul pays où elle a un bureau extérieur est la Géorgie.

Il fut alors un moment, en Afrique, où la question a été posée de rester ou de sortir de la Cpi au niveau même de nos dirigeants. C’est dire à quel point la question est sérieuse.

Cependant, on ne peut pas brûler la Cpi. Elle a ses lacunes, congénitales et fonctionnelles, mais elle a aussi son importance.

C’est une tentative très sérieuse de réussite d’une justice internationale. Elle fait trembler des dictateurs, c’est-à-dire les dirigeants qui ne respectent pas leurs peuples. C’est un excellent moyen de dissuasion et de stimulation de la démocratie. A cet égard, elle est importante.

C’est pourquoi, des efforts substantiels doivent être déployés afin d’améliorer les moyens d’investigation de la Cour et d’obtenir la coopération de tous les pays y compris non-signataires.

A ce propos, il serait important à sa survie que tous les Etats signent le statut de Rome, même s’il faut y apporter certaines retouches. C’est à ce moment seulement, lorsqu’elle sera dotée aussi d’une police supranationale et d’organes d’investigation plus larges et mieux outillés, qu’elle pourra jouer véritablement son rôle.

Bien sûr, il faudra aussi que la Cpi s’abstienne de commettre certaines erreurs. Le fait par exemple d’inculper un Président en exercice comme Omar El Béchir est la meilleure façon de se décrédibiliser. Qui va arrêter un Président en exercice ?

C’est pourquoi, il est important que la Cour soit aussi dotée de moyens d’asseoir sa propre communication pour séduire davantage les Etats et les institutions internationales afin qu’elle soit la référence en matière de justice surtout pour ce qui concerne les délits qui entrent dans son champ d’application : le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis après le 1er juillet 2002, ainsi que le crime d’agression.

Assane Samb