Libertés publiques : Le Sénégal recule…encore !

Les libertés publiques sont un baromètre intéressant de mesure du degré d’évolution d’une société en termes de bien-être de ses membres.

Dans une société dite démocratique, ‘’tout ce qui n’est pas interdit est permis’’, alors dans une société non-démocratique ‘’tout ce qui n’est pas interdit est permis’’.

Nous pensons que le Sénégal est un pays où règne la démocratie. Au point d’ailleurs que l’on a parlé pendant longtemps de ‘’l’exception sénégalaise’’ dans une Afrique où les libertés individuelles étaient souvent bafouées sous l’autel des désidératas et ambitions des dirigeants.

Malheureusement, depuis quelques années, notre pays a amorcé une descente pour perdre sa place de leader en matière de respect des droits et des libertés des citoyens. Les marches sont souvent systématiquement interdites, les députés refusent d‘entendre parler de dépénalisation des délits de presse, la détention préventive devient quasi systématique, les opposants sont emprisonnés, la Justice a du mal à asseoir son indépendance et la presse subit des pressions directes ou indirectes dans le cadre de l’exercice de son métier. Au point d’ailleurs que le Sénégal n’occupe que la 7eplace en matière de liberté de presse en Afrique.

Ce qui s’est passé avant-hier sur l’autoroute à péage est symptomatique de cette dégringolade. Venus couvrir la manifestation des membres du Collectif des usagers de l’autoroute à péage, les journalistes présents ont été embarqués dans une fourgonnette de la gendarmerie et leurs matériels confisqués. Et le plus grave, c’est qu’un des officiers présents a cru devoir manipuler les appareils d’enregistrement pour, systématiquement, effacer des images, selon des témoins sur place.

Et quand un membre du Collectif, en l’occurrence le journaliste Cheikh Yérim Seck, a voulu intervenir, il a été lui aussi embarqué.

Finalement, tout ce beau monde a été libéré, mais le mal était déjà fait. Des journalistes ont perdu leurs images alors qu’ils n’étaient venus que pour faire leur travail de collecte d’informations.

Et un autre journaliste, membre du Collectif, en l’occurrence Béchir Fofana, a salué ‘’l’esprit civique qui a animé les journalistes arrêtés, qui n’ont opposé aucun résistance aux membres des forces de l’ordre’’. Et il a raconté qu’un d’eux a eu à dire à l’officier dont l’excès de zèle était évident, que ‘’j’ai obtempéré parce que j’ai respect pour la tenue que vous portez, sinon je n’aurais pas accepté de monter sur la fourgonnette’’.

Tout pour dire que c’est un précédent dangereux. Cette façon de faire des journalistes des boucs-émissaires est une démarche tout à fait nouvelle de la part des forces de défense et de sécurité.

Cela nécessite une riposte adéquate de la part du Synpics et des autres organisations professionnelles. Nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser la liberté de presse, c’est-à-dire le droit au public à l’information, être bafouée sur l’autel de la protection des intérêts d’un investisseur français.

Si l’on ne fait rien, ne dit rien, cette démarche qui donne raison à Alpha Condé sur la manière dont Macky pourrait intimider ses journalistes, va faire tache d’huile.

Les représentants de la profession ont le devoir de préserver les acquis arrachés de longue lutte ici et ailleurs. Les précurseurs de la presse privée, Boubacar Diop, qui vit encore, Mame Less Dia qui nous a quitté et bien d’autres qui sont encore là parmi nousont laissé un legs que nous n’avons pas le droit de négliger : La liberté de la presse est vitale dans une démocratie. Et quand il y a des actions d’intimidation attentatoiresà celle-ci, tous les journalistes et professions assimilées doivent se mobiliser comme un seul homme, exactement comme dans les années passées.

Ce métier survit grâce à sa capacité de régénérescence qui se traduit, à chaque période, par l’éclosion de nouveaux talents de journalistes à personnalités fortes.

Les pouvoirs publics en ont toujours domestiqués, mais il en a toujours restés qui font la fierté du peuple.

C’est pourquoi, il faut que ce qui s’est passé sur le péage ne se reproduise plus et que l’autoroute soit non seulement sécurisée, mais aussi éclaircie par des lampadaires, une transparence et une équité dans l’exécution du contrat afin que les droits des sénégalais soient préservés, selon le principe du ‘’win-win’’.

Assane Samb