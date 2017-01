epa05687987 A Santa Claus figure hangs on a rain drop covered window in Pokrent, Germany, 25 December 2016. Northern Germany is experiencing continuous rain and strong winds over the Christmas holidays. EPA/JENS BUETTNER

Licencié après avoir dit aux enfants que « le père Noël n’existe pas » Le chef d’orchestre d’un spectacle pour enfants, donné cette semaine à Rome, a été remercié après avoir nié devant son jeune public l’existence du Père Noël, déchaînant aussitôt la polémique sur les réseaux sociaux. « De toutes façons, le Père Noël n’existe pas »: avec ces quelques mots prononcés à la fin d’un spectacle musical adapté du film pour enfants « Frozen », Giacomo Loprieno a jeté jeudi soir un froid dans l’assistance, indiquent samedi les médias italiens.Plusieurs parents se sont alors déchaînés sur la page Facebook de l’organisateur du spectacle, la société « Dimensione Eventi Torino ». « Ce qui s’est passé ce soir est une honte j’espère que ce ‘monsieur’ sera viré de son poste et je m’en veux de l’avoir applaudi », a écrit par exemple Oberto Bevilacqua dès jeudi soir sur la page Facebook de cette société.Celle-ci, pour couper court à la polémique, a préféré remplacer son chef d’orchestre par un autre musicien, et publié sa photo, en compagnie du Père Noël, sur sa page Facebook.On ignore pourquoi ce chef d’orchestre a choisi de se montrer aussi réaliste face à un public composé en majorité de jeunes enfants. Partager