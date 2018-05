Licenciement abusif: Plainte contre le Dg  Saeed d’Expresso

Entre licenciements abusifs et intimidation, les travailleurs n’osent plus y rêver, pour reprendre le slogan de l’opérateur de téléphonie. D’ailleurs, des syndicalistes s’étaient vus exclus de la boite alors qu’ils s’organisaient pour défendre les droits des travailleurs. Après moult médiations de l’Inspection du travail, l’affaire a finalement atterri en justice. Plus d’une dizaine de plaintes ont été déposées pour licenciement abusif contre le le DG d’Expresso Saeed, rapporte Les Echos.