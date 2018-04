LIGA- Le Real tenu en échec par Atlético

Le partage des points entre les deux clubs madrilènes fait plutôt les affaites de l’Atlético, qui reste quatre points devant son rival du soir.

Avec des buts de Cristiano Ronaldo et d’Antoine Griezmann, le Real et l’Atlético se sont neutralisés (1-1), dimanche, dans le derby madrilène comptant pour la 31ème journée du Championnat d’Espagne. Ce match nul fait plutôt les affaires de l’Atlético qui compte toujours quatre points d’avance sur son rival du soir à la deuxième place du classement, mais plus encore du leader Barcelone, tout proche du titre, avec onze points d’avance à sept journées de la fin. On voit mal désormais ce qui pourrait empêcher le club catalan de décrocher un 25ème titre de champion, d’autant qu’il a signé dimanche son 38ème match d’affilée sans défaite en Liga, égalant le record de la Real Sociedad.

Manchester U renverse City dans le derby

Manchester United, vainqueur du derby contre Manchester City grâce notamment à un doublé de Paul Pogba (3-2), a repoussé le sacre des « Citizens », samedi lors de la 33e journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola, qui avaient besoin d’une victoire pour s’assurer mathématiquement du titre, ont cru tenir leur succès, avant que Pogba ne marque deux fois en trois minutes en seconde période. Le capitaine Kompany a ouvert la marque sur un corner : une tête en force malgré une faute de Smalling (25e).

Cinq minutes plus tard, Gündogan virevoltait pour tirer en se retournant (30e) et donner aux « Citizens » l’illusion du titre, eux qui avaient aligné une équipe B afin de reposer les cadres pour le quart de finale retour de la Ligue des champions mardi contre Liverpool. Mais, Pogba a trompé Ederson de près, suite à une remise de la poitrine d’Herrera (53e), puis a égalisé de la tête en prenant le meilleur sur Otamendi (55e). Smalling a ensuite marqué le but de la victoire après avoir été laissé seul sur un coup franc de Sanchez (69e).

Goal.com