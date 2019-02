Ligue 1: Classement des meilleurs buteurs  

La 13e journée et la dernière journée des phases Aller de la ligue 1 sénégalaise s’est jouée ce weekend. A l’issue de cette journée, As Pikine reste le champion à mi-parcours avec 25 points.

6 buts

Dans le classement des buteurs, Ibrahima Sow d’As Douanes accapare la première avec 6 réalisations, soit un ratio de 0,46 but par Match.

5 buts

Madi Faty de Teunguedj Fc, en 12 matchs, a marqué 5 buts avec notamment son doublée face à Génération Foot

Pape Ousmane Sakho, 5réalisations avec un ratio de 0,41 but par match.

Pape Meissa Bâ est le joueur le plus décisif du championnat. En effet, avec 8 titularisations il a marqué 5 buts, soit 0,55 but par Match.

Demboe Darboe a enregistré 5 buts en 13 match, son ratio de buts par match est 0,35.

4 buts

El Hadj Madické Kane, le milieu défensif de l’As Jaraaf, occupe la 6e position avec un Ratio de 0,36 but par match.

Assane Diatta (As Pikine)

Pa Omar Jobe (Stade de Mbour)

Yaya Goudiaby (Stade de Mbour)

Mamadou Lamine Danfa (Casa-Sport)

Jean Louis B. Diouf (Génération Foot)

Landing Sagna (As Pikine)

