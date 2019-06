Ligue 1: Huit joueurs retenus pour la Can

A moins d’une dizaine de jours du début de la CAN 2019 (du 21 juin au 19 juillet en Egypte), la liste du Sénégal a été dévoilée par le sélectionneur Aliou Cissé. Le Lorientais Sidy Sarr et le Nancéien Santy Ngom, retenus dans un premier groupe élargi, n’en font pas partie. On retrouve en revanche huit joueurs de Ligue 1 : le gardien Rémois Edouard Mendy, le Bordelais Youssouf Sabaly, le Nîmois Sada Thioub, l’Amiénois Moussa Konaté, le Monégasque Keita Balde (prêté à l’Inter Milan) et les trois Rennais Abdoulaye Diallo, Ismaïla Sarr et M’Baye Niang. Le solide défenseur de l’Olympiakos Pape Abou Cissé, dont nous avions dressé le portrait il y a quelques semaines, a également été convoqué.

LA LISTE DU SENEGAL

Gardiens de but : A.Diallo (Rennes), A.Gomis (SPAL), E.Mendy (Reims).

Défenseurs : S.Sané (Schalke), Koulibaly (Naples), PA.Cissé (Olympiakos), L.Gassama (Göztepe), M.Wagué (FC Barcelone), Y.Sabaly (Bordeaux), S.Ciss (Valenciennes).

Milieux de terrain : I.Gueye (Everton), A.Ndiaye (Malaga), B.Ndiaye (Galatasaray), Diatta (FC Bruges), C.Kouyaté (Crystal Palace), S.Thioub (Nîmes), H.Saivet (Bursaspor).

Attaquants : K.Baldé (Inter/Monaco), S.Mané (Liverpool), M.Konaté (Amiens), I.Sarr (Rennes), M.Diagne (Galatasaray), M.Niang (Rennes).