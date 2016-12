Ligue 1: l’OGC Nice, un beau champion d’automne

Nice termine la phase aller de la saison 2016/2017 en tête du championnat de France, et cela ne souffre d’aucune contestation. Les Azuréens ont fait mieux que confirmer la bonne impression laissée en fin de saison dernière. Avec Lucien Favre à la baguette et Mario Balotelli en vedette, ils sont armés pour jouer le titre face à Monaco et Paris.