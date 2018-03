Ligue des champions La bonne opération de Barça

Chelsea a été tenu en échec sur sa pelouse, mardi, par Barcelone (1-1), en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Alors qu’ils pensaient avoir fait le plus dur après le but de Willian (62e), les Anglais se sont relâchés et Lionel Messi en a profité pour égaliser pour le Barça (1-1, 75e). C’est le premier but de l’Argentin contre les Londoniens en 9 confrontations. Bonne opération du Barça, qui a souffert contre les Blues.

Le Bayern détruit le Besiktas

Dans l’autre match du soir à l’Allianz Arena, le Bayern Munich a démoli Besiktas (5-0) grâce à des buts de Thomas Müller (43e, 66e), Kingsley Coman (52e) et Robert Lewandowski (81e, 90e). A noter que les Turcs ont joué plus de 75 minutes à dix après l’exclusion rapidement du défenseur Domagoj Vida (16e).

