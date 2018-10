Ligue des champions : Les chocs de la 2nd journée

Bayern–Ajax (mardi 19h)

En quelques jours, la belle machine de Niko Kovac s’est enrayée. Le Bayern a concédé un nul contre Augsbourg puis a perdu 2-0 sur le terrain du Hertha Berlin. Le champion d’Allemagne a ainsi laissé la première place de Bundesliga au Borussia Dortmund de Lucien Favre. En Ligue des Champions, le Bayern s’était imposé sur le terrain de Benfica et va affronter l’Ajax (vainqueur de l’AEK Athènes lors de la première journée). Cette rencontre a tout du match piège pour les Allemands. L’Ajax est mené par un Dusan Tadic, en forme étincelante en ce début de saison et peut compter sur ses grands talents comme Ziyech ou Neres pour réussir une grande performance.

Manchester United – Valence (mardi 19h)

Pour José Mourinho, cela semble déjà être un match charnière. Son équipe déçoit depuis le début de la saison et reste sur une défaite logique à West Ham en Premier League. Alors que la Juventus Turin semble être la meilleure équipe de ce groupe, cette rencontre entre Manchester United et Valence ressemble à une finale pour la 2e place du groupe. Les Valencians réalisent un début de saison très moyen en Liga avec 5 nuls en 7 matches. Mais l’équipe entraînée par Marcelinho dispose d’un superbe contingent offensif avec les Guedes, Cheryshev, Ferran Torres, Gameiro, Rodrigo, Santi Mina et Batshuayi. C’est tout à fait le profil d’équipe qui peut gêner MU.

Tottenham – Barcelone (mercredi 19h)

Autre choc entre Anglais et Espagnols. Lors de la première journée de ce groupe B, Tottenham s’est incliné dans les cinq dernières minutes sur le terrain de l’Inter Milan. Les hommes de Mauricio Pochettino doivent donc se reprendre face au FC Barcelone, sous peine d’être déjà largués dans la course aux huitièmes de finale. Mais le Barca ne devrait pas prendre cette rencontre à la légère. En effet, les Catalans restent sur trois résultats décevants en Liga, n’ayant pris que deux points en trois matches face à Girona, Leganes et l’Athletic Bilbao. Messi a tiré la sonnette d’alarme dans le vestiaire, on peut donc s’attendre à une grande prestation du numéro 10 argentin.

Naples – Liverpool (mercredi 19h)

Dans le groupe C, la course à trois est annoncée depuis le tirage au sort. Le PSG recevra l’Etoile Rouge de Belgrade pendant que Naples et Liverpool en découdront en Italie. Carlo Ancelotti doit réussir à battre des Reds impressionnants en ce début de saison. En effet, les Italiens ont laissé filer deux points en Serbie qui pourraient coûter cher lors du décompte final. Côté Liverpool, les vice-champions d’Europe vont voyager avec le plein de confiance après un grand match à Stamford Bridge ce weekend. La seule incertitude concerne Mohamed Salah, peu à son avantage lors des dernières rencontres. La ferveur du San Paolo va peut-être lui faire du bien.

Georges Emmanuel NDIAYE