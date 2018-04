Ligue des champions  Eto’o rend hommage à Mané et Salah

Les performances de Sadio Mané et Mohamed Salah en Ligue des Champions n’ont pas laissé indifférent Samuel Eto’o. L’attaquant Camerounais a vu hier Mané (8 buts) l’égaler dans le classement des meilleurs buteurs Africains en C1, et Salah le dépasser après son doublé face à l’AS Rome (10 buts). Samuel Eto’o, fier de cette performance, n’est pas jaloux et encourage les deux Africains à aller au bout. « Ce sont deux joueurs de grands talents. Ils sont en train de porter leur équipe en ligue des champions. En tant qu’Africain, je suis fier de voir des footballeurs du continent porter si haut l’Afrique. Maintenant, Sadio Mané et Salah sont bien partis, ils doivent écrire leur histoire », avait réagi Samuel Eto’o dans l’émission Radio Foot.