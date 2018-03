Ligue des champions Le nouveau format pour 2018-2019

L’UEFA a dévoilé ce mardi les changements programmés en Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Comme annoncé depuis plusieurs mois, les quatre (4) premières nations au classement des coefficients UEFA (Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie) auront quatre représentants directement qualifiés pour la phase de groupes désormais. Pour la France (5e) et la Russie (6e), les deux (2) premiers du championnat seront automatiquement qualifiés. Il n’y aura qu’un club qualifié directement pour le Portugal (7e), l’Ukraine (8e), la Belgique (9e) et la Turquie (10e). A noter que si le vainqueur de la Ligue Europa, directement qualifié pour la C1, est qualifié via son championnat, sa place est attribuée à la nation classée 5e, soit la France. Le 3e de Ligue 1 peut donc aussi être directement qualifié. Les horaires des matchs vont changer avec des coups d’envoi étalés entre 17h55 et 20h GMT.

