Ligue des champions Le PSG vers une exclusion

Le Paris Saint-Germain défendra son cas vendredi au siège de l’UEFA à Nyon, devant l’instance de contrôle financier des clubs qui n’ont pas le droit de dépenser plus qu’ils ne gagnent. Celle-ci a ouvert, début septembre, une enquête officielle à l’encontre du PSG pour voir si ses dépenses de transfert de l’été dernier ont enfreint les règles du fair-play. Les dirigeants qataris ont recruté Neymar ainsi que Kylian Mbappé, à Barcelone et Monaco, contre respectivement 222 et 180 millions d’euros.

L’UEFA a déjà prévenu qu’elle ne communiquera pas au sujet de cette audition, et ne prendra aucune décision avant début juin. Outre la question des transferts, l’UEFA se demande en outre si le PSG n’a pas surévalué ses contrats avec certains partenaires du Qatar. Les clubs participant aux compétitions organisées par l’UEFA (Ligue des champions, Europa League) ne peuvent afficher un déficit supérieur à 30 millions d’euros cumulé sur trois exercices.

Les sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion de la Ligue des champions. Le PSG avait déjà été sanctionné en 2014 à la suite d’un contrat passé avec l’office du tourisme du Qatar, que l’UEFA avait jugé surévalué. Les sanctions (lourde amende, restriction de joueurs inscrits en Ligue des champions, etc.) ont été levées depuis. Les règles du fair play financier pourraient toutefois être revues lors du prochain comité exécutif de l’UEFA à Kiev le 24 mai.

