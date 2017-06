Ligue des Champions : Le Real Madrid s’offre un 12ème sacre !

C’était le rendez-vous sportif de ce samedi. Les amoureux du Real Madrid et de la Juventus attendaient avec impatience cette finale de la Ligue des Champions, et les 22 acteurs présents sur la pelouse ont régalé. Après l’ouverture du score de Cristiano Ronaldo (20ème), Mario Mandzukic remet les deux formations sur un pied d’égalité sur un magnifique lob sur Keylor Navas (27ème). Mais les hommes de Zinedine Zidane reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions et ce sont donc Casemiro, Cristiano Ronaldo encore, et Marco Asensio qui donnent un avantage décisif aux Merengue (61ème, 64ème, 90ème) (4-1). Un 12ème sacre pour le Real, un record dans la compétition…

Le10sport