Ligue des champions Real-Paris, choc de gros bras

Le Real Madrid, tenant du titre, accueille aujourd’hui (19h 45 TU) le Paris Saint-Germain à Santiago Bernabéu pour la première manche de ce duel entre poids lourds du football européen.

Deux grosses écuries européennes croisent le fer à Santiago Bernabéu en 8es de finale aller. Le Real Madrid CF, qui court après sa troisième UEFA Champions League consécutive, entame sa phase à élimination directe face au Paris Saint-Germain. Madrid a terminé deuxième du Groupe H derrière le Tottenham Hotspur FC – la deuxième année de rang que les Merengues ne remportent pas leur groupe – alors que Paris a signé cinq victoires lors des cinq premières journées pour s’adjuger le Groupe B aux dépens du FC Bayern München. Si les Espagnols ont au moins atteint les demi-finales lors des sept dernières saisons, Paris reste sur une élimination à ce stade de la compétition la saison dernière, après l’incroyable « remontada » du FC Barcelone, dernier club espagnol que les Parisiens ont affronté. Les deux équipes se sont croisées en phase de groupes 2015/16 pour un match nul 0-0 à Paris suivi d’une victoire 1-0 du Real à Madrid, Nacho inscrivant l’unique but de la rencontre à la 35e minute, 120 secondes après être entré en jeu. Un succès qui permettait aux Madrilènes de remporter le groupe avec trois points d’avance sur les Français.

Tottenham face à la forteresse de la Juventus

Tottenham et son prolifique attaquant anglais Harry Kane sont confrontés à un beau défi en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Spurs défient ce mardi la Juventus Turin dans son antre réputé imprenable de l’Allianz Stadium. Harry Kane va devoir prouver son statut de meilleur finisseur du moment, porter Tottenham vers les sommets européens et empêcher l’Angleterre de manquer une autre Coupe du monde.. Il a beau avoir marqué plus de buts en 2017 (56) que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c’est à partir de la phase finale que les légendes et les Ballons d’or se construisent.

