Ligue des champions: Sadio Mané et Liverpool nouveaux rois d’Europe

Liverpool a souffert mais s’est imposé Tottenham (2-0). Les Reds remportent la sixième Ligue des champions de leur histoire.

Il ne fallait pas arriver en retard pour cette finale entre les Spurs et les Reds puisque tout s’est décanté dès les premières minutes de jeu ! En effet, sur la première incursion des hommes de Jurgen Klopp, Sadio Mané voyait son centre contré par le bras du pauvre Moussa Sissoko et M. Skomina n’hésitait pas à accorder un penalty. En effet, le ballon était d’abord dévié par la poitrine de l’international français avant de heurter son bras.

Mohamed Salah n’en avait cure et ne tremblait pas pour tromper Hugo Lloris d’une frappe puissante dans l’axe du but. Un an après le calvaire qu’il avait vécu à Kiev contre le , l’Egyptien pouvait enfin avoir le sourire dans une finale de et c’est tout et sa marée rouge qui criaient leur bonheur.

Devant au score, les Reds laissaient alors le contrôle du jeu à leurs adversaires, qui peinaient toutefois à véritablement se montrer dangereux dans une première mi-temps qu’Harry Kane, finalement titularisé par Mauricio Pochettino malgré près de deux mois sans compétition, traversait comme une ombre.