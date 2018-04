Ligue des champions Sadio Mané encore nominé par l’UEFA…

Sadio Mané fait partie des quatre nominés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. L’attaquant sénégalais a joué un grand rôle dans la qualification de Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City (1-2). Il a été à l’origine du premier but des Reds qui a relancé son équipe dans cette partie. Les trois adversaires du Sénégalais pour le titre de joueur de la semaine sont : Edin Džeko de l’As Rome, Mario Mandžuki de la Juventus et Arjen Robben du Bayern. Les votes se poursuivent sur le site de l’UEFA. Le gagnant sera connu demain, vendredi.

…Klopp l’encense

Sadio Mané a réalité une belle performance lors du quart de finale retour de Ligue des Champions (victoire 1-2 contre Manchester City). Très percutant comme à son habitude, selon nos confrères de metrodakar, l’international sénégalais a grandement participé à l’action qui mènera au but égalisateur marqué par Mohamed Salah. Un exploit qui a été magnifié par Jurgen Klopp. “Mohamed Salah a marqué le premier but qui nous a libéré, mais il ne faut pas oublier le travail effectué par Firmino et Sadio Mané. Ils ont fait le travail qu’il fallait dans les côtés avant que la balle arrive à coté de Mohamed Salah qui, par la suite, fait le geste qu’il fallait. C’est comme ça que le football devrait être”, a déclaré le coach de Liverpool. A noter que Sadio Mané et ses coéquipiers connaîtront leur adversaire en demi-finale ce vendredi à l’issue du tirage au sort qui se tiendra à Nyon en Suisse.

Wiwsport