Ligue Europa: Fortunes diverses pour les Lions

Fortunes diverses pour les Sénégalais qui disputaient, hier jeudi soir, la Ligue Europa.

Rennes de Mbaye Niang et d’Ismaila Sarr craque face au Betis

Le Roazhon Park voulait vibrer, hier jeudi soir, pour le premier 16eme de finale de l’histoire du Stade Rennais dans une compétition européenne. Et ça n’a pas manqué. Mais au bout d’une rencontre riche en buts et en spectacle, les Bretons ont fini par craquer face à une très talentueuse équipe du Betis Séville (3-3). Les hommes de Julien Stéphan, qui menaient 2-0 après dix minutes de jeu, ont de nouveau compté deux buts d’avance juste avant la pause. Mais les Rouge et Noir n’ont fait que subir dans le second acte et ont logiquement cédé dans les ultimes instants, sur un but du jeune Diego Lainez (90eme). De quoi mettre les coéquipiers de Clément Grenier – sorti sur blessure tout comme Ismaïla Sarr – en mauvaise posture avant le match retour qui se disputera dans une semaine au stade Benito Villamarin. Au retour des vestiaires, Ismaïla Sarr devait quitter prématurément les siens sur blessure. Une sortie qui perturbait quelque peu le Stade Rennais. Les hommes de Julien Stéphan se compliquaient sérieusement la tâche pour une potentielle qualification.

Naples de Koulibaly s’impose à Zurich

Naples a gagné sur la pelouse du FC Zürich (3-1) sur des buts de Lorenzo Insigne (12e), José Callejon (21e) et Piotr Zielinski (77e). Les locaux ont sauvé l’honneur par Benjamin Kololli (83e sur

Olympiakos de Pape Abou Cissé tenu en échec

Pape Abou Cissé et l’Olympiakos Pirée recevait ce jeudi soir le Dynamo Kiev au stade pour le compte des 16es de finale de la Ligue Europa. Titulaire à la charnière centrale de l’Olympiakos Pirée, Pape Abou Cissé et son équipe ont été surpris ce soir et tenus en échec par le Dynamo Kiev. Menés très tôt au score, les Ukrainiens ont su à chaque fois revenir à temps au compteur pour finalement arracher le nul en Grèce. Devenu un buteur récurrent malgré son poste, Pape Abou n’a pas pu faire parler de son coup de tête ce soir. Les Grecs restent quand même en vie grâce à ce match nul, bien qu’ils aient concédé deux buts.

Mbaye Diagne perd son premier match Européen

Sur le front de l’attaque de Galatasaray ce soir face au Benfica, pour le compte des 16es de finale aller de la Ligue Europa, Mbaye Diagne a perdu son premier match européen sous ses nouvelles couleurs (1-2). A domicile ce jeudi soir, Galatasaray de l’attaquant des Lions Mbaye Diagne titularisé pour son premier match européen aux côtés de son compatriote Pape Alioune Ndiaye, a perdu face au Benfica Lisbonne (1-2). Contrairement à ses débuts réussis en championnat, en ayant inscrit un but lors de sa première apparition, Mbaye Diagne a du se rendre compte du niveau de jeu européen, notamment contre Benfica une équipe de Ligue des Champions.

