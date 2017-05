LIGUE EUROPA Manchester United s’offre la C1 en gagnant la C3

Coup double pour Pogba et sa bande. Manchester United remporte l’Europa League en s’imposant 2-0 en finale face à l’Ajax d’Amsterdam, mercredi à la Friends Arena de Stockholm, et décroche son billet pour la Ligue des champions. C’est la toute première fois de son histoire que le club mancunien soulève la C3. José Mourinho a plus que sauvé sa saison.

Cette fois, le talent insolent des gamins de l’Ajax Amsterdam n’a pas suffi. L’équipe de Petez Bosz, dont le onze de départ présentait une moyenne d’âge de 22 ans et 282 jours (un record de jeunesse en finale de Coupe d’Europe), a cédé face à un Manchester United plus rugueux, plus rodé à ce contexte de finale toujours particulier. Il semble que Mourinho, maître de ces matches clés, a encore réussi à préparer son équipe à la perfection. MU n’a pas été flamboyant, mais il a été tranchant et efficace. Ce froid réalisme, la marque du technicien portugais, ont mis fin à la folle avancée des Néerlandais, incapables de mettre en place leur jeu d’habitude si chatoyant. Les Anglais ont su frapper avec précision, et le brin de chance nécessaire aux champions. Pogba a ouvert le score d’une frappe déviée (18e), pour permettre à Manchester de verrouiller le jeu à son aise. Le match a parfois été ennuyeux, avec une possession largement à l’avantage d’Ajaccides incapables de dérouler leur jeu dans les trente derniers mètres. A l’aise dans cette position d’attente, Manchester United a fait le break trois minutes après le retour des vestiaires, avec pragmatisme. Sur un corner, la déviation de Smalling a été bien exploitée par Henrikh Mkhitaryan, autre recrue de l’été dernier décisive (48e). L’Ajax, pris au piège tendu par le Special One, n’a réagi que par intermittence, en s’appuyant notamment sur les dribbles et coups de patte de Ziyech. D’habitude si dangereux, Kasper Dolberg, invisible, a cédé sa place à Neres dès l’heure de jeu, comme un nouveau signal d’alarme d’une équipe sans solution. Manchester a maintenu son emprise tactique et physique sur le match jusqu’au bout. Un triomphe à l’étouffée.

Manchester United renoue avec les sommets

En ajoutant une C3 à sa collection de trophées européens (trois C1 et une C2), Manchester United est devenue le cinquième club à remporter les trois coupes européennes, après la Juventus, l’Ajax, Chelsea et le Bayern Munich. Manchester United n’avait plus soulevé un trophée continental depuis 2008 et son succès en Ligue des champions contre Chelsea. Zlatan Ibrahimovic, béquille en l’air sur le bord de la touche devant son public suédois, pouvait savourer. José Mourinho, venu à MU pour redonner une âme au club orphelin depuis le départ de Sir Alex Ferguson, a donc réussi une première partie de son pari (MU a aussi remporté la League Cup). Avec ce succès, les Red Devils disputeront la Ligue des champions la saison prochaine (car les deux finalistes de la C1 sont déjà qualifiés), et leur projet pour attirer de nouveaux joueurs cet été (Griezmann ?) sera forcément plus alléchant. Le vrai retour de Manchester United au sommet ?