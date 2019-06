La Ligue des Nations tient son premier champion

Goal Portugal midfielder Conclamo Guedes (17) scores a goal and celebrates 1-0 during the UEFA Nations League final football match between Portugal and The Netherlands at the Dragao Stadium in Porto on June 9, 2019. Photo Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI

Pinterest Le Portugal a remporté l’édition inaugurale de la nouvelle compétition européenne en dominant les Pays-Bas (1-0). Gonçalo Guedes a inscrit l’unique but de la rencontre à la 60e minute, concrétisant un match réussi des Portugais. Les champions d’Europe en titre ont rapidement pris le jeu à leur compte, animant la première période. Face à des Néerlandais émoussés, ils ont multiplié les tirs. Douze tentatives en 45 minutes, pour seulement quatre cadrées. Les Lusitaniens ont buté sur la charnière formée par Virgil van Dijk et Mathijs de Ligt, sans doute les deux meilleurs défenseurs européens cette saison. Ils ont finalement trouvé la faille grâce à Gonçalo Guedes, à la 60e minute (1-0). Bernardo Silva, après une belle percée dans la surface, l’a servi en retrait. Sa frappe était trop forte, ou la main de Cillessen pas assez ferme, pour être détournée. L’ouverture du score a réveillé les Néerlandais, qui ont failli revenir au score sur une tête de Memphis Depay finalement captée par Rui Patricio (65e). Trop peu, trop tard pour empêcher le Portugal de soulever le trophée. Partager Facebook

