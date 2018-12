Ligue1 (6E Journée): Pikine conforte sa 1ère place

L’AS Pikine se déplaçait ce dimanche au stade Amadou Barry pour affronter l’AS Douane, pour le compte de la 6e journée de ligue 1. Leader avant cette journée, les Pikinois vont conforter leur place en s’imposant à l’extérieur (1-0). Hier samedi, les résultats de TFC et de DSC mettaient la pression sur l’AS Pikine qui devait se déplacer ce dimanche à Amadou Barry pour affronter l’As Douane. Invaincue depuis le début de la saison, l’As Pikine affiche une forme qui lui vaut cette position au tableau. Au terme d’un match plutôt serré, les Vert et Rouge ont réussi à dominer les Gabelous par un but à zéro. Le but pikinois a été marqué par leur homme en forme, Landing Sagna.

DSC domine Stade Mbour (1-0) et talonne TFC au podium

La deuxième rencontre de la 6ème journée de ligue 1 de ce samedi opposait le Dakar SC au Stade de Mbour, au stade Léopold Sédar Senghor. Les Académiciens se sont finalement imposés (1-0). 5e au classement avant cette journée avec 8 points, DSC recevait le Stade de Mbour au stade Léopold Sédar Senghor, ce samedi pour le compte de la 6ème journée de ligue 1. Avec l’avantage de jouer en premier, Dakar SC s’est imposé difficilement face aux Mbourois sur le score d’un but à zéro par le biais de Pape Meïssa Bâ, pour mettre la pression sur les équipes du podium, en s’installant provisoirement à la troisième place. De son côté, le Stade de Mbour (7e, 7 pts), concède sa première défaite de la saison, alors qu’il avait aussi la possibilité de grimper au podium en cas de succès.

TFC s’assure le minimum face à Sonacos pour être dauphin

Le Teungueth FC accueillait la Sonacos de Diourbel au stade Ngalandou Diouf. Score final du match, un but à zéro pour les Rufisquois.

TFC devait gagner ce match de la 6e journée contre Sonacos, après trois matches sans succès, pour s’installer provisoirement à la tête du classement. C’était un match à la portée des Rufisquois, au vu des récents résultats de son adversaire du jour. Face à cette impérative de gagner, Sassy Diallo et ses coéquipiers n’ont pu que s’imposer par un but à zéro marqué à la 7e minute par Mady Faty. Toutefois, ce score aura suffi aux Jaune et Bleu pour être dauphins provisoires du championnat, en attendant la rencontre de GF face au NGB. La Sonacos, de son côté, enchaîne encore une fois avec sa série de revers, après celui concédé face au champion en titre, le Jaraaf en début de semaine.

Wiwsport