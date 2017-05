LIGUORI A TESTE POUR VOUS

Bonjour à tous ! Je suis Liguori, Chef de cuisine pour le site Cuisine AZ Pour fêter l’arrivée des beaux jours, Magimix m’a offert une nouvelle chance de tester son robot cuiseur multifonction Cook Expert. Et cette fois, en mode Boulangerie… M’amuser avec une recette de pain doré et un robot qui sait tout faire ? Pas question de laisser passer une occasion pareille !

Quand je vous dis qu’il sait tout faire, juré, c’est bien vrai : le Cook Expert émince, râpe, mixe, fouette, chauffe et cuit. Entre autres. Et pour avoir déjà testé le mode Soupe, foi de Chef, le robot tient ses promesses. Au menu aujourd’hui ? Une recette de foccacia, un pain plat italien cousin de notre traditionnelle fougasse, histoire de parfumer la maison de senteurs du sud…

Si la pâte à pain vous fait peur, pas de panique, c’est là tout l’intérêt du robot de cuisine Magimix : il s’occupe de tout. Pas de pétrissage à la main, promis ! On fixe la cuve en inox, on clipse le pétrin et on verse tous les ingrédients dans la cuve, c’est fait. Ne reste qu’à le laisser tourner quelques minutes en mode boulangerie grâce à l’écran tactile en couleurs, le temps d’allumer le four.

La pâte st terminée ? Prenez le temps d’admirer le fruit de votre absence d’efforts, une belle pâte souple et homogène fait des miracles sur le moral. Ne reste qu’à enfourner, pour un résultat garanti sans huile de coude, mais avec une bonne dose d’huile d’olive !Alors, verdict ? Compact et design, le Cook Expert débarque dans la cuisine avec trois cuves et une ribambelle d’accessoires interchangeables, du batteur au panier vapeur… pour nourrir jusqu’à 8 personnes, avec 3000 recettes et une application gratuite, 12 programmes automatiques et une cuisson induction au degré près. C’est ce qu’on appelle faciliter la vie des cuisiniers, du novice pressé au chef en toque, moi le premier !

Bonne foccacia et à bientôt sur Cuisine AZ !