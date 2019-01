Lille et Nice visent Mbaye Diagne

Selon les informations de TMW, Lille et Nice feraient partie des nombreux clubs intéressés par Mbaye Diagne, l’attaquant international sénégalais de Kasimpasa.

Auteur de vingt buts cette saison en Süper Lig, l’ancien joueur de la Juventus Turin aurait une cote XXL sur le marché des transferts, et la barre serait fixée aux alentours de 20 millions d’euros pour un éventuel transfert lors de ce Mercato d’hiver. En 17 journées de Süper Lig, l’international sénégalais a inscrit 20 buts et délivré 2 passes décisives. Se positionnant de loin comme le meilleur buteur de son équipe et l’un des meilleurs d’Europe.