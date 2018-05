Limogeage de 06 cadres sénégalais de la DGPSN : Les explications de Anta Sarr Diacko

La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale a été accusée d’avoir licencié abusivement six coordonnateurs régionaux du Programme national des bourses familiales, au seul motif que la Banque mondiale qui assurait leur salaire ne peut plus supporter ces charges. La Déléguée générale dément et apporte des précisons.

‘’Six postes supprimés et six retenus’’

‘’Le Gouvernement du Sénégal a obtenu l’appui de la Banque mondiale pour le financement, sous forme de crédit, d’un projet d’appui à la mise en place d’un système national de filets sociaux d’un montant de 40,5 millions de $ EU, sur une période de 5 ans. Pour la mise en œuvre de ce projet, la DGPSN a recruté des consultants dans différents domaines et a mis en place, avec le concours de ce fonds, des antennes dans chacune des capitales régionales afin de mieux répondre aux préoccupations des populations. Après plus de deux ans de mise en œuvre des activités des antennes régionales et suite à plusieurs évaluations, une restructuration du fonctionnement desdites antennes s’est avérée nécessaire. Il a été ainsi décidé de regrouper les régions en six (06) pôles et de doter les antennes de plus de moyens logistiques afin qu’elles soient plus outillées dans l’exécution de leur mission. Cette nouvelle organisation a nécessité ainsi la suppression de certains postes de coordonnateurs régionaux. Suite à une évaluation des prestataires, comme l’exigent les contrats signés par chacun, six postes ont été supprimés et six ont été retenus pour animer les pôles régionaux. Notons que suite au départ du coordonnateur de l’antenne régionale de Saint Louis, le poste n’a pas été pourvu et le coordonnateur de l’antenne régionale de Louga était aussi sur le départ.’’

‘’Les consultants avaient un contrat de prestation de service’’

« Ces consultants sont employés sur la base de l’arrêté MEFP/DGj/01/DFM/s du 15 Mai 2015, mis à jour le 03 juillet 2017 et qui fixe le statut fiscal, les émoluments et le modèle de contrats du personnel des unités de gestion de projets financés par la Banque mondiale. A ce titre, le personnel recruté dans le cadre des projets financés par la Banque mondiale ont un statut de consultant et signent un contrat de prestation de service. Ce contrat prévoit dans son article 17 portant sur la résiliation ce qui suit : « Si des évènements indépendants de la volonté du contractuel rendaient l’exécution de ses services délicats au point de compromettre leur bonne exécution, le contractuel pourrait résilier le contrat. Le Client pourra résilier le contrat ou arrêter l’exécution des services à tout moment. Dans les deux cas, le contractuel aura droit, sauf si la résiliation ou l’interruption était fondée sur un manquement à ses obligations, aux honoraires et au remboursement des dépenses certifiées remboursables qui lui sont dus et à ceux correspondant à la période nécessaire à la cessation des services. Les parties peuvent résilier le présent contrat par notification écrite effectuée dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours. » La DGPSN a scrupuleusement respecté les dispositions contractuelles des prestataires recrutés dans le cadre du projet par la notification en bonne et due forme de la résiliation ainsi que la durée du préavis.