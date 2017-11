L’incroyable famille Kardashian : découvrez toutes les photos officielles de la saison 14 !

Les fans le savent déjà : la famille la plus célèbre des Etats-Unis est revenu pour une 14ème saison à la télé ! Et autour de Kim Kardashian (celle sans qui rien ne serait arrivé), toutes les femmes du clan ont eu droit à leur shooting photo perso pour assurer la promo de cet événement télévisuel ! Cette année encore, on nous promet de gros rebondissements ! Grâce aux grossesses surprises de Kylie Jenner et de Khloé Kardashian, qui viennent s’ajouter à l’arrivée du troisième bébé de Kim Kardashian par mère porteuse, le grand public est déjà addict !