Linguère- Aly Ngouille Ndiaye invite les futurs députés à être proches des populations

Le ministre Aly Ngouille Ndiaye a rencontré hier les responsables et militants de sa coalition pour les remercier de la victoire écrasante de BBY à Linguère

La coalition Benno Bokk Yakaar a raflé la mise dans tous les 307 bureaux de vote du département de Linguère. Au minimum, dans bon nombre de communes, BBY a au moins obtenu un taux victorieux de 80%, a indiqué Aly Ngouille Ndiaye. Très content de la victoire, le maire de Linguère a félicité tous les nouveaux élus du département, au regard du travail abattu pendant trois semaines par le comité électoral départemental et par les comités électoraux communaux. ‘’Ce n’était pas évident à Dahra car ici, au total il y avait 16 investis et que si BBY parvient à avoir les résultats détenus, c’est vraiment extraordinaire’’, a souligné le ministre. Parlant de l’objectif, le ministre des Mines dira que l’objectif était d’avoir la majorité relative d’autant plus qu’ils avaient déjà la majorité absolue dans chaque commune de Linguère, et qu’ils comptaient verser au niveau du quotient national un très bon nombre. Quant au message lancé aux futurs députés du Djoloff, Aly Ngouille Ndiaye les encourage à être plus proches des populations pour pouvoir porter leurs préoccupations auprès du gouvernement. Face aux incidents de Touba, M. Ndiaye déclare que c’est dans la soirée qu’il a appris cela, avant de dire que même si Touba est tombé dans l’escarcelle de l’opposition, ils vont essayer d’en connaitre la cause. Il rappelle que Benno Bokk Yaakar n’a perdu que trois départements sur quarante-cinq départements.

Tour à tour, le maire de Dahra, Mawo Ndiaye, le responsable politique APR Ousseynou Ndiaye, premier adjoint au maire, Chérif Maamina Aidara, les futurs députés Anya Mbengue, Ndèye Fatou Guissé, et Bounama Sall, ont reconnu le soutien d’Aly Ngouille Ndiaye lors de la campagne législative au profit de Benno Bokk Yakaar dans tout le département de Linguère. Ce qui leur a valu aujourd’hui cette victoire éclatante. Les futurs parlementaires de Linguère résident à Dahra et promettent de représenter dignement le Djoloff et le reste du Sénégal à la 13ème législature.

Samba Khary Ndiaye