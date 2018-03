Linguère- Le Conseil départemental prime les meilleurs élèves

Le Conseil départemental de Linguère fête les meilleurs élèves du Djoloff, et dote en matériels scolaires les collèges et lycées de la localité.

Une compétition a été organisée dans les différentes disciplines que sont le français, l’anglais, l’histoire, la géographie, les mathématiques et les sciences physiques. Au sortir de ce concours d’excellence, 25 élèves sont sortis du lot. Les lauréats ont reçu chacun des fournitures scolaires, une tablette et un téléphone portable haut de gamme. Le Conseil départemental, conduit par Maître Amadou Ka, en a profité pour remettre aux collèges et lycées du département de Linguère, un lot de matériels composé de 250 rames de papier, de vidéos projecteurs, de photocopieuses et de caméras numériques, pour un montant global de 20.000.000 FCFA.

A l’occasion de la journée d’excellence, Maitre Amadou Ka a exhorté les candidats malheureux à redoubler d’efforts pour être primés la prochaine fois, non sans féliciter les lauréats pour leurs bonnes performances. Pour ce qui est du matériel scolaire, il a recommandé une gestion à bon escient. L’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Linguère, Mamadou Aliou Diallo, a vivement félicité le Conseil départemental pour cette initiative qui permet de propulser la culture de l’excellence chez les élèves.

Lauréats et parents d’élèves ont salué ce geste qui est venu à son heure. Par la même occasion, des parents d’élèves rencontrés sur place s’inquiètent quant à l’avenir de leurs enfants au regard des grèves cycliques des enseignants et invitent l’intervention du Chef de l’Etat Macky Sall, afin de de trouver une issue heureuse à ce bras de fer qui oppose syndicats d’enseignants au gouvernement.

Samba Khary NDIAYE