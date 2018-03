Linguère : le Conseil départemental récompense l’Excellence

Le test a concerné les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de vie et de la terre, l’anglais, le français, l’histoire et la géographie.

Ces 21 lauréats qui proviennent des lycées et collèges du département ont reçu des prix composés de tablettes, de calculatrices, d’œuvres au programme et d’enveloppes financières.

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du centre Alé Badara Sy en présence du préfet du département, M. Ahmadou Bamba Koné, des autorités éducatives, politiques, religieuses, coutumières et des parents des lauréats.

Les sept lycées et 23 collèges du département ont également reçu 235 cartons de rames de papiers, six photocopieuses, neuf vidéos projecteurs et neuf caméras magnétiques évalués à 18 millions francs.

’’J’appelle les enseignants du département à bien gérer ce matériel mis à leur disposition car étant le leur et surtout à en faire un bon usage en le consacrant exclusivement aux recherches pour les prix d’excellence’’, déclare Me Amadou Ka, président du conseil départemental de Linguère.

L’Inspecteur de l’éducation et de la formation, Mamadou Aliou Diallo a rappelé la place accordée aux matières scientifiques par les conclusions des assises de l’éducation et de la formation et invité les élèves à travailler davantage.

’’Notre pays compte sur des ressources humaines qualifiées pour prendre à bras le corps la question du développement, le président de la république a l’habitude de rappeler que l’éducation est un levier stratégique et démocratique’’, ajoute-t-il.