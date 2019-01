Linguère: Un dealer tombe avec 4 Kg de yamba

Le samedi 19 janvier 2019, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra ont reçu une information faisant état d’un trafic de chanvre indien au village de Edéle, une localité située dans la commune de Déali (département de Linguère). Pour mettre hors d’état de nuire ces trafiquants de chanvre indien, les hommes de l’adjudant-chef Babacar Sarr ont mis en place un plan de filature pour appréhender les mis en cause, les frères Ousmane et Samba Diawara Ka. Informé vers 17 heures que l’un des frères serait de retour de son voyage avec, dans ses bagages, l’herbe qui tue, le commandant Babacar Sarr et ses éléments se sont rapidement rendus sur le lieu indiqué pour mettre la main sur les membres du réseau. Une descente musclée des hommes en bleu a permis de mettre la main sur une 4 kg de chanvre indien cachés dans l’armoire de leur maman. Samba Diawara Ka et sa mère ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Dahra tandis que l’autre frère, Ousmane, a réussi à se volatiliser dans la nature. Après enquête, la maman a été libérée mais Samba Diawara Ka a été déféré hier lundi au parquet de Louga pour détention et trafic de chanvre indien.

Samba Khary Ndiaye