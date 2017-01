LINGUERE Démantèlement d’une bande de voleurs de bétail à Dahra Djoloff

Plusieurs voleurs de bétails du département de Linguère ont été arrêtés grâce à une descente de la police et de la gendarmerie.

Les vols se sont déroulés pendant la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier 2017. En effet, des voleurs ont effectué une descente dans le village d’Odioldé, situé dans la commune de Thiél, dans le département de Linguère, pour dérober 08 vaches appartenant au sieur Ndiobi Ka, un grand éleveur de la localité. Après leur forfait, les malfaiteurs ont conduit le butin vers le Ranch de Dolly distant de 20km. A leur arrivée au Ranch de Dolly, les voleurs ont détruit une partie du mur de clôture construit par le Pudc, pour ensuite cacher les animaux volés à l’intérieur. Le Ranch de Dolly étant vaste de 87.500 hectares, les voleurs ont réussi à cacher leur butin pendant 3 jours sans qu’ils ne soient découverts. A signaler que beaucoup de recherches ont été faites par les poursuivants, mais en vain. Ce n’est que ce mardi 16 janvier 2017, vers les coups de 6 heures du matin, que les voleurs s’attachent les services d’un véhicule 4/4 double cabine, pour emmener 02 vaches en direction de Touba. A leur arrivée à Gassane, une localité du Djoloff, ils sont sommés d’arrêter et le véhicule immobilisé par les villageois. Informés, les gendarmes de Linguère se sont transportés sur les lieux avant de mettre la main sur le chauffeur, l’apprenti et l’un des voleurs qui tentait de convoyer les 02 vaches. Conduit à l’unité, après des enquêtes fermes, il passe à table et avoue son appartenance à la bande qui a dérobé les 08 vaches de Ndiobi ka à Odioldé. Il a par ailleurs révélé aux enquêteurs que 04 vaches sont déjà vendues à des bouchers établis à Touba. Les autres membres de la bande sont activement recherchés par la gendarmerie de Linguère.

Samba Khary Ndiaye