Linguère : Le domicile du chef de village de Gassane décimé  par un violent incendie.

Cela s’est passé à Bélel Séno, une localité située à 11 km de la commune de Gassane, dans le département de Linguère. Un incendie d’une rare violence s’ y est produit, précisément au domicile du chef de village. Les dégâts matériels sont énormes. A en croire les villageois 6 cases sont réduites en cendres, des effets vestimentaires et des vivres calcinés, du bétail décimé (2 chevaux et 3 petits ruminants incendiés). Cependant, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Par contre, un vieillard du nom de Médoune Diop âgé de plus 70 ans qui se trouvait dans l’une des cases s’en est sorti avec de légères brûlures.

D’après le premier adjoint au maire de Gassane, Abdou Aziz Ndao, le feu est causé par des enfants qui jouaient dans la cuisine. Certainement après le déjeuner, la femme qui préparait le repas a oublié d’enterrer les restes du bois mort. Alertés, les villageois armés de seaux et de bassines remplis d’eau ont pu maîtriser les flammes après plusieurs heures de lutte avant l’arrivée des sapeurs pompiers de Linguère.

Joint au téléphone, Ndiogou Diop, le chef de village de Bélel Senno confirme l’incendie et déclare que tous ses biens sont partis en fumée. Au vu de la violence du feu, aujourd’hui ce chef de village risque de dormir à la belle étoile avec le reste de sa famille en attendant l’arrivée des premiers secours.

Samba Khary Ndiaye, Linguère.